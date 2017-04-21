"Динозавры" и олимпийцы на трассе. Как прошел VI "Алматы Марафон"

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Вест Хэм Юнайтед Эвертон 0:0
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Уфа ЦСКА М 0:2
Зенит Урал 2:0
Ростов Спартак М 3:0
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Севилья Гранада 2:0
Малага Валенсия 2:0
Вильярреал Леганес 2:1
Эспаньол Атлетико М 0:1
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Аталанта Болонья 3:2
Фиорентина Интер 5:4
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Кайрат 3:3
Астана Тараз 4:0
Ордабасы Тобол 1:2
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий 1:0
Кайрат А Экибастуз 1:0
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 2:1 п. 6:7
Шальке-04 Аякс 3:2 ДВ
Генк Сельта 1:1
Манчестер Юнайтед Андерлехт 2:1 ДВ
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 8:0
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 2:2
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Тобол (мол) Рузаевка 1:1
Шахтер (мол) Иртыш (мол) 0:0
Астана (мол) Кайрат М (мол) 1:3
Тараз (мол) Алтай УК 1:0
Жетысу (мол) Кайсар (мол) 1:0
СДЮШОР №7 Актобе (мол) 3:2
Акжайык (мол) Ордабасы (мол) 0:1
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 3:0
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 0:2
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 1:1 п. 5:4
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 3:2
Чайна Драгонс Астана Арланс 2:3
Гуо Музапаров 3:0
Ван Сафиуллин 1:2
Хуричабилиге Шымбергенов 3:0
Ван Рысбек 0:1 КО
Ван Букаев 0:3 WP
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарибаев Рамзи
Моминов Росберри 1:0 ТКО
Шуменов Дортикос
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Казыгурт Грация-KZ 3:0
Куаныш и К Костанай 3:2
Дворец школьников Казыгурт 1:3
Грация-KZ Куаныш и К 3:2
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 7:2
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 2:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 1:5
Темиртау Номад 3:1
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 3:5
Южная Корея Польша 4:2
Австрия Казахстан 2:3
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Групповая гонка. Общий зачет 20:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 64:104
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Каспий 86:82
Астана Тобол 99:70
Тобол Каспий 64:105
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Попко Каловелонис 2:0
Попко Герасимов 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Пэн Дияс 2:0
Теннис. Кубок Федерации 2017
Андрееску Путинцева 1:2
Абанда Шведова 2:0
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Шальке-04 РБ Лейпциг 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Бернли Манчестер Юнайтед 19:15
Ливерпуль Кристал Пэлас 21:30
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Краснодар Арсенал Тл 20:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Атлетико М 0:1
Сельта Бетис 20:15
Реал М Барселона 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Интер 5:4
Сассуоло Наполи 1:1
Милан Эмполи 19:00
Ювентус Дженоа 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Кайрат 3:3
Астана Тараз 4:0
Ордабасы Тобол 1:2
Акжайык Кайсар 18:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Байконур Жетысу 1:1
Махтаарал Кыран 0:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 0:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 64:104
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Тобол Каспий 64:105
Астана Барсы Атырау 50:37
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км. 14:25
Теннис. Кубок Федерации 2017
Абанда Шведова 2:0
Канада Казахстан 1:1
Абанда Путинцева 22:00
Андрееску Шведова 23:30
Дабровски, Себов Шведова, Воскобоева 01:00
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Шальке-04 РБ Лейпциг 21:30
Байер Шальке-04 00:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Бернли Манчестер Юнайтед 19:15
Ливерпуль Кристал Пэлас 21:30
Челси Саутгемптон 00:45
Арсенал Лестер Сити 00:45
Кристал Пэлас Тоттенхэм 01:00
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Краснодар Арсенал Тл 20:00
Спартак М Урал 22:30
Оренбург Зенит 20:00
ЦСКА М Локомотив М 22:30
Амкар Краснодар 20:00
Локомотив М Рубин 19:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Сельта Бетис 20:15
Реал М Барселона 00:45
Эйбар Атлетик 00:45
Спортинг Х Эспаньол 23:30
Атлетико М Вильярреал 01:30
Барселона Осасуна 23:30
Депортиво Реал М 01:30
Алавес Эйбар 23:30
Севилья Сельта 00:30
Вильярреал Спортинг Х 00:45
Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Сассуоло Наполи 1:1
Милан Эмполи 19:00
Ювентус Дженоа 00:45
Пескара Рома 00:45
Аталанта Ювентус 00:45
Торино Сампдория 22:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Акжайык Кайсар 18:00
Шахтер Ордабасы
Тобол Иртыш
Кайсар Астана
Тараз Атырау
Окжетпес Актобе
Кайрат Акжайык 18:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Махтаарал Кыран 0:0
Кыран Кайрат А
Экибастуз Байконур
Жетысу Шахтер-Булат
Каспий Кызыл-Жар СК
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 22:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Рузаевка Акжайык (мол)
Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Алтай УК Окжетпес (мол)
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 0:0
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Вапрус Пярну 22:00
Тулевик Флора 22:00
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км. 14:25
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km) 16:00
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Венгрия Австрия 23:30
Казахстан Польша 16:30
Венгрия Южная Корея 20:00
Украина Австрия 23:30
Казахстан Украина 23:30
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 19:00
Темиртау Номад 19:00
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан 1:1
Абанда Путинцева 22:00
Андрееску Шведова 23:30
Дабровски, Себов Шведова, Воскобоева 01:00
Теннис. Турнир ATP Будапешт (Венгрия) 2017
Кукушкин Лоренци 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Фаббиано Недовесов 08:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Ян Бублик 14:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Барсы Атырау 47:35
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Уалиханов Санчес
Обсуждаемые

Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

"Динозавры" и олимпийцы на трассе. Как прошел VI "Алматы Марафон"

В соревнованиях приняло участие около 15 тысяч человек.

Тим Роман Тим Роман

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Фото Vesti.kz, Владимир Дмитриев©
Фото Vesti.kz, Владимир Дмитриев©

Определились все победители VI "Алматы Марафона". Кто стал лучшим на различных дистанциях и как прошло масштабное спортивное событие - в материале Vesti.kz.

В очередной раз попробовать свои силы в беговых соревнованиях изъявили желание тысячи казахстанцев. По сообщению организаторов, было зарегистрировано максимально возможное количество участников. Кроме того, в Алматы приехали гости из 38 стран. Например, из Малайзии и Венесуэлы. Всего же по улицам города пробежало около 15 тысяч человек.



Традиционно, каждый участник мог выбрать наиболее подходящую для себя дистанцию. Среди вариантов марафон (42 195 метров), полумарафон (21 километр), десять километров и десять километров скандинавской ходьбой, а также марафонская эстафета - экиден, состоящая из шести этапов. Самые юные бегуны соревновались на дистанции три километра.

Как и прежде, старт масштабному забегу был дан в 08.00 неподалеку от Парка Первого Президента.

"Я уверен, что таких спортивных мероприятий у нас будет больше. Они не только повышают узнаваемость Алматы, но и стимулируют экономику. Мне только что сказали, что за последнюю неделю очень много горожан и гостей пришли в магазины, чтобы купить спортинвентарь. Я уверен, он не будет лежать у вас дома, вы будете бегать, заниматься спортом и украшать наш город", - обратился к участникам аким Алматы Бауыржан Байбек.



Первыми на дистанцию отправились марафонцы. Далее участники эстафеты, после чего стартовали остальные участники согласно своим дистанциям (по убыванию). Также стоит отметить, что в полном марафоне приняли участие двое паралимпийцев, а чемпион зимних Азиатских игр в Алматы Евгений Левкин, получивший инвалидность после ДТП, в компании с известными альпинистами Максутом Жумаевым и Магжаном Сагимбаевым выступил в полумарафоне.

Среди участников забегов также были замечены другие известные люди и звезды шоу-бизнеса. Для певца Диаса Аблаева нынешнее участие и вовсе стало третьим. Колорит забегу придавали участники, облачившиеся в костюмы супергероев и даже динозавров. Подробнее можно прочитать здесь. А для кого-то "Алматы Марафон" образца 2017 года стал знаковым - один из участников забега после финиша сделал предложение руки и сердца.



