Алматинцы рассказали, за кого будут болеть на Универсиаде

До начала международного спортивного события осталось ровно 17 дней.

Корреспонденты TengrinewsTV провели блиц-опрос среди алматинцев, узнав, за кого они будут болеть на предстоящей зимней Универсиаде-2017.

До начала международного спортивного события осталось ровно 17 дней. Тысячи студентов со всего мира будут бороться за медали в 12 видах спорта. Спортивные баталии пройдут на территории восьми объектов. Из них две локации построены специально для Универсиады. В частности, "Халык Арена" и "Алматы Арена" сданы в эксплуатацию практически в конце прошлого года. Остальные спортивные сооружения знакомы казахстанцам уже продолжительное время.

Приобрести входной билет на любое из соревнований и на любой день можно уже сейчас. Все обладатели билетов автоматически участвуют в розыгрыше крупных призов. Так, купившие пропуск до 11 января могут выиграть смартфоны, ноутбуки и другие ценные призы. Главным же призом является двухкомнатная квартира в Алматы. Ее может получить любой из зрителей, купивших билет до 8 февраля.

В Алматы продажа билетов осуществляется в кассах Дворца спорта имени Балуана Шолака, Дворца республики, Госцирка, "Меломана". Можно приобрести талон на сайте Универсиады и с помощью электронных сервисов распространения билетов. Цена разового посещения того или иного события начинается от 300 тенге. Самыми дорогими являются билеты на церемонии открытия и закрытия соревнований. С полным расписанием Универсиады и ценами на билеты можно ознакомиться здесь.