Бауыржан Исламхан не попал в заявку "Кайрата" на Лигу Европы

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Аль Араби Янь Чай 16:30
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
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Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
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Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
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Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
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Алмалык Бухоро 17:00
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Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
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Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
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Лучший гол 17 тура КПЛ

Бауыржан Исламхан не попал в заявку "Кайрата" на Лигу Европы

Алматинский клуб уже 29 июня примет литовский "Атлантас" в рамках первого раунда квалификации Лиги Европы.

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16 Комментариев
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Фото с сайта ФК "Кайрат"

Капитан "Кайрата" Бауыржан Исламхан не попал в заявку алматинской команды на участие в Лиге Европы сезона-2017/18, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Кайрат" уже 29 июня примет в Алматы литовский "Атлантас" в рамках первого раунда квалификации Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 6 июля в Литве.

В заявке "Кайрата" на Лигу Европы, опубликованной на официальном сайте УЕФА, отсутствует Исламхан. С чем это связано, пока не известно. В то же время в списке значатся Георгий Жуков и Андрей Аршавин.

Отметим, что команды могут дозаявлять игроков в каждом раунде квалификации Лиги Европы.

Напомним, Исламхан в прошлом розыгрыше Лиги Европы пропустил один матч согласно регламенту. 14 июля 2016 года он получил красную карточку в домашней игре с израильским "Маккаби" из Хайфы (1:1) в рамках второго раунда квалификации, из-за чего был вынужден пропустить ответную игру команд.

  Комментариев: 16
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Комментарии

 
 
Alee 27 июня 10:08
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 226
Косячник
Ответить 4
 
Даурен брат 27 июня 10:25
Статус: Дублёр
Рейтинг: 176
Все правильно. Прошлом году из за него проиграли, получил удаление, не засчитали гол Суюнбаева, по его вине!
Ответить 4
 
Ержан79 27 июня 10:26
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1141
Ну писец..
Ответить 0
 
Fankz 27 июня 14:53
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
Ержан79, прорвемся)
Ответить 0
 
Жумабай Санкубаев 27 июня 10:35
Статус: МСМК
Рейтинг: 757
Что, ребёнок опять где-то напакостил ?! И когда повзрослеет?
Ответить 2
 
Павел 27 июня 10:36
Статус: Дублёр
Рейтинг: 184
Скорее всего 3 матча дали дисквалификации
Ответить 3
 
Седой из Астаны 27 июня 10:46
Статус: Профи
Рейтинг: 470
Всё правильно! Ибо не....
Ответить -1
 
Бейбут Есмурзин 27 июня 10:55
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1352
Жумабай Санкубаев, этот ребёнок ещё и капитан не только Кайрата но и сборной. Как можно ставит капитаном без мозгового у него же не один косяк. По лицу видно самовлюблённый эгоист.
Ответить 1
 
Жумабай Санкубаев 27 июня 11:28
Статус: МСМК
Рейтинг: 757
Бейбут Есмурзин,Я к чему и веду,человек без самоанализа.
Ответить 2
 
Aslan Kipiatkov 27 июня 11:05
Статус: Дублёр
Рейтинг: 119
А может трансфер в другую команду намечается о котором мы еще не слышали?
Ответить 1
 
Zhum 27 июня 11:17
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1141
Надеюсь команда справится.Вообще уже надо наигрывать ситуации без него,а то получается частенько нарушает...
Ответить 1
 
Blackwolf ! 27 июня 12:10
Статус: МСМК
Рейтинг: 771
Zhum,......кепам наверное будет Аршавин !
Ответить 2
 
Fankz 27 июня 14:54
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
Blackwolf !, скорее Куат, он первый вице кэп
Ответить 0
 
Yestai Khakhar 27 июня 11:24
Статус: Зритель
Рейтинг: 5
FC Astanaga ketip baradi nemese Oristin bir komandasina
Ответить 0
 
Жанибек Макатов 27 июня 12:37
Статус: Фанат
Рейтинг: 42
Хорошая новость что не будет его
Ответить -1
 
Fankz 27 июня 14:56
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
Жанибек Макатов, ты тайный поклонник литовского "Атлантаса"?для них да, а "Кайрату" хорошо не будет без диспетчера, но все равно первый раунд пройдут
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