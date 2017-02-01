Фаворит гонки преследования Галина Вишневская перепутала огневые рубежи и выбыла из борьбы за медали Универсиады

Ранее спортсменка завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке.
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Лидер сборной Казахстана по биатлону Галина Вишневская перепутала огневые рубежи в гонке преследования на десять километров на зимней Универсиаде в Алматы и сошла с дистанции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По регламенту гонки спортсменки должны были первые два огневых рубежа стрелять из положения лежа, а другие два - из положения стоя. Вишневская на втором рубеже выполнила стрельбу по мишеням стоя и ее результат не был засчитан.
Перед вторым огневым рубежом она лидировала, опережая свою ближайшую соперницу россиянку Ларису Куклину на полторы минуты. При этом Вишневская закончила первую стрельбу без промахов.
Стоит отметить, что по регламенту соревнований казахстанская спортсменка должна была получить дисквалификацию. Напомним, что на данный момент в общекомандном медальном зачете Казахстан занимает второе место. Ознакомиться с ним можно здесь. Все новости Универсиады-2017