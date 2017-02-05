Определились все призеры женского хоккейного турнира на Универсиаде-2017

За медали боролись семь команд.
Вчера 22:37
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Фото с сайта almaty2017.com
На Универсиаде-2017 в Алматы завершился женский хоккейный турнир, передает корреспондент Vesti.kz.
В финале сборная России в основное время победила Канаду - 1:4, а матче за бронзовые медали США обыграла Китай - 3:0.
Пятой стала Япония, шестой - команда Казахстана, а последнее, седьмое, место заняла Великобритания, проигравшая свои матчи с общим счетом 2:52.
Интересно, что на прошлой Универсиаде, проходившей в 2015 году, Россия также в финале победила Канаду, а Китай проиграл в матче за третье место.
Добавим, что завтра, 6 февраля, состоятся полуфиналы мужского хоккейного турнира. В 16:30 по времени Астаны на лед "Халык Арены" выйдут сборные России и Канады, а в 19:30 стартует встрече Казахстан - Чехия.
Все новости Универсиады
В финале сборная России в основное время победила Канаду - 1:4, а матче за бронзовые медали США обыграла Китай - 3:0.
Пятой стала Япония, шестой - команда Казахстана, а последнее, седьмое, место заняла Великобритания, проигравшая свои матчи с общим счетом 2:52.
Интересно, что на прошлой Универсиаде, проходившей в 2015 году, Россия также в финале победила Канаду, а Китай проиграл в матче за третье место.
Добавим, что завтра, 6 февраля, состоятся полуфиналы мужского хоккейного турнира. В 16:30 по времени Астаны на лед "Халык Арены" выйдут сборные России и Канады, а в 19:30 стартует встрече Казахстан - Чехия.
Все новости Универсиады