Звезды шоу-бизнеса и супергерои пробежали "Алматы Марафон".

"Алматы Марафон" пробежали казахстанские звезды, спортсмены, политики и даже супергерои, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Так, одним из первых в соцсетях об участии в марафоне отчитался певец Диас Аблаев. К слову, он уже опытный марафонец, так как участвует в забеге третий год подряд.

Мой 3-й марафон - done ___ В это раз как то легко пробежалось)) Подумываю на следующий год 21 км. #АлматыМарафон #AlmatyMarathon2017 #AlmatyMarathon Публикация от Dias Ablayev (@dias_ablayev) Апр 22 2017 в 8:39 PDT

Похвастался медалью и актер Максим Акбаров. По его словам, для участия в марафоне он специально прилетел из Астаны.

Среди бегунов также были замечены известные спортсмены. К примеру, Ермахан Ибраимов - олимпийский чемпион 2000 года.

Олимпийский чемпион по боксу Ермахан Ибраимов! #алматымарафон Публикация от @logvinov_01 Апр 22 2017 в 9:52 PDT

Чемпиона Азиатских игр 2011 года, "летающего лыжника" Евгения Левкина поддержали известные альпинисты Максут Жумаев, Магжан Сагимбаев. Как известно, Левкин получил инвалидность после тяжелого ДТП.

Одним из участников марафона также стал глава АО "НАК "Казатомпром" Аскар Жумагалиев.

И, по традиции, забег стал не только сугубо спортивным событием, но и своеобразным флешмобом, к которому присоединились люди в самых разных и необычных костюмах. К примеру, на старте марафона зрители заметили двух бегущих "динозавров", а рядом с ними - уже упомянутого выше Максима Акбарова.

Не обошлось и без супергероев:

Пока половина дистанции #almatymarathon #21km Публикация от Марина Шарипова (@maricherie) Апр 22 2017 в 8:16 PDT

"Алматы Марафон" - член Международной ассоциации марафонов и пробегов (AIMS). Каждый год на собранные на мероприятии средства (в основном, это поступления с регистрационных взносов) реализуются проекты, направленные на помощь детям - от лечения маленьких пациентов с тяжелыми диагнозами (ДЦП, онкология) до строительства акватории, стадиона и покупки реабилитационного оборудования в центры и школы для детей с особыми потребностями и инвалидов. Проект постоянно поддерживают люди, которые, даже не выходя на старт, перечисляют средства на благотворительные цели марафона. Участие в VI "Алматы Марафоне" стоило четыре тысячи тенге. Средства, полученные со стартовых взносов, будут направлены на помощь 1 500 детей с серьезными заболеваниями. Генеральным партнером марафона выступает Kaspi Bank.