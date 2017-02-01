Как алматинцы зарабатывают на Универсиаде

В интернете можно купить не только билеты, но даже форму и спортивную атрибутику.
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В Интернете появилось объявление о продаже билетов на церемонию закрытия Универсиады-2017 за 50 тысяч тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz. Вместе с тем, по данным официального сайта fisutickets.com, стоимость билетов на церемонию закрытия Игр не превышала 13 тысяч тенге. Однако тикетов на закрытие Игр в официальной продаже уже нет.
Вместе с тем пользователи социальных сетей жалуются на отсутствие билетов на некоторые соревнования в кассах и онлайн-продаже. В частности, выкуплены все билеты на соревнования по хоккею на "Халық Арене", шорт-трек во Дворце спорта имени Балуана Шолака, прыжки на лыжах с трамплина.
Вместе с тем, по данным Департамента государственных доходов Алматы, со вчерашнего дня в Алматы были задержаны несколько перекупщиков билетов, у которых изъято более 400 билетов на соревнования. Сейчас алматинским Департаментом госдоходов совместно с полицейскими проводятся рейдовые проверки по перекупщикам.
"При проведении рейдовых проверок совместно с ДВД Алматы выявлено семь фактов перепродажи билетов лицами, у которых выявлено на руках 474 билета. Возле спортивного комплекса "Халык Арена" задержали мужчину с 342 билетами и еще у одного нашли 42 билета. Возле Дворца спорта имени Балуана Шолака выявили физлицо, которое перепродавало 80 билетов. Около "Алматы Арены" задержали перекупщика с десятью билетами", - сообщил руководитель Управления разъяснительной работы ДГД Алматы Зангар Шындали.
"Сейчас проводим сбор доказательной базы по привлечению нарушителей к административной ответственности по статье 463 "Незаконная предпринимательская деятельность без регистрации". По данной статье предусмотрены штраф в размере 15 МРП и конфискация реализуемого имущества. Это все будет решаться судом", - отметили в ДГД Алматы.
Департамент государственных доходов по Алматы рекомендует гражданам сообщать о фактах незаконной реализации или подделки билетов по телефону доверия 279-35-40.
На сайте частных объявлений также можно найти информацию о продаже комплекта лимитированной формы зимней Всемирной Универсиады за 80 тысяч тенге. Согласно объявлению в комплект входит: куртка, штаны, термобелье, шарф, шапка, перчатки, футболка, обувь и дорожная сумка.
На волне популярности игр неплохо идет и различная атрибутика. К примеру, шарфы и флажки Универсиады-2017 на olx можно купить по 500 тенге. Брендированные чехлы на телефоны с логотипом игр оценивают в 3 000 тенге.
Напомним, Всемирная зимняя студенческая Универсиада-2017 проходит в Алматы с 29 января по 8 февраля.
скриншот с olx.kz