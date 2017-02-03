Сборная Казахстана по хоккею победила Швецию и вышла в полуфинал Универсиады-2017

Команда Старыгина по-прежнему не пропускает на турнире.
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1/4 финала
Казахстан (студенческая) - Швеция (студенческая) 4:0
Голы: Савенков, 10 (1:0); Савицкий, 42 (2:0); Михайлис, 47 (3:0); Анциферов, 57 (4:0)
Мужская сборная Казахстана по хоккею победила Швецию в четвертьфинале Универсиады-2017 в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 5 февраля, на "Халык-Арене", и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев турнира. С подробной статистикой матча вы можете ознакомиться здесь.
Счет в прошедшей встрече был открыт на 11-й минуте, а шайбу на свой счет записал капитан сборной Казахстана Константин Савенков. После этого хозяева продолжали владеть громадным игровым преимуществом, но снять все вопросы о победителе получилось только в третьем периоде.
На 43-й минуте в большинстве удачно сыграл Кирилл Савицкий. На 48-й казахстанцы снова использовали преимущество в одного игрока, а шайбу на свой счет записал Никита Михайлис. Точку в матче на 58-й минуте поставил Алексей Анциферов.
В полуфинале сборная Казахстана 7 февраля сыграет с Чехией, которая в четвертьфинале по буллитам победила Словакию - 4:3. Этот матч начнется в 19:30 по времени Астаны. В другом полуфинале Канада встретится с Россией (начало - в 16:30). Обе игры пройдут на "Халык Арене".
Отметим, что Казахстан и Чехия встречались на групповом этапе. В том матче команда Сергея Старыгина одержала уверенную победу - 8:0.
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