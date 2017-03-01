Участник "Алматы Марафона" после финиша сделал предложение руки и сердца

Избранница молодого человека незамедлительно ответила согласием.

На "Алматы Марафоне" прозвучало предложение руки и сердца, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Один из участников забега на десять километров после финиша поднялся на сцену, установленную на Центральном стадионе, чтобы сделать предложение своей возлюбленной. Он подарил ей цветы, встал на одно колено и протянул девушке кольцо. Избранница молодого человека незамедлительно ответила согласием.

Как рассказал 29-летний Еркебулан, со своей возлюбленной, 24-летней Маржан, он встречается не так давно, однако решение жениться именно на этой девушке он принял без раздумий.

"Я для себя решил, что нашел своего человека и готов сделать серьезный шаг в своей жизни. Не думал, что буду делать предложение именно на марафоне. Но марафон - это одно из моих самых любимых мероприятий в нашем городе и я принял решение сделать такое необычное предложение. Я пробежал десять километров и всю дистанцию снимал на видео, чтобы потом сделать полностью ролик для свадьбы", - поделился Еркебулан.

"Алматы Марафон" - член Международной ассоциации марафонов и пробегов (AIMS). Каждый год на собранные на мероприятии средства (в основном, это поступления с регистрационных взносов) реализуются проекты, направленные на помощь детям - от лечения маленьких пациентов с тяжелыми диагнозами (ДЦП, онкология) до строительства акватории, стадиона и покупки реабилитационного оборудования в центры и школы для детей с особыми потребностями и инвалидов. Проект постоянно поддерживают люди, которые, даже не выходя на старт, перечисляют средства на благотворительные цели марафона, например, покупку аппаратов для восстановления опорно-двигательной системы, переданные Ассоциации родителей детей-инвалидов ("АРДИ"). Участие в VI "Алматы Марафоне" стоило четыре тысячи тенге. Средства, полученные со стартовых взносов, будут направлены на помощь 1 500 детей с серьезными заболеваниями. Генеральным партнером марафона выступает Kaspi Bank.