Определился соперник победителя матча Казахстан - Швеция в полуфинале Универсиады-2017

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Слован Динамо М 1:2
Барыс Динамо Мн 5:1
Металлург Мг СКА 5:4 Б
Салават Юлаев ЦСКА 1:5
Спартак ХК Сочи 1:3
Металлург Нк Куньлунь Ред Стар 2:4
Авангард Адмирал 1:3
Нефтехимик Лада 3:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Сокол 3:2
Сарыарка Ермак 3:0
Торпедо УК Ермак 6:2
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 6:3
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) 4:2
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Россия (студенческая) Япония (студенческая) 10:1
Канада (студенческая) Словакия (студенческая) 5:3
Россия (студенческая) Япония (студенческая) 14:0
Чехия (студенческая) Казахстан (студенческая) 0:8
Япония (студенческая) Казахстан (студенческая) 4:0
Россия (студенческая) Япония (студенческая) 9:2
Канада (студенческая) США (студенческая) 8:1
Канада (студенческая) Латвия (студенческая) 5:2
Россия (студенческая) Китай (студенческая) 10:1
Великобритания (студенческая) Япония (студенческая) 2:9
Чехия (студенческая) Словакия (студенческая) 4:3 Б
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2016/17
Кулагер Арлан 1:5
Арлан Кулагер 2:1
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Гамбург Байер 1:0
Бавария Шальке-04 1:1
Боруссия Д РБ Лейпциг 1:0
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Арсенал 3:1
Халл Сити Ливерпуль 2:0
Тоттенхэм Миддлсбро 1:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Эспаньол 0:1
Барселона Атлетик 3:0
Атлетико М Леганес 2:0
Валенсия Эйбар 0:4
Севилья Вильярреал 0:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Болонья Наполи 1:7
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Иртыш Будучность Пд 0:1
Ордабасы Славия Сф 2:1
Ордабасы Карпаты 0:2
Кайсар Пелистер 2:2
Тобол Нефтохимик 1:1
Алтай Луч-Энергия 0:1
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Дубая" 2017
Групповая гонка. Этап 4. Dubai Marine Club - Hatta Dam. 172 км. 13:00
Групповая гонка. Этап 5. Dubai Marine Club - City Walk. 124 км. 14:35
Групповая гонка. Общий зачет итоговое положение 21:00
Фигурное катание. Зимняя Универсиада 2017
короткая программа. Финалы 14:50
произвольный танец. Финалы (микст) 14:00
произвольная программа. Финалы 17:00
Конькобежный спорт. Зимняя Универсиада 2017
5000 м. Финалы (женщины) 11:00
1000 м. Финалы 13:00
1000 м. Финалы (женщины) 11:00
10000 м. Финалы 13:00
Командная гонка. Финалы (женщины) 11:00
Командная гонка. Финалы 13:00
Горнолыжный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Гигантский слалом. Финалы (женщины) 13:00
Гигантский слалом. Финалы 13:00
Параллельный слалом. Финалы (микст) 10:00
Фристайл. Зимняя Универсиада 2017
Параллельный могул. Финалы 14:00
Параллельный могул. Финалы (женщины) 14:00
Биатлон. Зимняя Универсиада 2017
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 12:00
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 14:00
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 12:00
Лыжное двоеборье. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт. Финалы 10:00
10:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Кинеф - 2 Айша-Биби 8:13
Айша-Биби Спартак-Волгоград 3:8
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Синтез Астана 9:4
Синтез Астана 16:10
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Кайсар Павлодар-2 1:3
Динамо-Казыгурт Алтай-2 3:2
Жайык Атырау-2 0:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Тараз-2 1:3
ТНК «Казхром-2» Динамо-Костанай 3:0
Актобе Мангыстау 2:3
Жетысу-Жастар Кайсар 3:0
Тараз-2 Динамо-Казыгурт 3:1
Динамо-Костанай Жайык 1:3
Павлодар-2 КазНАУ-Алматы (фарм) 3:2
Женис-Есиль СК (фарм) ТНК «Казхром-2» 3:1
Атырау-2 Актобе 0:3
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Финалы (микст) 13:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) (женщины) 11:30
Скиатлон, 10 + 10 км. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) 13:00
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) 16:00
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) (женщины) 16:00
Кёрлинг. Зимняя Универсиада 2017
Канада (студенческая) Казахстан (студенческая) 13:2
Норвегия (студенческая) Казахстан (студенческая) 8:0
Швейцария (студенческая) Казахстан (студенческая) 8:3
Россия (студенческая) Казахстан (студенческая) 8:1
