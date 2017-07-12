Беспроигрышная домашняя серия "Кайрата" в Лиге Европы достигла 11 матчей

Серия началась еще в 2006 году.
Вчера 23:59
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Фото пресс-службы "Кайрата"
Футболисты "Кайрата" сыграли вничью с албанским "Скендербеу" в домашнем матче второго раунда квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 13 июля, на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 1:1. У хозяев на девятой минуте отличился Жерар Гоу, на что гости ответили мячом Бакари Нимагы на 72-й. Видео можно посмотреть здесь.
Для "Кайрата" матч со "Скендербеу" стал 12-ой домашней игрой в Лиге Европы (ранее турнир назывался Кубок УЕФА). В них алматинцы одержали восемь побед, трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение.
В 2002 году "Кайрат" в Кубке УЕФА проиграл сербской "Црвене Звезде" (0:2), а в 2006 году одержал первую победу в турнире - над венгерским "Фехерваром" (2:1), после чего не участвовал в еврокубках восемь лет.
В 2014 году "Кайрат" вернулся в Лигу Европы и продолжил беспроигрышную серию. По ходу нее алматинцы на своем поле победили албанские "Кукеси" (1:0) и "Теуту" (5:0), все ту же "Црвену Звезду" (2:1), армянский "Алашкерт" (3:0), шотландский "Абердин" (2:1), французский "Бордо" (2:1) и литовский "Атлантас" (6:0), а ничьи были зафиксированы во встречах с датским "Эсбьергом" (1:1), израильским "Маккаби" из Тель-Авива (1:1) и "Скендербеу".
Кроме того, "Кайрату" принадлежит авторство самой крупной победы в Лиге Европы и в еврокубках для казахстанских клубов. В этом сезоне алматинцы дома разгромили "Атлантас" со счетом 6:0.
Лучшего результата в Лиге Европы "Кайрат" добился в сезоне 2015/16, когда остановился в шаге от группового раунда, уступив "Бордо" лишь из-за правила гостевого гола (0:1, 2:1).
Ответный матч между "Кайратом" и "Скендербеу" пройдет пройдет в ночь с 20 на 21 июля в Корче и начнется ровно в 00:00 часов по времени Астаны.
Игра проходила сегодня, 13 июля, на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 1:1. У хозяев на девятой минуте отличился Жерар Гоу, на что гости ответили мячом Бакари Нимагы на 72-й. Видео можно посмотреть здесь.
Для "Кайрата" матч со "Скендербеу" стал 12-ой домашней игрой в Лиге Европы (ранее турнир назывался Кубок УЕФА). В них алматинцы одержали восемь побед, трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение.
В 2002 году "Кайрат" в Кубке УЕФА проиграл сербской "Црвене Звезде" (0:2), а в 2006 году одержал первую победу в турнире - над венгерским "Фехерваром" (2:1), после чего не участвовал в еврокубках восемь лет.
В 2014 году "Кайрат" вернулся в Лигу Европы и продолжил беспроигрышную серию. По ходу нее алматинцы на своем поле победили албанские "Кукеси" (1:0) и "Теуту" (5:0), все ту же "Црвену Звезду" (2:1), армянский "Алашкерт" (3:0), шотландский "Абердин" (2:1), французский "Бордо" (2:1) и литовский "Атлантас" (6:0), а ничьи были зафиксированы во встречах с датским "Эсбьергом" (1:1), израильским "Маккаби" из Тель-Авива (1:1) и "Скендербеу".
Кроме того, "Кайрату" принадлежит авторство самой крупной победы в Лиге Европы и в еврокубках для казахстанских клубов. В этом сезоне алматинцы дома разгромили "Атлантас" со счетом 6:0.
Лучшего результата в Лиге Европы "Кайрат" добился в сезоне 2015/16, когда остановился в шаге от группового раунда, уступив "Бордо" лишь из-за правила гостевого гола (0:1, 2:1).
Ответный матч между "Кайратом" и "Скендербеу" пройдет пройдет в ночь с 20 на 21 июля в Корче и начнется ровно в 00:00 часов по времени Астаны.