Опубликованы ориентировочные составы "Вильярреала" и "Астаны" на матч Лиги Европы

Игра пройдет сегодня, 23 ноября, на "Астана Арене".
Сегодня 11:00
Ссылки по теме:
- Тренер "Вильярреала" назвал ключевого игрока "Астаны" и рассказал, какие обстоятельства в Казахстане против его клуба
- Стойлов назвал аргумент для победы "Астаны" над "Вильярреалом" в Лиге Европы
- Мы хотим взять у "Астаны" три очка - игрок "Вильярреала" перед матчем Лиги Европы
Фото: marca.com
Популярная испанская газета Marca опубликовал ориентировочные составы "Вильярреала" и "Астаны" на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
По мнению издания, команды выйдут на поле в следующих составах:
"Астана": Эрич, Шомко, Аничич, Постников, Шитов, Граховац, Маевский, Томасов, Твумаси, Мужиков, Муртазаев;
"Вильярреал": Барбоса, Хуаме Коста, Бонера, Виктор Руис, Марио Гаспар, Родриго, Сориано, Форнальс, Тригерос, Сансоне, Бакамбу.
При этом Marca не включила в стартовый состав "Астаны" Жуниора Кабанангу, которого выделил главный тренер испанского "Вильярреала" Хавьер Кальеха.
Сам матч "Астана" - "Вильярреал" состоится 23 ноября на "Астана Арене". Начало игры в 22:00 по местному времени. С прогнозом букмекеров можно ознакомиться здесь.
После четырех туров "Вильярреал" с восемью очками возглавляет группу, опережая "Астану" на один балл. В активе "Славии" пять очков, а "Маккаби" из Тель-Авива с одним баллом замыкает квартет.
По мнению издания, команды выйдут на поле в следующих составах:
"Астана": Эрич, Шомко, Аничич, Постников, Шитов, Граховац, Маевский, Томасов, Твумаси, Мужиков, Муртазаев;
"Вильярреал": Барбоса, Хуаме Коста, Бонера, Виктор Руис, Марио Гаспар, Родриго, Сориано, Форнальс, Тригерос, Сансоне, Бакамбу.
При этом Marca не включила в стартовый состав "Астаны" Жуниора Кабанангу, которого выделил главный тренер испанского "Вильярреала" Хавьер Кальеха.
Сам матч "Астана" - "Вильярреал" состоится 23 ноября на "Астана Арене". Начало игры в 22:00 по местному времени. С прогнозом букмекеров можно ознакомиться здесь.
После четырех туров "Вильярреал" с восемью очками возглавляет группу, опережая "Астану" на один балл. В активе "Славии" пять очков, а "Маккаби" из Тель-Авива с одним баллом замыкает квартет.