В продажу поступили дополнительные билеты на Универсиаду-2017

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Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Уотфорд 1:2
Сандерленд Тоттенхэм 0:0
Ливерпуль Челси 1:1
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Сити 0:4
Манчестер Юнайтед Халл Сити 0:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Пескара Фиорентина 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Актобе МТК 0:2
Астана Чонбук Моторс 3:0
Ордабасы Вождовац 0:0
Тобол Динамо М 2:0
Кайрат Фастав Злин 2:0
Алтай Пакш 1:2
Кайрат А Казахстан (U-21) 0:1
Сибирь-Мол. Кызыл-Жар СК 0:1
Иртыш Будучность Пд 0:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Сибирь Куньлунь Ред Стар 1:0
Нефтехимик Ак Барс 8:2
Медвешчак Динамо М 3:6
Барыс Йокерит 0:2
Салават Юлаев СКА 1:3
Торпедо НН ХК Сочи 1:2 Б
Авангард Куньлунь Ред Стар 3:1
Слован Динамо М 1:2
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Сибирские Снайперы (мол) 1:7
Снежные Барсы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 2:3 ОТ
Алтай (мол) Сибирские Снайперы (мол) 2:9
Снежные Барсы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 3:1
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Словакия (студенческая) США (студенческая) 4:1
Казахстан (студенческая) Швеция (студенческая) 5:0
Россия (студенческая) Латвия (студенческая) 7:1
Канада (студенческая) Великобритания (студенческая) 14:0
Великобритания (студенческая) Китай (студенческая) 0:12
Чехия (студенческая) Китай (студенческая) 15:0
Казахстан (студенческая) Канада (студенческая) 0:11
Великобритания (студенческая) США (студенческая) 1:10
Китай (студенческая) Швеция (студенческая) 0:15
Россия (студенческая) Япония (студенческая) 10:1
Бенди. Чемпионат мира по бенди 2017
Россия Финляндия 6:2
Швеция Казахстан 8:4
Казахстан Финляндия 3:5
Россия Швеция 6:10
Казахстан Норвегия 4:5 ДВ
Финляндия США 15:1
Швеция Германия 34:6
Россия Беларусь 17:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Дубая" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Dubai Marine Club - Palm Jumeirah. 181 км. 13:10
Групповая гонка. Этап 2. Dubai Marine Club - Ras al Khaimah. 188 км. 13:00
Групповая гонка. Этап 3. Dubai international Marine Club - Al Aqah. 200 км. 12:50
Фигурное катание. Зимняя Универсиада 2017
Короткий танец. Финалы (женщины) 14:30
Короткий танец. Финалы (микст) 14:30
произвольный танец. Финалы (женщины) 17:00
Конькобежный спорт. Зимняя Универсиада 2017
1500 м. Финалы (женщины) 11:00
5000 м. Финалы 13:00
3000 м. Финалы (женщины) 11:00
500 м. Финалы 13:00
500 м. Финалы (женщины) 11:00
1500 м. Финалы 13:00
Горнолыжный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Супер-комбинация. Финалы (женщины) 11:00
Супер-комбинация. Финалы 13:30
Лыжное двоеборье. Зимняя Универсиада 2017
15:30
Прыжки с трамплина. Зимняя Универсиада 2017
16:00
19:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби СКИФ ЦСП "Крылатское" 7:2
КИНЕФ - Сургутнефтегаз Айша-Биби 23:2
Айша-Биби Буревестник-ННГУ 16:10
Кёрлинг. Зимняя Универсиада 2017
Казахстан (студенческая) Китай (студенческая) 0:10
Казахстан (студенческая) Чехия (студенческая) 2:10
Казахстан (студенческая) Норвегия (студенческая) 4:10
Япония (студенческая) Казахстан (студенческая) 7:3
Казахстан (студенческая) Россия (студенческая) 1:14
Великобритания (студенческая) Казахстан (студенческая) 10:1
Южная Корея (студенческая) Казахстан (студенческая) 14:2
Казахстан (студенческая) Южная Корея (студенческая) 2:13
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Берни (Австралия) -2017"
Попко Крстин 2:0
Бублик О'Коннел 0:2
Попко Сэвилл 2:1
Попко, Крстин Чаплин, Маклахлан 14:00
О'Коннел Попко 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Даллас (США) -2017"
Кукушкин Новиков 2:0
Кукушкин Ито 1:2
Коппейанс, Кукушкин Бейкер, Монро 1:2
Теннис. Турнир WTA Санкт-Петербург (Россия) 2017
Путинцева Ларссон 1:0 ТП
Бек Путинцева 0:2
Теннис. Турнир WTA Тайбэй (Китайский Тайбэй) 2017
Хозуми, Като Крейчикова, Воскобоева 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кемпер (Франция) -2017"
Джунейд, Мьес Бехар, Голубев 0:2
Раджа, Шаран Бехар, Голубев 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Актобе (Казахстан) - 2017/2"
Ломакин Сафранек 0:2
Джустино Аяп 2:0
Манафов Хасанов 2:0
Лобков, Евсеев Каловелонис, Хабибулин 2:0
Манафов Хабибулин 2:0
Шабанов, Шабанов Давыдов, Хасанов 2:1
Лутсма, Ван де Зандшульп Лобков, Евсеев 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Алматы (Казахстан) - 2017/2"
Детковская Моргина 1:2
Айнитдинова Уржумова 1:2
Керимбаева Зелева 2:0
Кружкова Голопутова 2:0
Гринчишина Хабибулина 2:0
Айнитдинова, Умарова Дорошина, Монова 0:2
Керимбаева Силич 0:2
Гринчишина Дорошина 0:2
Керимбаева, Яшина Куламбаева, Уколова 0:2
Гринчишина, Хабибулина Дорошина, Монова 0:2
Куламбаева, Уколова Ленерт, Кениг 0:2
Фристайл. Зимняя Универсиада 2017
Смешанная командная акробатика. Финалы (микст) 14:00
Могул. Финалы 13:00
Могул. Финалы (женщины) 13:00
Сноубординг. Зимняя Универсиада 2017
