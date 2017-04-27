"Коби Брайант" из Астаны не сказка? Когда новая Академия начнет "поставлять" звезд в сборную

Проект реализуется при поддержке ПК "Астана".

С января текущего года в столице начала работу Академия баскетбола, расположенная на территории ведущего вуза страны - "Назарбаев Университета". Проект был создан Президентским клубом на базе ПБК "Астана" и постепенно расширяет свою географию. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.



По словам генерального менеджера ПБК "Астана" Валерия Тихоненко., открытие Академии - это важный социальный проект.



"Очень сложно передать словами, насколько важно открытие Академии для развития нашего баскетбола. Мы довольно долго ждали этого. Не только баскетбольный клуб "Астана", но и весь Казахстан. Для детей, которые по-настоящему любят баскетбол и хотят им заниматься, мы создали все условия для тренировок. Для профессионального роста. Когда мы в январе открывались, то и подумать не могли, что будет столько желающих. И ведь это не предел. Каждый день звонят в офис и просят записать деток в Академию. Меня это радует. Меня радует, что у нас профессиональный тренерский состав, который в первую очередь душой и сердцем болеет за наше общее дело.







Я думаю, мы на правильном пути, и с каждым годом будем расширяться. Двигаться только вперед. Для нас цель не только спортивные результаты, но и оздоровление нации, патриотическое воспитание детей. Дисциплина. Хочу выразить благодарность всем тем, кто помогал нам в воплощении нашего важного проекта", - рассказал Тихоненко.



На позицию главного тренера команды в Астану пригласили 45-летнего сербского тренера Деяна Пережанина. По словам европейского специалиста, Академия должна стать для молодых игроков "вторым домом", и каждый воспитанник должен думать только об игре и своем прогрессе.



- Во-первых, хочу поприветствовать ваших читателей. Для меня огромная честь работать в ПБК "Астана". Откуда пришла идея поработать в команде? Генеральный менеджер клуба Валерий Тихоненко был в Белграде. Мы с ним встретились. Он сказал, что открывается Академия для детей. Чтобы они реализовали свои возможности и влюбились в одну из лучших игр в мире. Мы быстро договорились. Мне идея понравилась. В январе мы открыли свои двери в "Назарбаев Университете". Клуб обеспечил нас лучшими условиями для работы.







Что-то начинать всегда трудно. Мы все это знаем. Понимаем, что предстоит трудная задача. Мы сделали первый шаг, и это очень важно. Открыли эту базу (показывает рукой - прим. автора). Будет и вторая база. На следующей неделе будем открывать еще одну базу. Хотим открыть еще один центр - на правом берегу Астаны. Тогда можно было бы охватить все районы столицы. Наша задача - в течение года выработать единый режим работы. Потом познакомить родителей с нашей работой. Сделать хорошую рекламу. Мы проделали хорошую работу, но не будем останавливаться на этом. Мы хотим быть большой баскетбольной семьей.



Создать такие условия, чтобы наши дети правильно психофизически развивались. Развивались в социальном плане. Сформировать большую рабочую базу, чтобы на следующий год увидеть, над чем нам нужно работать дальше. Мы работаем пять месяцев, но с января 2018-го нам уже нужно формировать команды. Они должны пройти качественный тренировочный процесс, который будут использовать в играх. Практиковаться. Им нужно пройти определенное количество игр и турниров. Очень важна для достижения следующая схема: семья - школа - Академия. Если все хорошо в семье и в школе, то это их билет для тренировок. Не может быть такого, что у тебя не все в порядке дома и в школе, и ты погружаешься в тренировочный процесс. Это все взаимосвязано.







- Вы говорите, что функционируют две базы. Сколько детей набрано в группы? И как поделены они по возрасту?



- В Академию записано более 200 детей. Но работать мы можем только со 140. У нас нет пока ресурсов, чтобы увеличить объемы. Что касается возраста, то начинаем с восьми лет. Младшая группа - с восьми до 10 лет. Потом группа 11-12 лет. И старшая - с 13 до 15. На следующий год поднимем возрастной порог на год. Будет очередь. Также сформируем еще одну группу - младшую. И шаг за шагом. Очень хорошо, что создается такая система для основы клуба. Воспитываем игроков, которые уже через четыре года могут быть в первой команде. Потом и в национальной сборной. Хотим без спешки провести качественную и плодотворную работу.



- А что скажете об уровне самих воспитанников? Возможно, кто-то в первый раз держит баскетбольный мяч в руках.



- Это правда. Но очень важно, что они счастливы. Их уровень и то, над чем нам работать дальше, мы оценим после первых соревнований. Каждый игрок должен получить шанс. И использовать свою возможность. Думаю, если у нас хотя бы по одному профессиональному игроку будет выходить в каждой возрастной категории, то это будет хороший результат. Но если мы хотим этого добиться, то должны организовать большую базу. Поставить систему. Набирать местных тренеров, которые любят игру и умеют хорошо работать. Спасибо клубу за то, что обеспечивают лучшими условиями для работы. Для нас важны три составляющие: терпение, желание и планомерная работа. Каждый родитель думает, что его ребенок мастер спорта, и это нормально. Но нужно реально видеть ситуацию. Что происходит на площадке и какая у нас цель... Вместе создавать. Творить. И поддержка дома для молодого спортсмена очень важна. Вашего ребенка нет на улице, он не бездельничает, он занимается делом, которое ему по душе. Здесь они правильно развиваются. А будут они игроками или нет, этого я не знаю. Наша задача - работать одной командой и помогать детям правильно развиваться. Мы сильны командой!







Один из членов большой семьи Академии баскетбола БК "Астана" больше года занимается любимым видом спорта и очень рад, что пополнил ряды ведущего клуба страны. 15-летний Тулеген Болатов перед приходом в Академию посещал секцию во "Дворце школьников".



"Я пришел сюда, чтобы научиться играть в баскетбол хорошо. Попасть в команду Академии. Мне нравится играть в баскетбол. У нас хороший коллектив. Хорошо помогают наши тренеры. Мне все очень нравится", - делится юный игрок.



- В элементах формы твоей есть "части" от "Чикаго Буллз" и "Лос-Анжелес Лейкерс". И все же, какая команда больше импонирует?



- "Лейкерс".







- То есть, Коби Брайнт. Судя по габаритам и игровой позиции, сам атакующий защитник?



- Я играю нападающего. Проходить к кольцу тяжело, ведь соперники у меня в основном высокие. Но над этим элементом нужно работать, и я надеюсь, в будущем это будет получаться лучше. Мне тут очень нравится.



Напомним, ранее ПБК "Астана", входящий в состав Президентского клуба, объявил об открытии баскетбольной Академии. После набора детей спортивное учебное заведение торжественно открыли, поделившись амбициозными планами.



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