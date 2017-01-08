В Астане открылась детская Академия баскетбола

В ней будут заниматься 60 детей.

В столице открылась детская академия баскетбола, которая расположилась на территории ведущего вуза страны - "Назарбаев Университета". Спортивный центр распахнул двери по инициативе Президентского баскетбольного клуба "Астана" и Президентского спортивного клуба "Астана", передает корреспондент Vesti.kz.



"Сегодня мы присутствуем на большом событии. Президентский спортивный клуб "Астана" открывает свою Академию. Это долгожданное событие. Я очень рад, что мы с вами присутствуем на открытии детской баскетбольной Академии, которая будет функционировать при ПБК "Астана". Мы долго к этому шли и я надеюсь, что результатом нашего сегодняшнего с вами шага будут большие спортивные достижения. Верю, что мы сможем вырастить таких же олимпийских чемпионов, как наш Валерий Тихоненко", - открыл официальную церемонию открытия Академии депутат Сената Парламента Дархан Калетаев.



К началу работы Академии в ведущем баскетбольном клубе страны шли не один год. В первый поток набрали 60 детей, прошедших квалифицированный конкурсный отбор.



"Я считаю, что сегодня долгожданный день не только для Президентского клуба "Астана", но и для всей столицы. Открытие такой Академии мы поставили целью еще с момента создания ПБК "Астана". В декабре прошлого года организовали набор детей, а сегодня мы уже открываем нашу Академию.

Мы надеемся, что те дети, которые пришли к нам, через какое-то время пополнят состав нашей основной команды. И когда во всех регионах заработают вот такие спортивные центры, то мы получил большую группу своих, доморощенных спортсменов. Сегодня мы сделали первый шаг и будем продолжать такую работу. Будем открывать Академии и классы в других наших клубах," - рассказал о старте проекта исполнительный директор Президентского клуба "Астана" Аманбек Кульчиков.

По его словам, в Академию набрали детей от 7 до 14 лет - всего 60 воспитанников. Он заметил, что с учетом бюджета, который оставили для ПБК "Астана" на уровне прошлогоднего, пошли на объединение некоторых возрастных категорий - их будет четыре.





"Надо понимать, что проект не бесплатный. Хотелось бы поблагодарить "Назарбаев Университет" за поддержку и предоставление такого современного спортивного зала. Баскетбольный клуб "Астана" сейчас имеет бюджет, который в два или два с половиной раза меньше, чем было в прошлые годы. Мы пошли на уменьшение контрактов с игроками и тренером. За счет сэкономленных средств привлекли сербского тренера для детей. Купили очень качественный паркет, который позволяет играть даже профессиональным спортсменам. Поэтому, сами видите, какие условия созданы для детей. Остается только трудиться и расти в игровом плане", - подытожил Кульчиков.



Ближе с премудростями баскетбола юных казахстанцев будет учить сербский специалист Деян Парежанин. Генеральный менеджер ПБК "Астана" Валерий Тихоненко надеется, что приход европейского специалиста поможет заложить крепкую основу в подготовке будущих чемпионов.





"У меня внутри много эмоций. Мы давно ждали открытия Академии. Я думаю, этого ждал и весь Казахстан. Открыть Академию на таком уровне - это продвижение баскетбола в будущее. Наверное, без нашего спонсора "Самрук-Казына" этого бы не получилось. Мы сегодня начинаем новый проект.

Мы пригласили тренера из Сербии. Он прошел не только школу детского баскетбола, но и мужского, работая в системе белградского "Партизана". Опытный специалист, которому в помощь прикрепили двух казахстанцев - Антона Кирина и Исмаила Бимендина. Они будут у него перенимать опыт, как нужно грамотно работать с детьми. Пригласить иностранца - это не сама цель. Важно, чтобы он заложил основу, а наши местные специалисты со знанием дела продолжат начатое", - считает олимпийский чемпион.



По словам Тихоненко, важно не просто заниматься баскетболом или спортом, а привить детям здоровый образ жизни, чтобы они были социально акттивными, а не пропадали в своих современных гаджетах.

"Пускай два часа в день, но спорту ребенок должен уделять внимание, ведь это -здоровье и бодрость духа. Надо понимать, что без поддержки мы сами не смогли бы организовать такой центр. Нас поддержал Президентский клуб "Астана" и помогла наша большая спортивная семья. Всем спасибо за это!" - поблагодарил Тихоненко.

В подтверждении слов прославленного спортсмена воспитанники Академии продемонстрировали собравшимся зрителям тот уровень, которого достигли за небольшой отрезок обучения. В частности, провели открытую тренировку и двухстороннюю с игроками клуба "Астана".

По словам капитана ПБК "Астана" Рустама Ергали, заметно, юные игроки упорно трудятся на тренировках и, несмотря на возраст, уже обладают неплохими игровыми навыками. Со своей стороны профессиональный игрок готов чаще приходить с партнерами на тренировки Академии и делиться опытом с детьми.



Подробнее об отборе и требованиям к занятиям в бесплатной баскетбольной Академии при ПБК "Астана" можно ознакомиться здесь.

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