Параллельный слалом. Финалы 14:00
Параллельный слалом. Финалы (женщины) 14:00
Сноуборд-кросс. Финалы 14:00
Сноуборд-кросс. Финалы (женщины) 14:00
Биатлон. Зимняя Универсиада 2017
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 11:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Финалы 14:15
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 10:30
Спринт. 10 км. Финалы 13:15
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Гонка преследования, 5 км. Свободный стиль. Финалы (женщины) 10:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Финалы 13:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы 14:45
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы (женщины) 14:45
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Тараз-2 Кайсар 3:0
Павлодар-2 Жетысу-Жастар 3:2
Мангыстау Жайык 3:1
Алтай-2 КазНАУ-Алматы (фарм) 0:3
Атырау-2 ТНК «Казхром-2» 1:3
Динамо-Костанай Женис-Есиль СК (фарм) 0:3
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Гамбург Байер 01:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Депортиво Бетис 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Ордабасы Славия Сф 20:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Динамо Мн 19:30
Металлург Мг СКА 20:00
Салават Юлаев ЦСКА 20:00
Спартак ХК Сочи 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Сокол 18:30
Сарыарка Ермак 19:00
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Канада (студенческая) Словакия (студенческая) 12:30
Россия (студенческая) Япония (студенческая) 16:00
Чехия (студенческая) Казахстан (студенческая) 19:30
Япония (студенческая) Казахстан (студенческая) 20:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2016/17
Кулагер Арлан 18:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Дубая" 2017
Групповая гонка. Общий зачет положение после 3-го этапа 08:00
Групповая гонка. Этап 4. Dubai Marine Club - Hatta Dam. 172 км. 13:00
Теннис. Турнир WTA Санкт-Петербург (Россия) 2017
Путинцева Кузнецова 20:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Берни (Австралия) -2017"
Ясика Попко 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кемпер (Франция) -2017"
Бехар, Голубев Елгин, Зеленай 18:00
Конькобежный спорт. Зимняя Универсиада 2017
5000 м. Финалы (женщины) 11:00
1000 м. Финалы 13:00
Биатлон. Зимняя Универсиада 2017
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 12:00
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 14:00
Горнолыжный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Гигантский слалом. Финалы (женщины) 13:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) (женщины) 16:00
Лыжное двоеборье. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт. Финалы 10:00
Фристайл. Зимняя Универсиада 2017
Параллельный могул. Финалы 14:00
Параллельный могул. Финалы (женщины) 14:00
Фигурное катание. Зимняя Универсиада 2017
короткая программа. Финалы 14:50
Кёрлинг. Зимняя Универсиада 2017
Канада (студенческая) Казахстан (студенческая) 09:00
Норвегия (студенческая) Казахстан (студенческая) 14:00
Швейцария (студенческая) Казахстан (студенческая) 19:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Кинеф - 2 Айша-Биби 17:30
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Синтез Астана 21:00
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Динамо Мн 19:30
Салават Юлаев ЦСКА 20:00
Металлург Мг СКА 20:00
Спартак ХК Сочи 22:30
Металлург Нк Куньлунь Ред Стар 16:00
Авангард Адмирал 17:00
Нефтехимик Лада 20:00
Барыс Динамо Р 17:00
Югра Динамо Мн 17:30
Медвешчак Витязь 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Сокол 18:30
Сарыарка Ермак 19:00
Торпедо УК Ермак 17:00
Сарыарка Сокол 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 12:00
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) 12:00
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 17:30
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Бейбарыс 18:30
Алтай-Торпедо Бейбарыс 18:30
Иртыш Астана
Алматы Бейбарыс
Темиртау Арлан
Алтай-Торпедо Горняк
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Канада (студенческая) Словакия (студенческая) 12:30
Россия (студенческая) Япония (студенческая) 16:00
Чехия (студенческая) Казахстан (студенческая) 19:30
Япония (студенческая) Казахстан (студенческая) 20:00
Канада (студенческая) США (студенческая) 16:30
Россия (студенческая) Китай (студенческая) 20:00
Великобритания (студенческая) Япония (студенческая) 13:00
Казахстан (студенческая) Великобритания (студенческая) 13:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2016/17
Кулагер Арлан 18:00
Арлан Кулагер 17:00
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Гамбург Байер 01:30
Бавария Шальке-04 20:30
Боруссия Д РБ Лейпциг 23:30
Айнтрахт Фр Дармштадт 1898 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Арсенал 18:30
Халл Сити Ливерпуль 21:00
Тоттенхэм Миддлсбро 23:30
Манчестер Сити Суонси Сити 19:30
Лестер Сити Манчестер Юнайтед 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Депортиво Бетис 01:45
Малага Эспаньол 18:00
Барселона Атлетик 21:15
Валенсия Эйбар 01:45
