Критиковавший Универсиаду за проблемы с билетами болельщик выступил с обращением

В Дирекции соревнований объяснили нехватку билетов на соревнования.
Вчера 20:38
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Данил Рамин. Фото с сайта nespi.kz
Казахстанский болельщик Данил Рамин, который выразил недовольство отсутствием билетов на хоккейный матч на Универсиаде-2017, выступил с официальным заявлением для прессы.
Вчера, 1 февраля, Рамин записал видео, в котором негативно высказался о том, что у "Халык Арены" не оказалось билетов на хоккей.
Как выяснилось, отсутствие билетов связано тем, что часть мест на трибунах резервируется для представителей Международной федерации студенческого спорта (FISU). Делегаты не всегда имеют возможность посетить соревнования, и поэтому зрители могут заметить пустые секторы.
Внимание, в видео содержится нецензурная лексика!
На выступление разочарованного болельщика представители Дирекции Игр-2017 и FISU среагировали незамедлительно, и руководители федерации приняли решение отказаться от большей части своих билетов в пользу болельщиков.
"Хорошо, что такая реакция произошла. Мне приятна такая реакция. Хорошо, что слышат нас и дирекция Универсиады исправляет все и FISU отказались от своих билетов в пользу болельщиков. Я думаю, ситуация исправится, и люди смогут ходить на соревнования.
Я бывший спортсмен и у меня семья спортсменов. Универсиада - это большое событие для Казахстана. Я хочу, чтобы наших спортсменов поддерживали. Это очень важно", - сказал Рамин, которого цитирует пресс-служба Универсиады.
Ранее полиция Алматы задержала пятерых перекупщиков билетов, а руководитель департамента билетирования Универсиады-2017 Вадим Дергачев дал показания. Он опроверг предположения о том, что между перекупщиками и кассирами есть сговор.
Все новости Универсиады
Вчера, 1 февраля, Рамин записал видео, в котором негативно высказался о том, что у "Халык Арены" не оказалось билетов на хоккей.
Как выяснилось, отсутствие билетов связано тем, что часть мест на трибунах резервируется для представителей Международной федерации студенческого спорта (FISU). Делегаты не всегда имеют возможность посетить соревнования, и поэтому зрители могут заметить пустые секторы.
Внимание, в видео содержится нецензурная лексика!
На выступление разочарованного болельщика представители Дирекции Игр-2017 и FISU среагировали незамедлительно, и руководители федерации приняли решение отказаться от большей части своих билетов в пользу болельщиков.
"Хорошо, что такая реакция произошла. Мне приятна такая реакция. Хорошо, что слышат нас и дирекция Универсиады исправляет все и FISU отказались от своих билетов в пользу болельщиков. Я думаю, ситуация исправится, и люди смогут ходить на соревнования.
Я бывший спортсмен и у меня семья спортсменов. Универсиада - это большое событие для Казахстана. Я хочу, чтобы наших спортсменов поддерживали. Это очень важно", - сказал Рамин, которого цитирует пресс-служба Универсиады.
Ранее полиция Алматы задержала пятерых перекупщиков билетов, а руководитель департамента билетирования Универсиады-2017 Вадим Дергачев дал показания. Он опроверг предположения о том, что между перекупщиками и кассирами есть сговор.
Все новости Универсиады