Казахстан (студенческая) Швеция (студенческая) 5:13
Казахстан (студенческая) США (студенческая) 4:10
Швейцария (студенческая) Великобритания (студенческая) 6:4
Теннис. Турнир WTA Санкт-Петербург (Россия) 2017
Путинцева Кузнецова 2:1
Путинцева Цибулкова 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Берни (Австралия) -2017"
Ясика Попко 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кемпер (Франция) -2017"
Бехар, Голубев Елгин, Зеленай 1:2
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Чайна Драгонс Узбек Тайгерс 3:2
Patriot Boxing Team Астана Арланс 2:3
Сагалуев Жусупов 2:1
Хотенов Сулейменов 0:3
Абдурахманов Мижитов 2:1
Раджабов Аманкул 1:2
Квасников Пинчук 0:3
Прыжки с трамплина. Зимняя Универсиада 2017
18:00
16:30
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бенди. Чемпионат мира по бенди 2017
Швеция Германия 34:6
Россия Беларусь 17:0
Казахстан США 10:4
Швеция Норвегия 17:2
Россия Финляндия 6:4
Норвегия Финляндия 1:11
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Калев/Крамо 72:78
Шорт-трек. Зимняя Универсиада 2017
1500 м. Финалы 14:00
1500 м. Финалы (женщины) 14:00
Сноубординг. Зимняя Универсиада 2017
Слоупстайл. Финалы 13:00
Слоупстайл. Финалы (женщины) 13:00
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Айнтрахт Фр Дармштадт 1898 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Манчестер Сити Суонси Сити 1:0
Лестер Сити Манчестер Юнайтед 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Валенсия Эйбар 0:4
Севилья Вильярреал 0:0
Сельта Реал М 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Болонья Наполи 1:7
Милан Сампдория 0:1
Пескара Лацио 20:00
Ювентус Интер 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Шкендия 20:00
Кайрат Локомотив Пл 20:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Карлсруэ СК 0:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Динамо Р 1:0
Югра Динамо Мн 2:2
Медвешчак Витязь 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Ермак 6:2
Сарыарка Сокол 3:2 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 6:3
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) 4:2
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2016/17
Арлан Кулагер 2:1
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Великобритания (студенческая) Япония (студенческая) 2:9
Чехия (студенческая) Словакия (студенческая) 4:3 Б
Казахстан (студенческая) Швеция (студенческая) 1:0
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Калев/Крамо 72:78
Теннис. Турнир WTA Санкт-Петербург (Россия) 2017
Младенович Путинцева 0:0
Конькобежный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Командная гонка. Финалы (женщины) 11:00
Командная гонка. Финалы 13:00
Биатлон. Зимняя Универсиада 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 12:00
Горнолыжный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Параллельный слалом. Финалы (микст) 10:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) 16:00
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) (женщины) 16:00
Прыжки с трамплина. Зимняя Универсиада 2017
16:30
19:00
Лыжное двоеборье. Зимняя Универсиада 2017
10:00
Сноубординг. Зимняя Универсиада 2017
Слоупстайл. Финалы 13:00
Слоупстайл. Финалы (женщины) 13:00
Шорт-трек. Зимняя Универсиада 2017
1500 м. Финалы 14:00
1500 м. Финалы (женщины) 14:00
Кёрлинг. Зимняя Универсиада 2017
Швейцария (студенческая) Великобритания (студенческая) 6:4
Бенди. Чемпионат мира по бенди 2017
Норвегия Финляндия 1:11
Швеция Россия 21:00
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Айнтрахт Фр Дармштадт 1898 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Манчестер Сити Суонси Сити 1:0
Лестер Сити Манчестер Юнайтед 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Сельта Реал М 01:45
Гранада Лас-Пальмас 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Пескара Лацио 20:00
Ювентус Интер 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Иртыш Трепча 89
Окжетпес Шкендия 20:00
Кайрат Локомотив Пл 20:00
Иртыш Нефтехимик
Актобе (U-21) Астана (U-21)
Тобол Силекс
Атырау Оренбург
Ордабасы Подбрезова
Иртыш Вардар
Астана Александрия
Кайрат Сплит РНК
Шахтер Ильичевец
Кайсар Славия Сф
Атырау Чихура
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Карлсруэ СК 0:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Югра Динамо Мн 2:2
