"Коби Брайант" из Астаны не сказка? Когда новая Академия начнет "поставлять" звезд в сборную

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 1:4
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Лестер Сити 1:0
Кристал Пэлас Тоттенхэм 0:1
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 0:0
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Оренбург Зенит 0:1
ЦСКА М Локомотив М 4:0
Амкар Краснодар 0:2
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Барселона Осасуна 7:1
Депортиво Реал М 2:6
Алавес Эйбар 0:0
Севилья Сельта 2:1
Вильярреал Спортинг Х 3:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 2:2
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Жетысу (мол) 1:1
Тараз (мол) Тобол (мол) 2:1
Астана (мол) Актобе (мол) 3:2
Кайсар (мол) СДЮШОР №7 0:4
Ордабасы (мол) Шахтер (мол) 1:1
Рузаевка Акжайык (мол) 0:2
Кайрат М (мол) Атырау (мол) 7:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 4:2
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Флора 0:2
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 2:1
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 3:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Украина 4:2
Польша Венгрия 2:0
Австрия Южная Корея 5:0
Венгрия Казахстан 1:3
Польша Австрия 0:11
Южная Корея Украина 2:1 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 2:0
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Китай Новая Зеландия 9:7
США Казахстан 15:10
Япония Австралия 12:13 Б
США Китай 18:6
Новая Зеландия Япония 6:18
Австралия Казахстан 10:3
Казахстан Новая Зеландия 15:8
Япония Китай 20:6
Австралия США 12:8
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Бурый, Молчанов Мартин, Недовесов 0:2
Джанг, Чу-Хуань Мартин, Недовесов 0:2
Мартин, Недовесов Марчан, Вайссборн 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Евсеев Петрович 0:2
Вилелья Мартинес Хасанов 2:0
Аяп, Ботезан Гахов, Хасанов 0:2
Гахов, Хасанов Белинский, Котов 2:1
Павлюченков, Петрович Гахов, Хасанов 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Дорошина Айнитдинова 2:0
Попко Каловелонис 2:1
Файзиев, Хабибулин Мацукевич, Тюрнев 2:0
Абдураимова, Веселинович Айнитдинова, Меренкова 2:0
Попко Файзиев 0:2
Абзалов, Фомин Файзиев, Хабибулин 0:2
Файзиев, Хабибулин Баладжи, Вардхан 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/4"
Кабаж Авад, Йеролимос Калкенова, Ванг 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Шафранек Бублик 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Грамматикопулу 2:0
Родионова Дияс 0:2
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 1:2
Интер Мовистар Кайрат 3:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 1:4
Вольфсбург Бавария 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Бромвич Лестер Сити 20:00
Кристал Пэлас Бернли 22:30
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Локомотив М Рубин 19:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Спортинг Х 3:1
Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 2:2
Торино Сампдория 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы 16:00
Тобол Иртыш 16:00
Кайсар Астана 16:00
Окжетпес Актобе 17:00
Кайрат Акжайык 18:00
Тараз Атырау 18:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 17:30
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Окжетпес (мол) 16:00
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Женг 10:30
Теннис. Турнир ATP Мюнхен (Германия) 2017
Бублик Мертенс 16:00
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 14:10
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Вольфсбург Бавария 22:30
Хоффенхайм Айнтрахт Фр 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Бромвич Лестер Сити 20:00
Кристал Пэлас Бернли 22:30
Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
Эвертон Челси 19:05
Тоттенхэм Арсенал 21:30
Уотфорд Ливерпуль 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Локомотив М Рубин 19:30
ЦСКА М Спартак М 20:00
Крылья Советов Оренбург 18:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Эйбар Леганес 22:30
Сельта Атлетик 00:45
Малага Севилья 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Торино Сампдория 00:45
Рома Лацио 16:30
Кротоне Милан 19:00
Интер Наполи 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы 16:00
Тобол Иртыш 16:00
Кайсар Астана 16:00
Окжетпес Актобе 17:00
Кайрат Акжайык 18:00
Тараз Атырау 18:00
Иртыш Ордабасы
Акжайык Тобол
Астана Кайрат
Атырау Кайсар
Актобе Тараз
Окжетпес Шахтер
Шахтер Иртыш
Ордабасы Акжайык
Тобол Астана
Кайсар Актобе
Тараз Окжетпес
Атырау Кайрат
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Байконур
Каспий Кызыл-Жар СК
Кыран Кайрат А 17:00
Жетысу Шахтер-Булат 17:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 17:30
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Окжетпес (мол) 16:00
Акжайык (мол) Тараз (мол)
Шахтер (мол) Рузаевка
Жетысу (мол) Ордабасы (мол)
СДЮШОР №7 Иртыш (мол)
Астана (мол) Кайсар (мол)
Атырау (мол) Актобе (мол)
Окжетпес (мол) Кайрат М (мол)
Тобол (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Флора Тулевик 22:00
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Реал М Атлетико М 00:45
ФК Монако Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Аякс Лион 22:45
Сельта Манчестер Юнайтед 01:05
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Уалиханов Фаулер
Сойлыбаев Гонсалес
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км. 16:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Джиро д`Италия-2017"
Групповая гонка. Этап 1. Альгеро - Ольбия (206 km)
Групповая гонка. Этап 2. Ольбия - Тортоли (221 km)
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 14:10
Водное поло. Мировая лига 2016/17. Женщины
Австралия Китай 05:30
Казахстан США 07:00
Япония Канада 08:30
Канада Австралия 05:30
Казахстан Япония 07:00
США Китай 08:30
Китай Канада 05:30
Япония США 07:00
Австралия Казахстан 08:30
Казахстан Китай 05:30
Япония Австралия 07:00
США Канада 08:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Женг 10:30
Теннис. Турнир ATP Мюнхен (Германия) 2017
Бублик Мертенс 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 17:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Кайрат 17:00
Спортинг Л Интер Мовистар 19:30
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
Китайский Тайбей (U-23) Узбекистан (U-23) 16:30
Казахстан (U-23) Китайский Тайбей (U-23) 16:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
ЦСКА Астана
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"Коби Брайант" из Астаны не сказка? Когда новая Академия начнет "поставлять" звезд в сборную

