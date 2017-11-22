Хочу поздравить с хорошей игрой "Астану" и моего брата Кабанангу - форвард "Вильярреала" Бакамбу

Нападающий прокомментировал победу над казахстанской командой.
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Нападающий "Вильярреала" Седрик Бакамбу после победы над "Астаной" отметил игру своего соотечественника из казахстанской команды Жуниора Кабананги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Астана" - хорошая команда. Они очень хорошо играли против нас сегодня. Но мы выиграли и вышли досрочно в плей-офф. И это очень важно для нас. Хочу поздравить с хорошей игрой "Астану" и моего брата Кабанангу - он играл очень хорошо, он мой друг, и я очень рад за него", - сказал Бакамбу.
Напомним, матч группового этапа Лиги Европы, который стал для "Астаны" последним домашним в этом сезоне, прошел в столице Казахстана и завершился волевой победой гостей - 2:3. У "Астаны" отличились Жуниор Кабананга и Патрик Твумаси, а у "Вильярреала" - Даниэль Раба и Седрик Бакамбу, вышедший на замену и оформивший дубль.