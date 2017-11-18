Призер Олимпиады по боксу вспомнил, как оказался за решеткой в Казахстане

Он назвал это ужасным жизненным опытом.
17 ноября 23:39
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Филипп Хргович. Фото компании Sauerland
Бывший боксер "Астана Арланс" и бронзовый призер Олимпиады-2016 Филип Хргович в эфире канала N1 рассказал о ситуации, в котором оказался за решеткой в Казахстане.
В составе "арланов" хорватский супертяжеловес Хргович выступал с 2012 по 2015 год. В 2013 и 2015 году он выигрывал Всемирную серию бокса (WSB) вместе с казахстанским клубом.
Говоря о ситуации, из-за которой ему пришлось провести некоторое время за решеткой, Хргович не назвал точную цифру.
"В WSB я смог хорошо заработать. У меня получилось накопить хорошую сумму - и по казахстанским, и по хорватским меркам. Конечно, я хотел вернуться на родину с деньгами.
Я не знал этого, но есть закон, по которому сумму более десяти тысяч долларов наличным надо обязательно декларировать. В аэропорту меня остановили, конфисковали деньги и отправили под стражу.
Мне повезло, что президент боксерского клуба, за который я боксировал, был влиятельным политиком. Нам удалось доказать, что эти деньги были "чистыми", что я их честно заработал и заплатил все налоги.
Мне не нравится вспоминать об этом случае. Это был ужасный жизненный опыт, но хороший урок на будущее", - цитирует Хрговича Tportal.hr.
"За "бронзу" Олимпиады мне дали шесть тысяч долларов". Большое интервью Хрговича
Отметим, что на Олимпиаде-2016 вместе с Хрговичем бронзовым призером стал и казахстанец Иван Дычко, который также выступал за "Астана Арланс". После этого они перешли в профессиональный бокс, в котором дебютировали в 2017 году.
На данный момент 25-летний Хргович и 27-летний Дычко провели по два боя, в которых одержали две досрочные победы: хорват дрался в Германии и Латвии, а казахстанец - в США.
Хргович (справа) в бою за "Астана Арланс". Фото AIBA
Дычко и Хргович - на олимпийском пьедестале. Фото Reuters©
Хргович и его девушка Маринела во время встречи с Рио. Фото Direktno.hr
В составе "арланов" хорватский супертяжеловес Хргович выступал с 2012 по 2015 год. В 2013 и 2015 году он выигрывал Всемирную серию бокса (WSB) вместе с казахстанским клубом.
Говоря о ситуации, из-за которой ему пришлось провести некоторое время за решеткой, Хргович не назвал точную цифру.
"В WSB я смог хорошо заработать. У меня получилось накопить хорошую сумму - и по казахстанским, и по хорватским меркам. Конечно, я хотел вернуться на родину с деньгами.
Я не знал этого, но есть закон, по которому сумму более десяти тысяч долларов наличным надо обязательно декларировать. В аэропорту меня остановили, конфисковали деньги и отправили под стражу.
Мне повезло, что президент боксерского клуба, за который я боксировал, был влиятельным политиком. Нам удалось доказать, что эти деньги были "чистыми", что я их честно заработал и заплатил все налоги.
Мне не нравится вспоминать об этом случае. Это был ужасный жизненный опыт, но хороший урок на будущее", - цитирует Хрговича Tportal.hr.
"За "бронзу" Олимпиады мне дали шесть тысяч долларов". Большое интервью Хрговича
Отметим, что на Олимпиаде-2016 вместе с Хрговичем бронзовым призером стал и казахстанец Иван Дычко, который также выступал за "Астана Арланс". После этого они перешли в профессиональный бокс, в котором дебютировали в 2017 году.
На данный момент 25-летний Хргович и 27-летний Дычко провели по два боя, в которых одержали две досрочные победы: хорват дрался в Германии и Латвии, а казахстанец - в США.
Хргович (справа) в бою за "Астана Арланс". Фото AIBA
Дычко и Хргович - на олимпийском пьедестале. Фото Reuters©
Хргович и его девушка Маринела во время встречи с Рио. Фото Direktno.hr