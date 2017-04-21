"Динозавры" и олимпийцы на трассе. Как прошел VI "Алматы Марафон"

В соревнованиях приняло участие около 15 тысяч человек.

Определились все победители VI "Алматы Марафона". Кто стал лучшим на различных дистанциях и как прошло масштабное спортивное событие - в материале Vesti.kz.



В очередной раз попробовать свои силы в беговых соревнованиях изъявили желание тысячи казахстанцев. По сообщению организаторов, было зарегистрировано максимально возможное количество участников. Кроме того, в Алматы приехали гости из 38 стран. Например, из Малайзии и Венесуэлы. Всего же по улицам города пробежало около 15 тысяч человек.







Традиционно, каждый участник мог выбрать наиболее подходящую для себя дистанцию. Среди вариантов марафон (42 195 метров), полумарафон (21 километр), десять километров и десять километров скандинавской ходьбой, а также марафонская эстафета - экиден, состоящая из шести этапов. Самые юные бегуны соревновались на дистанции три километра.



Как и прежде, старт масштабному забегу был дан в 08.00 неподалеку от Парка Первого Президента.



"Я уверен, что таких спортивных мероприятий у нас будет больше. Они не только повышают узнаваемость Алматы, но и стимулируют экономику. Мне только что сказали, что за последнюю неделю очень много горожан и гостей пришли в магазины, чтобы купить спортинвентарь. Я уверен, он не будет лежать у вас дома, вы будете бегать, заниматься спортом и украшать наш город", - обратился к участникам аким Алматы Бауыржан Байбек.







Первыми на дистанцию отправились марафонцы. Далее участники эстафеты, после чего стартовали остальные участники согласно своим дистанциям (по убыванию). Также стоит отметить, что в полном марафоне приняли участие двое паралимпийцев, а чемпион зимних Азиатских игр в Алматы Евгений Левкин, получивший инвалидность после ДТП, в компании с известными альпинистами Максутом Жумаевым и Магжаном Сагимбаевым выступил в полумарафоне.



Среди участников забегов также были замечены другие известные люди и звезды шоу-бизнеса. Для певца Диаса Аблаева нынешнее участие и вовсе стало третьим. Колорит забегу придавали участники, облачившиеся в костюмы супергероев и даже динозавров. Подробнее можно прочитать здесь. А для кого-то "Алматы Марафон" образца 2017 года стал знаковым - один из участников забега после финиша сделал предложение руки и сердца.







Первыми, как говорится, "отмучились" дети (от 10 до 14 лет), которым было необходимо преодолеть три километра. У мальчиков победу праздновал Руслан Аумов (10 минут 49 секунд). Следом за ним финишировали Владислав Переверзев и Темирлан Султанов. У девочек лучшей стала Екатерина Цурикова. Второе место заняла Айдана Шакирова, третьей - американка Тайлин Дивант.







Высокие результаты показали победители и призеры десятикилометрового забега. Так, в мужском абсолютном зачете лидерство у Максима Крята (31 минута 01 секунда), второе место - Ершат Еркин, третье - Ерболат Беккасым. У женщин пьедестал почета заняли Надежда Мелькова (36 минут 51 секунда), Ряна Зейналова и участница ОИ в Рио (спортивная ходьба) Диана Айдосова.



На "половинке" победу праздновал Алексей Гусаров (один час 12 минут и 39 секунд), опередивший Ислама Амангоса и Ержана Джанарстанова. У женщин с результатом один час 18 минут 46 секунд первое место заняла Жанна Мамажан, выполнившая недавно норматив мастера спорта на марафоне в Гамбурге. Следом за ней финишировала Ольга Богомольская и Арина Аздравина.







Победу же на марафонской дистанции одержал россиянин Николай Григоров - два часа 30 минут и 09 секунд. Амир Байтуканов добежал вторым. Третье место осталось за Айдыном Касен. У женщин чемпионкой стала член сборной Казахстана по легкой атлетике, участница ОИ в Рио (спортивная ходьба) Полина Репина - три часа 16 минут 15 секунд. Второй закончила дистанцию Алена Уварова, третьей - Мария Киреева.



В командной эстафете не было равных Президентскому полку "Батыр" - два часа 36 минут 25 секунд. Второй финишную черту пересекла команда "Вакцинология", а "бронза" у Adidas Runners.







Стоит отметить, что в экидене также приняла участие команда Tengri-Vesti, в состав которой вошли журналисты редакций Vesti.kz и Tengrinews.kz во главе с директором ТОО Effective Media Liaison (Vesti.kz, Tengrinews.kz, Massaget.kz) Сункаром Карабалиным.



"Это не первый марафон, который я бегу. Сегодня я пробежал десятикилометровую дистанцию в личном зачете, а затем помог своей команде пробежать командную гонку - экиден. "Десятку" я пробежал спокойно, но в заключительной части командного забега силы начали покидать меня. Большое спасибо моей команде, которая меня поддержала на последних метрах дистанции. Мы вместе финишировали. Пока не знаем, какой результат мы показали, однако эмоции получили великолепные. В целом, значение таких соревнований сложно переоценить. Они эмоционально заряжают всех участников, число которых с каждым годом растет", - отметил после финиша Карабалин.



К слову, Tengri-Vesti финишировали 29-ми из 80-ти заявленных команд на Экиден.











"В шестой раз наш город собрал любителей здорового образа жизни на старте "Алматы Марафона", что заметно сказывается и на спортивном туризме Южной столицы. С каждым годом повышается интерес и растет культура участия в массовых спортивных мероприятиях. Марафон стал одним из самых ожидаемых ежегодных праздников спорта и благотворительности. В этом году средства со стартовых взносов направятся в шесть специализированных учреждений, в которых обучаются и лечатся 1 500 детей с серьезными заболеваниями", - отметила директор "Алматы Марафона" Салтанат Казыбаева.



Добавим, что "Алматы Марафон" - член Международной ассоциации марафонов и пробегов (AIMS). Каждый год на собранные на мероприятии средства (в основном, это поступления с регистрационных взносов) реализуются проекты, направленные на помощь детям - от лечения маленьких пациентов с тяжелыми диагнозами (ДЦП, онкология) до строительства акватории, стадиона и покупки реабилитационного оборудования в центры и школы для детей с особыми потребностями и инвалидов. Проект постоянно поддерживают люди, которые, даже не выходя на старт, перечисляют средства на благотворительные цели марафона. Участие в VI "Алматы Марафоне" стоило четыре тысячи тенге. Средства, полученные со стартовых взносов, будут направлены на помощь 1 500 детей с серьезными заболеваниями. Генеральным партнером марафона выступает Kaspi Bank.























Фото Vesti.kz, Владимир Дмитриев©