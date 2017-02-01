В продажу поступили дополнительные билеты на Универсиаду-2017

Причиной стал повышенный интерес со стороны зрителей.
Вчера 13:37
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Фото с сайта vecher.kz
На соревнования Универсиады-2017 в Алматы будут реализованы дополнительные билеты, сообщает пресс-служба акима.
Причиной стал повышенный интерес со стороны зрителей. Руководство Международной федерации студенческого спорта (FISU) приняло решение отказаться от большей части закрепленных за организацией зрительских мест в пользу болельщиков.
Как сообщалось ранее, согласно международному протоколу, часть мест на трибунах резервируется для представителей FISU, под эгидой которой проводятся студенческие игры, а также для представителей официальных делегаций, спортсменов, представителей СМИ. Эта квота, не подлежащая продаже, составляет на разных соревнованиях до 30 процентов от общего количества зрительских мест. В настоящее время достигнута договоренность о передаче до 90 процентов квоты FISU в свободную продажу.
Билеты на соревнования, в том числе на наиболее популярные виды спорта - фигурное катание и хоккей, поступят в системы продаж билетных операторов (онлайн и офлайн) поэтапно, начиная с сегодняшнего дня.
Также в продажу поступят дополнительные билеты по системе TicketDay без предоставления после того, как будет полностью продан объем сидячих мест на то или иное событие. Количество этих билетов будет ограничено в соответствии с максимальной вместимостью спортивных объектов и требованиями безопасности.
В целях борьбы в перекупщиками также снижено максимальное количество билетов, которое может быть продано в одни руки - с восьми до пяти штук.
С сегодняшнего дня актуальная информация о наличии билетов на те или иные соревнования будет размещаться на главной странице сайта Универсиады в режиме реального времени.
Отмечается, что к настоящему моменту количество проданных билетов на Универсиаду составляет 184 тысячи (80 процентов от общего объема) - это рекордное количество билетов, когда-либо проданных на мероприятия в Казахстане. При этом спрос существенно повышается непосредственно перед соревнованиями: например, после Церемонии открытия Универсиады было продано сразу около 30 тысяч билетов.