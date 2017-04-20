После первого игрового дня Кубка Федерации между Казахстаном и Канадой ничья

Матчи проходят в Монреале.
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Ярослава Шведова. Фото с сайта gotennis.ru
В Монреале завершился первый игровой день матча плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации, в котором Канада принимает Казахстан, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В стартовой встрече первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева нанесла поражение Бьянке Андрееску - 6:4, 4:6, 6:4.
Во втором матче Ярослава Шведова уступила Франсуазе Абанде со счетом 3:6, 4:6.
Таким образом,счет в противостоянии после первого игрового дня - 1:1.