Севилья Вильярреал 17:00
Атлетико М Леганес 21:15
Сельта Реал М 01:45
Гранада Лас-Пальмас 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Болонья Наполи 01:45
Милан Сампдория 17:30
Пескара Лацио 20:00
Ювентус Интер 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Атырау Локомотив Пл
Кайсар Пелистер
Ордабасы Славия Сф 20:00
Тобол Нефтохимик
Алтай Луч-Энергия
Ордабасы Карпаты 14:00
Кайрат Славия Сф
Окжетпес Шкендия
Иртыш Трепча 89
Иртыш Нефтехимик
Атырау Оренбург
Ордабасы Подбрезова
Актобе (U-21) Астана (U-21)
Тобол Силекс
Астана Александрия
Иртыш Вардар
Кайрат Сплит РНК
Шахтер Ильичевец
Кайсар Славия Сф
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Карлсруэ СК 18:30
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Дубая" 2017
Групповая гонка. Общий зачет положение после 3-го этапа 08:00
Групповая гонка. Этап 4. Dubai Marine Club - Hatta Dam. 172 км. 13:00
Групповая гонка. Этап 5. Dubai Marine Club - City Walk. 124 км. 14:35
Фигурное катание. Зимняя Универсиада 2017
короткая программа. Финалы 14:50
произвольный танец. Финалы (микст) 14:00
произвольная программа. Финалы 17:00
Конькобежный спорт. Зимняя Универсиада 2017
5000 м. Финалы (женщины) 11:00
1000 м. Финалы 13:00
1000 м. Финалы (женщины) 11:00
10000 м. Финалы 13:00
Командная гонка. Финалы (женщины) 11:00
Командная гонка. Финалы 13:00
Масс-старт. Финалы (женщины) 11:00
Масс-старт. Финалы 13:00
Горнолыжный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Гигантский слалом. Финалы (женщины) 13:00
Гигантский слалом. Финалы 13:00
Параллельный слалом. Финалы (микст) 10:00
Слалом. Финалы (женщины) 13:00
Слалом. Финалы 13:30
Фристайл. Зимняя Универсиада 2017
Параллельный могул. Финалы 14:00
Параллельный могул. Финалы (женщины) 14:00
Ски-кросс. Финалы 14:00
Ски-кросс. Финалы (женщины) 14:00
Биатлон. Зимняя Универсиада 2017
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 12:00
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 14:00
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 12:00
Масс-старт. 12,5 км. Финалы (женщины) 12:00
Масс-старт. 15 км. Финалы 15:00
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 19:45
Лыжное двоеборье. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт. Финалы 10:00
10:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Кинеф - 2 Айша-Биби 17:30
Айша-Биби Спартак-Волгоград 13:15
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Синтез Астана 21:00
Синтез Астана 16:00
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Финалы (микст) 13:00
Эстафета. Финалы (женщины) 11:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Финалы 13:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Финалы (женщины) 13:30
Масс-старт, 30 км (Классический стиль). Финалы 10:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) (женщины) 11:30
Скиатлон, 10 + 10 км. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) 13:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) 16:00
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) (женщины) 16:00
Кёрлинг. Зимняя Универсиада 2017
Канада (студенческая) Казахстан (студенческая) 09:00
Норвегия (студенческая) Казахстан (студенческая) 14:00
Швейцария (студенческая) Казахстан (студенческая) 19:00
Россия (студенческая) Казахстан (студенческая) 09:00
Казахстан (студенческая) Швеция (студенческая) 14:00
Казахстан (студенческая) США (студенческая) 19:00
Теннис. Турнир WTA Санкт-Петербург (Россия) 2017
Путинцева Кузнецова 20:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Берни (Австралия) -2017"
Ясика Попко 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кемпер (Франция) -2017"
Бехар, Голубев Елгин, Зеленай 18:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакиянов Уоррен
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Чайна Драгонс Узбек Тайгерс 17:30
Patriot Boxing Team Астана Арланс 21:00
Сагалуев Жусупов 21:00
Хотенов Сулейменов 21:30
Абдурахманов Мижитов 22:00
Раджабов Аманкул 22:30
Квасников Пинчук 23:00
Прыжки с трамплина. Зимняя Универсиада 2017
18:00
16:30
19:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык
Динамо-Казань-2 Акжайык
Бенди. Чемпионат мира по бенди 2017
Казахстан США 18:00
Швеция Норвегия 21:00
Россия Финляндия 23:55
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Калев/Крамо 16:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Тарту Юликооль/Рок Барсы Атырау 23:55
Тарту Юликооль/Рок Барсы Атырау 23:00
Шорт-трек. Зимняя Универсиада 2017
1500 м. Финалы 14:00
1500 м. Финалы (женщины) 14:00
500 м. Финалы 14:00
500 м. Финалы (женщины) 14:00
1000 м. Финалы 14:00
1000 м. Финалы (женщины) 14:00
Эстафета. Финалы 18:00
Эстафета. Финалы (женщины) 18:00
Сноубординг. Зимняя Универсиада 2017
Слоупстайл. Финалы 13:00
Слоупстайл. Финалы (женщины) 13:00
Биг-эйр. Финалы 14:00
Биг-эйр. Финалы (женщины) 14:00
Футзал. Международные товарищеские матчи 2016/17
Казахстан Беларусь 19:00
Казахстан Беларусь 19:00
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В продажу поступили дополнительные билеты на Универсиаду-2017