Первыми, как говорится, "отмучились" дети (от 10 до 14 лет), которым было необходимо преодолеть три километра. У мальчиков победу праздновал Руслан Аумов (10 минут 49 секунд). Следом за ним финишировали Владислав Переверзев и Темирлан Султанов. У девочек лучшей стала Екатерина Цурикова. Второе место заняла Айдана Шакирова, третьей - американка Тайлин Дивант.



Высокие результаты показали победители и призеры десятикилометрового забега. Так, в мужском абсолютном зачете лидерство у Максима Крята (31 минута 01 секунда), второе место - Ершат Еркин, третье - Ерболат Беккасым. У женщин пьедестал почета заняли Надежда Мелькова (36 минут 51 секунда), Ряна Зейналова и участница ОИ в Рио (спортивная ходьба) Диана Айдосова.

На "половинке" победу праздновал Алексей Гусаров (один час 12 минут и 39 секунд), опередивший Ислама Амангоса и Ержана Джанарстанова. У женщин с результатом один час 18 минут 46 секунд первое место заняла Жанна Мамажан, выполнившая недавно норматив мастера спорта на марафоне в Гамбурге. Следом за ней финишировала Ольга Богомольская и Арина Аздравина. 



Победу же на марафонской дистанции одержал россиянин Николай Григоров - два часа 30 минут и 09 секунд. Амир Байтуканов добежал вторым. Третье место осталось за Айдыном Касен. У женщин чемпионкой стала член сборной Казахстана по легкой атлетике, участница ОИ в Рио (спортивная ходьба) Полина Репина - три часа 16 минут 15 секунд. Второй закончила дистанцию Алена Уварова, третьей - Мария Киреева.

В командной эстафете не было равных Президентскому полку "Батыр" - два часа 36 минут 25 секунд. Второй финишную черту пересекла команда "Вакцинология", а "бронза" у Adidas Runners.



Стоит отметить, что в экидене также приняла участие команда Tengri-Vesti, в состав которой вошли журналисты редакций Vesti.kz и Tengrinews.kz во главе с директором ТОО Effective Media Liaison (Vesti.kz, Tengrinews.kz, Massaget.kz) Сункаром Карабалиным.

"Это не первый марафон, который я бегу. Сегодня я пробежал десятикилометровую дистанцию в личном зачете, а затем помог своей команде пробежать командную гонку - экиден. "Десятку" я пробежал спокойно, но в заключительной части командного забега силы начали покидать меня. Большое спасибо моей команде, которая меня поддержала на последних метрах дистанции. Мы вместе финишировали. Пока не знаем, какой результат мы показали, однако эмоции получили великолепные. В целом, значение таких соревнований сложно переоценить. Они эмоционально заряжают всех участников, число которых с каждым годом растет", - отметил после финиша Карабалин.

К слову, Tengri-Vesti финишировали 29-ми из 80-ти заявленных команд на Экиден.





"В шестой раз наш город собрал любителей здорового образа жизни на старте "Алматы Марафона", что заметно сказывается и на спортивном туризме Южной столицы. С каждым годом повышается интерес и растет культура участия в массовых спортивных мероприятиях. Марафон стал одним из самых ожидаемых ежегодных праздников спорта и благотворительности. В этом году средства со стартовых взносов направятся в шесть специализированных учреждений, в которых обучаются и лечатся 1 500 детей с серьезными заболеваниями", - отметила директор "Алматы Марафона" Салтанат Казыбаева.

Добавим, что "Алматы Марафон" - член Международной ассоциации марафонов и пробегов (AIMS). Каждый год на собранные на мероприятии средства (в основном, это поступления с регистрационных взносов) реализуются проекты, направленные на помощь детям - от лечения маленьких пациентов с тяжелыми диагнозами (ДЦП, онкология) до строительства акватории, стадиона и покупки реабилитационного оборудования в центры и школы для детей с особыми потребностями и инвалидов. Проект постоянно поддерживают люди, которые, даже не выходя на старт, перечисляют средства на благотворительные цели марафона. Участие в VI "Алматы Марафоне" стоило четыре тысячи тенге. Средства, полученные со стартовых взносов, будут направлены на помощь 1 500 детей с серьезными заболеваниями. Генеральным партнером марафона выступает Kaspi Bank.











Фото Vesti.kz, Владимир Дмитриев©

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