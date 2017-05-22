Дмитрий Баландин проведет первый международный старт после победной Олимпиады-2016

В июле он планирует участвовать на чемпионате мира.
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Дмитрий Баландин. Фото с официального сайта НОК РК
Казахстанский пловец Дмитрий Баландин примет участие в Открытом чемпионате Болгарии. Об этом сообщает Sportal.bg со ссылкой на местную федерацию плавания.
Соревнования пройдут в Софии с 29 июня по 2 июля. Утренние сессии по времени Астаны будут начинаться в 12:30, а финалы - в 21:00.
Открытый чемпионат Болгарии входит в календарь Международной федерации плавания (FINA) и является одним из соревнований, на которых можно получить лицензию на июльский чемпионат мира в Будапеште.
Всего в Открытом чемпионате Болгарии выступят семь представителей Казахстана - и в мужском, и в женском разрядах. Также на турнире будут представлены спортсмены из Турции, Греции, Словакии, Украины и Армении.
Единственный олимпийский чемпион из участников - это 22-летний Баландин. Пока известно, что в Софии он проплывет дистанцию в 200 метров брассом, на которой сенсационно выиграл "золото" Игр-2016, но не исключено, что он выступит и в других дисциплинах.
Для Баландина Открытый чемпионат Болгарии станет первым международным соревнованием после Олимпиады-2016. В октябре прошлого года он выиграл три золотые медали на чемпионате Казахстана и с тех пор на старты не выходил.
Ранее Баландин рассказывал, что в июле планирует участвовать на чемпионате мира. К этому старту в основном он готовился в родном Алматы.
Соревнования пройдут в Софии с 29 июня по 2 июля. Утренние сессии по времени Астаны будут начинаться в 12:30, а финалы - в 21:00.
Открытый чемпионат Болгарии входит в календарь Международной федерации плавания (FINA) и является одним из соревнований, на которых можно получить лицензию на июльский чемпионат мира в Будапеште.
Всего в Открытом чемпионате Болгарии выступят семь представителей Казахстана - и в мужском, и в женском разрядах. Также на турнире будут представлены спортсмены из Турции, Греции, Словакии, Украины и Армении.
Единственный олимпийский чемпион из участников - это 22-летний Баландин. Пока известно, что в Софии он проплывет дистанцию в 200 метров брассом, на которой сенсационно выиграл "золото" Игр-2016, но не исключено, что он выступит и в других дисциплинах.
Для Баландина Открытый чемпионат Болгарии станет первым международным соревнованием после Олимпиады-2016. В октябре прошлого года он выиграл три золотые медали на чемпионате Казахстана и с тех пор на старты не выходил.
Ранее Баландин рассказывал, что в июле планирует участвовать на чемпионате мира. К этому старту в основном он готовился в родном Алматы.