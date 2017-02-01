Это моя последняя Универсиада, и я хотел победить - Дмитрий Рейхерд о "золоте"

На прошлой Универсиаде он занял второе место.
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Казахстанский фристайлист Дмитрий Рейхерд поделился с корреспондентом Vesti.kz впечатлениями от победы на зимней Универсиаде-2017 в Алматы.
"Это моя последняя Универсиада, и я хотел победить. На прошлом соревновании два года назад я стал вторым, и наконец-то мне удалось заработать золотую медаль. Это достижение очень ценное для меня. Большое спасибо всем, кто мне помог его достичь", - отметил Рейхерд.
Рейхерд в финале соревнований опередил россиянина Сергея Шимбуева и своего земляка Павла Колмакова.
Теперь в активе сборной Казахстана 12 медалей - пять золотых, две серебряных и шесть бронзовых наград. Благодаря этому Казахстан занимает второе место в общекомандном медальном зачете. Ознакомиться с ним можно здесь.