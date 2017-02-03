Шведы и чехи часто провоцируют и бьют исподтишка. В полуфинале будет война! - Ибрайбеков

Он отметил, что команда не подавалась на провокации соперников.
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Мадияр Ибрайбеков. Фото пресс-службы "Барыса"
Защитник студенческой сборной Казахстана Мадияр Ибрайбеков прокомментировал матч четвертьфинала против Швеции на Универсиаде-2017 в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра завершилась со счетом 4:0, причем три шайбы казахстанцы забросили в заключительном периоде.
- Игра получилась достаточно жесткой и грязной. Сложилось ощущение, что шведы после первой игры решили провоцировать на удаление и использовать большинство.
Для шведов и чехов - это их игра. Хоккеисты этих команд часто работают исподтишка, тем более сейчас плей-офф, накал большой. Стычки, конфликты - это нормально, - сказал Ибрайбеков.
- Но им не помогла такая стратегия...
- Не помогла. Мы очень хорошо сыграли. Мало поддавались на конфликты, выкладывались и отдавали себя по полной. Это дало результаты.
- Что касается вас - повреждение было сильным?
- Я сам пошел в тело, упал на лед,повредил плечо. Но ничего, "поморозил", и прошло.
- Все ли задуманное в матче удалось тли нервозность мешала поймать игру?
- Волнение в начале матча всегда есть. Потом начинаешь реализовывать. Да ,в третьем периоде удалось наладить и контролировать игру. Но нужно добавлять для итоговой победы.
- От чехов в полуфинале ждете такой же игры, как от шведов?
- Думаю, да. Они будут агрессивно играть. Накал будет выше намного. Будет война.
В полуфинале сборная Казахстана 7 февраля сыграет с Чехией, которую уже громил на групповом этапе (8:0). В другом матче Канада встретится с Россией.
Все новости Универсиады
Игра завершилась со счетом 4:0, причем три шайбы казахстанцы забросили в заключительном периоде.
- Игра получилась достаточно жесткой и грязной. Сложилось ощущение, что шведы после первой игры решили провоцировать на удаление и использовать большинство.
Для шведов и чехов - это их игра. Хоккеисты этих команд часто работают исподтишка, тем более сейчас плей-офф, накал большой. Стычки, конфликты - это нормально, - сказал Ибрайбеков.
- Но им не помогла такая стратегия...
- Не помогла. Мы очень хорошо сыграли. Мало поддавались на конфликты, выкладывались и отдавали себя по полной. Это дало результаты.
- Что касается вас - повреждение было сильным?
- Я сам пошел в тело, упал на лед,повредил плечо. Но ничего, "поморозил", и прошло.
- Все ли задуманное в матче удалось тли нервозность мешала поймать игру?
- Волнение в начале матча всегда есть. Потом начинаешь реализовывать. Да ,в третьем периоде удалось наладить и контролировать игру. Но нужно добавлять для итоговой победы.
- От чехов в полуфинале ждете такой же игры, как от шведов?
- Думаю, да. Они будут агрессивно играть. Накал будет выше намного. Будет война.
В полуфинале сборная Казахстана 7 февраля сыграет с Чехией, которую уже громил на групповом этапе (8:0). В другом матче Канада встретится с Россией.
Все новости Универсиады