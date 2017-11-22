Еще в первом тайме "Астана" должна была получить два-три мяча от "Вильярреала" - специалист

По его мнению, "Астане" не хватило общекомандной заряженности на борьбу.
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Фото с сайта ФК "Астана"
Известный казахстанский тренер Аскар Кожабергенов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz домашнюю игру "Астаны" против "Вильярреала" в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.
"По большому счету, мы еще в первом тайме должны были получить два-три мяча. Кроме гола Кабананги, у нас и моментов не было. Но Жуниор забил сумасшедший гол, за долю секунды оценил ситуацию и нанес неотразимый удар.
В целом результат закономерный. Все-таки чемпионат Испании входит в тройку сильнейших лиг в мире. "Вильярреал" из года в год находится в лидирующей группе участников Примеры. Тем более это южная команда, умеющая обращаться с мячом на "ты". Способна сыграть в одно касание на третьего в условиях плотной опеки. Если испанцам еще предоставляешь время и свободное пространство, они спокойно выдают обостряющие, проникающие передачи, что, собственно, мы увидели в этом матче.
До поры до времени Эрич выручал команду, но так не могло долго продолжаться. При этом нашей команде не хватило динамики, а также принципиальности и самоотверженности, особенно игрокам оборонительного плана при выборе позиций и единоборствах.
Индивидуальные ошибки были и в других играх, но в них присутствовала общекомандная заряженность, за счет чего и вытаскивались матчи. Во встрече с "Вильярреалом" этого не было.
Забил бы Твумаси при счете 1:0, получилась бы серьезная заявка на победу. Но после наших стандартов получали острые контрвыпады. В подборе сработали плохо. Обычно отдают инициативу, когда играют по результату. А "Вильярреал" просто забрал мяч и построил свою игру. При таком стечении обстоятельств, 2:3 - неплохой счет.
С одной стороны, все это объяснимо. За плечами игроков трудный сезон, накопилась психологическая усталость. Плюс пауза выбила команду из игровой колеи. Ну и, конечно, сказался класс соперника. Хотя с мотивацией не должны были возникнуть проблемы. Ведь полный стадион собрался. Правда, "Вильярреал" такими трибунами не удивишь.
Как бы то ни было, надо поблагодарить "Астану" за праздники в еврокубках. Будем надеяться, что в Праге сыграет лучше. Считаю, ей по силам выиграть у "Славии". Чешский чемпионат не сильнее нашего, там доминируют "Славия" и "Спарта", у нас - "Астана" и "Кайрат". Класс у команд одинаковый, поэтому можно хорошо подготовиться и победить в последней игре.
Сейчас ситуация выглядит так: лидеру группы дважды проиграли, у аутсайдера выиграли в двух матчах, а с основным соперником - "Славией" - сыграли вничью дома, хотя должны были побеждать. В итоге, решение задачи висит на волоске", - рассказал Кожабергенов.
Напомним, "Астана" уступила "Вильярреалу" (2:3) в пятом туре группового этапа Лиги Европы. В шестом туре 7 декабря казахстанский чемпион на выезде встретится со "Славией", а "Вильярреал" дома примет "Маккаби" из Тель-Авива. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.
"По большому счету, мы еще в первом тайме должны были получить два-три мяча. Кроме гола Кабананги, у нас и моментов не было. Но Жуниор забил сумасшедший гол, за долю секунды оценил ситуацию и нанес неотразимый удар.
В целом результат закономерный. Все-таки чемпионат Испании входит в тройку сильнейших лиг в мире. "Вильярреал" из года в год находится в лидирующей группе участников Примеры. Тем более это южная команда, умеющая обращаться с мячом на "ты". Способна сыграть в одно касание на третьего в условиях плотной опеки. Если испанцам еще предоставляешь время и свободное пространство, они спокойно выдают обостряющие, проникающие передачи, что, собственно, мы увидели в этом матче.
До поры до времени Эрич выручал команду, но так не могло долго продолжаться. При этом нашей команде не хватило динамики, а также принципиальности и самоотверженности, особенно игрокам оборонительного плана при выборе позиций и единоборствах.
Индивидуальные ошибки были и в других играх, но в них присутствовала общекомандная заряженность, за счет чего и вытаскивались матчи. Во встрече с "Вильярреалом" этого не было.
Забил бы Твумаси при счете 1:0, получилась бы серьезная заявка на победу. Но после наших стандартов получали острые контрвыпады. В подборе сработали плохо. Обычно отдают инициативу, когда играют по результату. А "Вильярреал" просто забрал мяч и построил свою игру. При таком стечении обстоятельств, 2:3 - неплохой счет.
С одной стороны, все это объяснимо. За плечами игроков трудный сезон, накопилась психологическая усталость. Плюс пауза выбила команду из игровой колеи. Ну и, конечно, сказался класс соперника. Хотя с мотивацией не должны были возникнуть проблемы. Ведь полный стадион собрался. Правда, "Вильярреал" такими трибунами не удивишь.
Как бы то ни было, надо поблагодарить "Астану" за праздники в еврокубках. Будем надеяться, что в Праге сыграет лучше. Считаю, ей по силам выиграть у "Славии". Чешский чемпионат не сильнее нашего, там доминируют "Славия" и "Спарта", у нас - "Астана" и "Кайрат". Класс у команд одинаковый, поэтому можно хорошо подготовиться и победить в последней игре.
Сейчас ситуация выглядит так: лидеру группы дважды проиграли, у аутсайдера выиграли в двух матчах, а с основным соперником - "Славией" - сыграли вничью дома, хотя должны были побеждать. В итоге, решение задачи висит на волоске", - рассказал Кожабергенов.
Напомним, "Астана" уступила "Вильярреалу" (2:3) в пятом туре группового этапа Лиги Европы. В шестом туре 7 декабря казахстанский чемпион на выезде встретится со "Славией", а "Вильярреал" дома примет "Маккаби" из Тель-Авива. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.