Казахстан вылетел из ТОП-10 стран рейтинга еврокубкового сезона после ничьих "Кайрата" и "Иртыша"

До этого Казахстан занимал шестую строчку.
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Фото пресс-службы ФК "Кайрат"
Казахстан вылетел из топ-10 стран рейтинга еврокубкового сезона после первых матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы с участием алматинского "Кайрата" и павлодарского "Иртыша", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, "Кайрат" в родных стенах упустил победу над албанским "Скендербеу", сыграв вничью 1:1. На гол Жерара Гоу не девятой минуте гости ответили точным ударом Бакари Нимага, отличившегося на 72-й минуте.
В Павлодаре сложилась обратная ситуация, где "Иртыш" уже в компенсированное ко второму тайму времени сумел уйти от поражения в матче с сербской "Црвеной Звездой" - 1:1. Причем оба гола были забиты с пенальти.
После этих матчей Казахстан потерял пять позиций и с показателем коэффициента 1,625 опустился с шестой на 11-ю строку.
ТОП-10 рейтинга еврокубкового сезона выглядит следующим образом:
1. Англия - 2,285 баллов
2. Дания - 2,000
3. Лихтенштейн - 2,000
4. Кипр - 1,875
5. Израиль - 1,750
6. Норвегия - 1,750
7. Испания - 1,714
8. Германия - 1,714
9. Азербайджан - 1,625
10. Швеция - 1,625
11. Казахстан - 1,625.
Так, "Кайрат" в родных стенах упустил победу над албанским "Скендербеу", сыграв вничью 1:1. На гол Жерара Гоу не девятой минуте гости ответили точным ударом Бакари Нимага, отличившегося на 72-й минуте.
В Павлодаре сложилась обратная ситуация, где "Иртыш" уже в компенсированное ко второму тайму времени сумел уйти от поражения в матче с сербской "Црвеной Звездой" - 1:1. Причем оба гола были забиты с пенальти.
После этих матчей Казахстан потерял пять позиций и с показателем коэффициента 1,625 опустился с шестой на 11-ю строку.
ТОП-10 рейтинга еврокубкового сезона выглядит следующим образом:
1. Англия - 2,285 баллов
2. Дания - 2,000
3. Лихтенштейн - 2,000
4. Кипр - 1,875
5. Израиль - 1,750
6. Норвегия - 1,750
7. Испания - 1,714
8. Германия - 1,714
9. Азербайджан - 1,625
10. Швеция - 1,625
11. Казахстан - 1,625.