"Кайрат" дозаявил Исламхана на Лигу Европы

Ранее в клубе сказали, что сделать это можно только между раундами.
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Капитан "Кайрата" Бауыржан Исламхан дозаявлен алматинской командой на участие в Лиге Европы сезона-2017/18, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Кайрат" уже 29 июня примет в Алматы литовский "Атлантас" в рамках первого раунда квалификации Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 6 июля в Литве.
Интересно, что изначально в заявке "Кайрата" на Лигу Европы, опубликованной на официальном сайте УЕФА, Исламхан отсутствовал. Как объяснили в клубе, это вызвано дисквалификацией футболиста в прошлогоднем матче с "Маккаби" из Тель-Авива. Отмечалось, что Исламхан был дисквалифицирован на две игры, а дозаявить футболиста можно только между раундами. Из-за чего он будет вынужден пропустить оба матча с литовским "Атлантасом".
Теперь же Исламхан появился в заявке алматинского клуба.
Напомним, Исламхан в прошлом розыгрыше Лиги Европы пропустил один матч согласно регламенту. 14 июля 2016 года он получил красную карточку в домашней игре с израильским "Маккаби" из Тель-Авива (1:1) в рамках второго раунда квалификации, из-за чего был вынужден пропустить ответную игру команд.