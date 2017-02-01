Глава департамента билетирования Универсиады-2017 дал показания полиции

Идут разбирательства по поводу перекупщиков.

Руководитель департамента билетирования Универсиады-2017 Вадим Дергачев провел несколько часов в РОВД, где давал показания в связи с деятельностью перекупщиков. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказал глава ГФ "Дирекция по подготовке и проведению 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017 в Алматы" Наиль Нуров. Как уже сообщалось, алматинцы жалуются на то, что в кассах нет билетов, и допускают, что кассиры могли вступить в сговор с перекупщиками.

Нуров объяснил вызов Дергачева тем, что отвечать на вопросы следственных органов в подобных обстоятельствах - прямая обязанность представителей дирекции Универсиады, но категорически опроверг домыслы о том, что есть некий сговор между кассирами и перекупщиками.

"В Алматы действительно задержали нескольких перекупщиков. ДВД Алматы сейчас в этом разбирается. Мы рассматриваем всякие возможности и допускаем, что какая-то часть билетов все-таки попала к перекупщикам", - отметил Нуров.

При этом глава дирекции Универсиады добавил, что вместе с тем организаторы гордятся, что продали 185 тысяч билетов (90 процентов от всего количества), но попросил извинения у алматинцев и гостей города за возможные неурядицы.

"Мы не говорим, что мы безупречны. Но сегодня я констатирую, возвращаясь из Атлетической деревни, что настроение спортсменов замечательное, просто как на празднике. Перекупщики были всегда, везде. Я лично с ними сталкивался на Олимпийских играх, на чемпионатах мира по футболу, на чемпионатах мира по легкой атлетике. Везде, где организаторы клялись, что перекупщиков не будет и введены суперинтеллектуальные системы, данное обещание никогда не выполнилось. Это не оправдание для нас, на самом деле это не нормально, но это существующий параллельно от нас бизнес", - озвучил мысли Нуров, подчеркнув, что реализация билетов совместно с FISU происходит впервые.

Также глава дирекции Универсиады выразил мнение, что перекупщики, даже если они купили билеты, не cмогут их продать, так как "ДВД ввело жесткий контроль". Как только перекупщики пытаются реализовать билеты, их тут же задерживают.

"И правильно. Перекупщики просто могут десять раз встать в очередь и купить десять раз по пять билетов. И это будет 50 билетов. Это самый простой механизм. Не возлагайте на нас, пожалуйста, фискальные обязанности. Мы организаторы спортивного праздника. Каждый должен заниматься своим делом", - заключил руководитель ГФ "Дирекция по подготовке и проведению 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017 в Алматы".

Напомним, как сообщалось, в Интернете появилось объявление о продаже билетов на церемонию закрытия Универсиады-2017 за 50 тысяч тенге. Вместе с тем, по данным официального сайта fisutickets.com, стоимость билетов на церемонию закрытия Игр не превышала 13 тысяч тенге. Однако билетов на закрытие Игр в официальной продаже уже нет.

31 января в Алматы были задержаны пятеро перекупщиков билетов на соревнования Универсиады-2017.