Проект реализуется при поддержке ПК "Астана".

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Фото Vesti.kz©
Фото Vesti.kz©
Фото Vesti.kz©
Фото Vesti.kz©

С января текущего года в столице начала работу Академия баскетбола, расположенная на территории ведущего вуза страны - "Назарбаев Университета". Проект был создан Президентским клубом на базе ПБК "Астана" и постепенно расширяет свою географию. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

По словам генерального менеджера ПБК "Астана" Валерия Тихоненко., открытие Академии - это важный социальный проект.

"Очень сложно передать словами, насколько важно открытие Академии для развития нашего баскетбола. Мы довольно долго ждали этого. Не только баскетбольный клуб "Астана", но и весь Казахстан. Для детей, которые по-настоящему любят баскетбол и хотят им заниматься, мы создали все условия для тренировок. Для профессионального роста. Когда мы в январе открывались, то и подумать не могли, что будет столько желающих. И ведь это не предел. Каждый день звонят в офис и просят записать деток в Академию. Меня это радует. Меня радует, что у нас профессиональный тренерский состав, который в первую очередь душой и сердцем болеет за наше общее дело.



Я думаю, мы на правильном пути, и с каждым годом будем расширяться. Двигаться только вперед. Для нас цель не только спортивные результаты, но и оздоровление нации, патриотическое воспитание детей. Дисциплина. Хочу выразить благодарность всем тем, кто помогал нам в воплощении нашего важного проекта", - рассказал Тихоненко.

На позицию главного тренера команды в Астану пригласили 45-летнего сербского тренера Деяна Пережанина. По словам европейского специалиста, Академия должна стать для молодых игроков "вторым домом", и каждый воспитанник должен думать только об игре и своем прогрессе.

- Во-первых, хочу поприветствовать ваших читателей. Для меня огромная честь работать в ПБК "Астана". Откуда пришла идея поработать в команде? Генеральный менеджер клуба Валерий Тихоненко был в Белграде. Мы с ним встретились. Он сказал, что открывается Академия для детей. Чтобы они реализовали свои возможности и влюбились в одну из лучших игр в мире. Мы быстро договорились. Мне идея понравилась. В январе мы открыли свои двери в "Назарбаев Университете". Клуб обеспечил нас лучшими условиями для работы.