Причиной стал повышенный интерес со стороны зрителей.

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Фото с сайта vecher.kz
Фото с сайта vecher.kz
На соревнования Универсиады-2017 в Алматы будут реализованы дополнительные билеты, сообщает пресс-служба акима.
 
Причиной стал повышенный интерес со стороны зрителей. Руководство Международной федерации студенческого спорта (FISU) приняло решение отказаться от большей части закрепленных за организацией зрительских мест в пользу болельщиков.
 
Как сообщалось ранее, согласно международному протоколу, часть мест на трибунах резервируется для представителей FISU, под эгидой которой проводятся студенческие игры, а также для представителей официальных делегаций, спортсменов, представителей СМИ. Эта квота, не подлежащая продаже, составляет на разных соревнованиях до 30 процентов от общего количества зрительских мест. В настоящее время достигнута договоренность о передаче до 90 процентов квоты FISU в свободную продажу.
 
Билеты на соревнования, в том числе на наиболее популярные виды спорта - фигурное катание и хоккей, поступят в системы продаж билетных операторов (онлайн и офлайн) поэтапно, начиная с сегодняшнего дня.
 
Также в продажу поступят дополнительные билеты по системе TicketDay без предоставления после того, как будет полностью продан объем сидячих мест на то или иное событие. Количество этих билетов будет ограничено в соответствии с максимальной вместимостью спортивных объектов и требованиями безопасности.
 
В целях борьбы в перекупщиками также снижено максимальное количество билетов, которое может быть продано в одни руки - с восьми до пяти штук.
 
С сегодняшнего дня актуальная информация о наличии билетов на те или иные соревнования будет размещаться на главной странице сайта Универсиады в режиме реального времени.
 
Отмечается, что к настоящему моменту количество проданных билетов на Универсиаду составляет 184 тысячи (80 процентов от общего объема) - это рекордное количество билетов, когда-либо проданных на мероприятия в Казахстане. При этом спрос существенно повышается непосредственно перед соревнованиями: например, после Церемонии открытия Универсиады было продано сразу около 30 тысяч билетов. 
 
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