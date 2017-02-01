Призер Олимпиады Хрусталева объяснила причину ошибки Вишневской на Универсиаде-2017

По мнению опытной спортсменки, лучше совершить ошибку на Универсиаде, чем на ОИ.

Серебряный призер зимней Олимпиады-2010 Елена Хрусталева прокомментировала корреспонденту Vesti.kz ошибку лидера казахстанской сборной Галины Вишневской в гонке преследования на 10 километров на зимней Универсиаде-2017, проходящей в Алматы.



- Первый рубеж она отстреляла очень хорошо. Я видела, что она спокойно стреляла и не суетилась. По кондициям она хорошо подошла к стрельбе. Досадная ошибка произошла из-за того, что она потеряла контроль. Она недостаточно сконцентрировалась на порядке прохождения огневых рубежей. Это связано с тем, что у нас все гонки идут лежа-стоя, лежа-стоя, кроме пасьют гонки и масс-старта. Таким образом мы проводим и все тренировки. Она все сделала на автомате. Большой азарт и желание сделать все хорошо сбили контроль над огневыми рубежами, - отметила Хрусталева.



- Было видно, что она поняла свою ошибку, но не могла поменять положение по ходу стрельбы.



- По правилам, если ты должен стрелять лежа, но на установку стал стоя, то уже автоматом снимаешься.



- А часто ли такое происходит на крупных соревнованиях?



- В моей практике такого не было, но Дарья Домрочева два года подряд в Оберхоффе на соревнованиях точно так же путала лежки со стойкой. Часто спортсмены стреляют не по своей мишеням. Это вполне нормальное явление.



- Вы общались с Галиной после гонки?



- Нет, я не общалась после этого. Ее атаковали журналисты и тренерский состав. Я думаю, Галя сейчас очень расстроена. Но я думаю, чем больше ошибок сделаешь на соревнованиях нижележащего уровня, тем больше шансов удачнее выступить на самых крупных стартах. Да, Универсиада - это соревнование высокого уровня, но у нее впереди чемпионат мира, а на следующий год Олимпийские игры. И если она совершит ошибки здесь, то меньше шансов сделать их на других, более значимых, стартах.



- Как Вы оцениваете результаты наших биатлонистов?



- Наши ребята, безусловно, молодцы. План выполнен. По общим результатам мы видим, что команда на хорошем уровне и есть все шансы бороться через два дня за медали.



Ранее Галина Вишневская, лидировавшая с солидным отрывом в полторы минуты, перепутала огневые рубежи в гонке преследования и сошла с трассы.



Напомним, что на данный момент в общекомандном медальном зачете Казахстан занимает второе место. Ознакомиться с ним можно здесь. Все новости Универсиады-2017