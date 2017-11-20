"Вильярреал" отправил разведчика в Астану перед матчем Лиги Европы

Сама игра пройдет 23 ноября на "Астана Арене".
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Фото пресс-службы ФК "Вильярреал"
Футболисты и тренерский штаб испанского "Вильярреала" вылетели в Астану, где им предстоит провести матч группового этапа Лиги Европы против одноименного местного клуба, передает корреспондент Vesti.kz.
Однако раньше команды в столицу Казахстана прибыл "разведчик" с миссией изучить газон на стадионе "Астана Арена", где и пройдет игра.
"Хотя мы пока еще не в Казахстане, но уже отправили разведчика, чтобы изучить поле действий", - пишет твиттер "Вильярреала".
Сам матч "Астана" - "Вильярреал" состоится 23 ноября. Начало игры в 22:00 по местному времени. С прогнозом букмекеров можно ознакомиться здесь.
После четырех туров "Вильярреал" с восемью очками возглавляет группу, опережая "Астану" на один балл. В активе "Славии" пять очков, а "Маккаби" из Тель-Авива с одним баллом замыкает квартет.
Однако раньше команды в столицу Казахстана прибыл "разведчик" с миссией изучить газон на стадионе "Астана Арена", где и пройдет игра.
"Хотя мы пока еще не в Казахстане, но уже отправили разведчика, чтобы изучить поле действий", - пишет твиттер "Вильярреала".
Сам матч "Астана" - "Вильярреал" состоится 23 ноября. Начало игры в 22:00 по местному времени. С прогнозом букмекеров можно ознакомиться здесь.
После четырех туров "Вильярреал" с восемью очками возглавляет группу, опережая "Астану" на один балл. В активе "Славии" пять очков, а "Маккаби" из Тель-Авива с одним баллом замыкает квартет.
#UEL | ¡Aún no estamos en Kazajistán, pero ya hemos mandado una misión para explorar el terreno! pic.twitter.com/Q5OROcwC8C— Villarreal CF (@VillarrealCF) 21 ноября 2017 г.
#UEL | Motores en marcha... Todos sentados... La tripulación preparada para el despegue... ¡Nos vemos en Astaná! #Endavant pic.twitter.com/pEyLz1FPpy— Villarreal CF (@VillarrealCF) 21 ноября 2017 г.