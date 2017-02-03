Определился соперник победителя матча Казахстан - Швеция в полуфинале Универсиады-2017

В четвертьфинальной игре случился камбэк со счета 0:2.
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Фото facebook.com/ZSU2017
Фото facebook.com/ZSU2017
Сборная Чехии стала третьим полуфиналистом мужского хоккейного турнира Универсиады-2017 в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
В четвертьфинале они в серии буллитов обыграли команду Словакии - 3:2. По ходу матча словаки отыгрались сначала со счетом 0:2, а затем и 2:3, переведя игру в дополнительное время.
В полуфинале соперником Чехии станет победитель матча Казахстан - Швеция, который начнется в 19:30 по астанинскому времени. Посмотреть эту игру можно здесь.
Ранее в полуфинал вышли Канада и Россия, которые в четвертьфинале победили Латвию (5:2) и Японию (9:2) соответственно.
Полуфинальные матчи пройдут 7 февраля, на следующий день состоится финал хоккейного турнира. Все игры принимает "Халык Арена".
Все новости Универсиады
В четвертьфинале они в серии буллитов обыграли команду Словакии - 3:2. По ходу матча словаки отыгрались сначала со счетом 0:2, а затем и 2:3, переведя игру в дополнительное время.
В полуфинале соперником Чехии станет победитель матча Казахстан - Швеция, который начнется в 19:30 по астанинскому времени. Посмотреть эту игру можно здесь.
Ранее в полуфинал вышли Канада и Россия, которые в четвертьфинале победили Латвию (5:2) и Японию (9:2) соответственно.
Полуфинальные матчи пройдут 7 февраля, на следующий день состоится финал хоккейного турнира. Все игры принимает "Халык Арена".
Все новости Универсиады