Что-то начинать всегда трудно. Мы все это знаем. Понимаем, что предстоит трудная задача. Мы сделали первый шаг, и это очень важно. Открыли эту базу (показывает рукой - прим. автора). Будет и вторая база. На следующей неделе будем открывать еще одну базу. Хотим открыть еще один центр - на правом берегу Астаны. Тогда можно было бы охватить все районы столицы. Наша задача - в течение года выработать единый режим работы. Потом познакомить родителей с нашей работой. Сделать хорошую рекламу. Мы проделали хорошую работу, но не будем останавливаться на этом. Мы хотим быть большой баскетбольной семьей.

Создать такие условия, чтобы наши дети правильно психофизически развивались. Развивались в социальном плане. Сформировать большую рабочую базу, чтобы на следующий год увидеть, над чем нам нужно работать дальше. Мы работаем пять месяцев, но с января 2018-го нам уже нужно формировать команды. Они должны пройти качественный тренировочный процесс, который будут использовать в играх. Практиковаться. Им нужно пройти определенное количество игр и турниров. Очень важна для достижения следующая схема: семья - школа - Академия. Если все хорошо в семье и в школе, то это их билет для тренировок. Не может быть такого, что у тебя не все в порядке дома и в школе, и ты погружаешься в тренировочный процесс. Это все взаимосвязано.



- Вы говорите, что функционируют две базы. Сколько детей набрано в группы? И как поделены они по возрасту?

- В Академию записано более 200 детей. Но работать мы можем только со 140. У нас нет пока ресурсов, чтобы увеличить объемы. Что касается возраста, то начинаем с восьми лет. Младшая группа - с восьми до 10 лет. Потом группа 11-12 лет. И старшая - с 13 до 15. На следующий год поднимем возрастной порог на год. Будет очередь. Также сформируем еще одну группу - младшую. И шаг за шагом. Очень хорошо, что создается такая система для основы клуба. Воспитываем игроков, которые уже через четыре года могут быть в первой команде. Потом и в национальной сборной. Хотим без спешки провести качественную и плодотворную работу.

- А что скажете об уровне самих воспитанников? Возможно, кто-то в первый раз держит баскетбольный мяч в руках.

- Это правда. Но очень важно, что они счастливы. Их уровень и то, над чем нам работать дальше, мы оценим после первых соревнований. Каждый игрок должен получить шанс. И использовать свою возможность. Думаю, если у нас хотя бы по одному профессиональному игроку будет выходить в каждой возрастной категории, то это будет хороший результат. Но если мы хотим этого добиться, то должны организовать большую базу. Поставить систему. Набирать местных тренеров, которые любят игру и умеют хорошо работать. Спасибо клубу за то, что обеспечивают лучшими условиями для работы. Для нас важны три составляющие: терпение, желание и планомерная работа. Каждый родитель думает, что его ребенок мастер спорта, и это нормально. Но нужно реально видеть ситуацию. Что происходит на площадке и какая у нас цель... Вместе создавать. Творить. И поддержка дома для молодого спортсмена очень важна. Вашего ребенка нет на улице, он не бездельничает, он занимается делом, которое ему по душе. Здесь они правильно развиваются. А будут они игроками или нет, этого я не знаю. Наша задача - работать одной командой и помогать детям правильно развиваться. Мы сильны командой!



Один из членов большой семьи Академии баскетбола БК "Астана" больше года занимается любимым видом спорта и очень рад, что пополнил ряды ведущего клуба страны. 15-летний Тулеген Болатов перед приходом в Академию посещал секцию во "Дворце школьников".

"Я пришел сюда, чтобы научиться играть в баскетбол хорошо. Попасть в команду Академии. Мне нравится играть в баскетбол. У нас хороший коллектив. Хорошо помогают наши тренеры. Мне все очень нравится", - делится юный игрок.

- В элементах формы твоей есть "части" от "Чикаго Буллз" и "Лос-Анжелес Лейкерс". И все же, какая команда больше импонирует?

- "Лейкерс".



- То есть, Коби Брайнт. Судя по габаритам и игровой позиции, сам атакующий защитник?

- Я играю нападающего. Проходить к кольцу тяжело, ведь соперники у меня в основном высокие. Но над этим элементом нужно работать, и я надеюсь, в будущем это будет получаться лучше. Мне тут очень нравится.

Напомним, ранее ПБК "Астана", входящий в состав Президентского клуба, объявил об открытии баскетбольной Академии. После набора детей спортивное учебное заведение торжественно открыли, поделившись амбициозными планами.

Фото Vesti.kz©

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