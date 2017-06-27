"Кайрат" дозаявил Исламхана на Лигу Европы

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Брандс Бублик 19:00
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
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Тараз Астана 19:00
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Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
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Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
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Алмалык Бухоро 17:00
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Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
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Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
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Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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"Кайрат" дозаявил Исламхана на Лигу Европы

Ранее в клубе сказали, что сделать это можно только между раундами.

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10 Комментариев
Бауыржан Исламхан. Фото с сайта ФФК
Бауыржан Исламхан. Фото с сайта ФФК

Капитан "Кайрата" Бауыржан Исламхан дозаявлен алматинской командой на участие в Лиге Европы сезона-2017/18, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Кайрат" уже 29 июня примет в Алматы литовский "Атлантас" в рамках первого раунда квалификации Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 6 июля в Литве.

Интересно, что изначально в заявке "Кайрата" на Лигу Европы, опубликованной на официальном сайте УЕФА, Исламхан отсутствовал. Как объяснили в клубе, это вызвано дисквалификацией футболиста в прошлогоднем матче с "Маккаби" из Тель-Авива. Отмечалось, что Исламхан был дисквалифицирован на две игры, а дозаявить футболиста можно только между раундами. Из-за чего он будет вынужден пропустить оба матча с литовским "Атлантасом".

Теперь же Исламхан появился в заявке алматинского клуба. 

Напомним, Исламхан в прошлом розыгрыше Лиги Европы пропустил один матч согласно регламенту. 14 июля 2016 года он получил красную карточку в домашней игре с израильским "Маккаби" из Тель-Авива (1:1) в рамках второго раунда квалификации, из-за чего был вынужден пропустить ответную игру команд.

  Комментариев: 10
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Комментарии

 
 
Balg 27 июня 22:34
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 573
Странное чё то происходит
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Руслан Каримов 27 июня 22:41
Статус: Юниор
Рейтинг: 72
Вы там не запутайтесь, дискву получите.
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Галина Кудабаева 27 июня 22:49
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 222
Кайрат с таким составом должен выходить в плей офф лиги европы максимум , и как миннимум войти в групповой раунд.
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Fankz 27 июня 22:52
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
Ну все, теперь норм) "Кайрат" готов к ЛЕ
Ответить -1
 
*09|KeRei^KRG|09* 27 июня 23:02
Статус: Дублёр
Рейтинг: 134
Немене, құраммен "тышқан мен мысық ойнап жүр ма?!" мыналар =)))

Чо они "кошку и мышку" что ли играют с составами?!... =)))
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Даурен Сапаргалиев 27 июня 23:50
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Главное теперь чтобы всему клубу не получить дисквалификацию
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Шах Ермекулы Вчера 00:25
Статус: Дублёр
Рейтинг: 121
Баторик конечно усилит команду в ответном. Я не пойму вас некоторых фанатов, по мне он из лучших в кпл, и забивает не мало, и пасы даёт ох.енные. Конечно бывают спады. Но он их компенсирует.
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Tamasai Вчера 01:03
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1215
Не совсем понял,если Исламхан сыграет,то команду ждет дисквалификация
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Batyr Dusekew Вчера 10:52
Статус: Любитель
Рейтинг: 11
1 матч прпустит наверное а на второи ответном сиграет. Бауржан подвел в некоторых играх збор и в клуб. Но есле он теперь сыграет луче чем обычно без удоление и выложеться 120% и тем самым Кайрат попадет ЛЕ то ему все спишеться. Актау тоже наблюдает за нашемы клубами. И болеим за нашых 4 клубов удачи
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Стратег Вчера 14:04
Статус: Профи
Рейтинг: 426
Баторик теперь извликет урок и станет ещё сильнее
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