Медвешчак Витязь 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 17:30
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Бейбарыс 18:30
Алтай-Торпедо Бейбарыс 18:30
Алтай-Торпедо Горняк
Темиртау Арлан
Алматы Бейбарыс
Иртыш Астана
Кулагер Номад
Алматы Бейбарыс
Иртыш Астана
Темиртау Арлан
Алтай-Торпедо Горняк
Кулагер Номад
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Казахстан (студенческая) Швеция (студенческая) 1:0
Казахстан (студенческая) Великобритания (студенческая) 13:00
США (студенческая) Китай (студенческая) 16:30
Канада (студенческая) Россия (студенческая) 20:00
Прыжки с трамплина. Зимняя Универсиада 2017
19:00
Теннис. Турнир WTA Санкт-Петербург (Россия) 2017
Младенович Путинцева 0:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Будапешт (Венгрия) -2017"
Фаббиано Голубев 15:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Лонсестон (Австралия) -2017"
Ясика Попко 06:00
Мозли, Сэвилл Попко, Ян 06:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Франциско (США) -2017"
Кукушкин Милоевич 02:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 14:00
Динамо-Казань-2 Акжайык 15:00
Бенди. Чемпионат мира по бенди 2017
Швеция Россия 21:00
Шорт-трек. Зимняя Универсиада 2017
500 м. Финалы 14:00
500 м. Финалы (женщины) 14:00
1000 м. Финалы 14:00
1000 м. Финалы (женщины) 14:00
Эстафета. Финалы 18:00
Эстафета. Финалы (женщины) 18:00
Конькобежный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт. Финалы (женщины) 11:00
Масс-старт. Финалы 13:00
Горнолыжный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Слалом. Финалы (женщины) 13:00
Слалом. Финалы 13:30
Футзал. Международные товарищеские матчи 2016/17
Казахстан Беларусь 19:00
Казахстан Беларусь 19:00
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Эстафета. Финалы (женщины) 11:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Финалы 13:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Финалы (женщины) 13:30
Масс-старт, 30 км (Классический стиль). Финалы 10:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана
Барсы Атырау Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Тарту Юликооль/Рок Барсы Атырау 23:55
Тарту Юликооль/Рок Барсы Атырау 23:00
Кёрлинг. Зимняя Универсиада 2017
Норвегия (студенческая) Великобритания (студенческая) 09:00
Швеция (студенческая) Чехия (студенческая) 09:00
Швеция (студенческая) Канада (студенческая) 09:00
Швейцария (студенческая) Россия (студенческая) 09:00
Фристайл. Зимняя Универсиада 2017
Ски-кросс. Финалы 14:00
Ски-кросс. Финалы (женщины) 14:00
Сноубординг. Зимняя Универсиада 2017
Биг-эйр. Финалы 14:00
Биг-эйр. Финалы (женщины) 14:00
Биатлон. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт. 12,5 км. Финалы (женщины) 12:00
Масс-старт. 15 км. Финалы 15:00
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 19:45
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 19:45
Спринт. 10 км. Финалы 19:45
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 15:30
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 19:45
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакиянов Уоррен
Шуменов Дортикос
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Кто победит - Адильбек Ниязымбетов или Жанибек Алимханулы?

Определился соперник победителя матча Казахстан - Швеция в полуфинале Универсиады-2017

В четвертьфинальной игре случился камбэк со счета 0:2.

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Фото facebook.com/ZSU2017
Фото facebook.com/ZSU2017
Фото facebook.com/ZSU2017
Фото facebook.com/ZSU2017
Сборная Чехии стала третьим полуфиналистом мужского хоккейного турнира Универсиады-2017 в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz

В четвертьфинале они в серии буллитов обыграли команду Словакии - 3:2.  По ходу матча словаки отыгрались сначала со счетом 0:2, а затем и 2:3, переведя игру в дополнительное время. 

В полуфинале соперником Чехии станет победитель матча Казахстан - Швеция, который начнется в 19:30 по астанинскому времени. Посмотреть эту игру можно здесь

Ранее в полуфинал вышли Канада и Россия, которые в четвертьфинале победили Латвию (5:2) и Японию (9:2) соответственно. 

Полуфинальные матчи пройдут 7 февраля, на следующий день состоится финал хоккейного турнира. Все игры принимает "Халык Арена". 


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