Казахстанские теннисистки узнали соперниц по плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации

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Сборная Казахстана по теннису сыграет с Канадой в плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации, передает корреспондент Vesti.kz.
Жеребьевка проходила сегодня, 14 февраля. Матчи состоятся 22 и 23 апреля в Канаде.
Победитель встречи Канада - Казахстан в следующем году будет выступать во второй Мировой группе, а проигравший - в зональных группах. При этом в плей-офф победитель будет определяться в пяти матчах.
Напомним, что женская сборная Казахстана по теннису во второй раз в истории вышла в плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации. В борьбе за эту путевку казахстанки обыграли соперниц из Японии в трехматчевом противостоянии со счетом 2:1.