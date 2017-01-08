В Астане открылась детская Академия баскетбола

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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Осасуна Валенсия 3:3
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 2:2
Словакия (U-18) Литва (U-18) 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Обод Махтаарал 3:2
Тобол Флямуртари 2:0
Ордабасы Люфтетари Гирокастра 3:4
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Витязь 1:2
Салават Юлаев Спартак 5:3
Металлург Мг ХК Сочи 3:5
ЦСКА Металлург Нк 2:0
СКА Авангард 5:3
Медвешчак Барыс 4:5
Амур Динамо Мн 1:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 3:4 Б
Сарыарка Спутник 2:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 1:2
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 2:1 Б
Алтай (мол) Реактор (мол) 2:4
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 5:1
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 2:4
Дания (U-18) Китай (U-18) 1:0
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 5:0
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 2:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 3:2 ОТ
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Арлан Астана 2:1
Иртыш Темиртау 0:3
Кулагер Алматы 4:3
Номад Алтай-Торпедо 4:0
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 77:59
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 103:73
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 6:4
Кайрат Актобе 5:2
Кайрат Актобе 6:1
Жетысу Аят 2:5
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Кинг, Шведова Грёнефельд, Пешке 2:0
Возняцки Путинцева 2:0
Мирза, Стрыцова-Заглавова Кинг, Шведова 2:0
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Эбден Голубев 2:0
Донской Попко 2:1
Бублик Де Греф 2:1
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
Алматы Атырау 3:0
Павлодар Есиль СК 0:3
Есиль СК Алматы 0:3
ТНК "Казхром" Алтай 2:3
Тараз Павлодар 0:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат Кукеси 20:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Динамо Мн 1:0
Куньлунь Ред Стар Йокерит 5:3
Салават Юлаев Торпедо НН 20:00
Локомотив Ак Барс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Спутник 1:2
Сарыарка Молот-Прикамье 1:2
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 2:4
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 1:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 2:1
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 1:4
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Есиль СК Алматы 0:3
ТНК "Казхром" Алтай 2:3
Тараз Павлодар 0:3
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 37:34
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Мирза, Стрыцова-Заглавова Кинг, Шведова 2:0
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Йокерит 5:3
Салават Юлаев Торпедо НН 20:00
Локомотив Ак Барс 22:30
Металлург Мг Спартак 20:00
ЦСКА Сибирь 22:30
Медвешчак Автомобилист 23:55
Слован Барыс 23:55
Адмирал Йокерит 13:00
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 15:30
Локомотив Нефтехимик 20:00
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:00
Барыс Салават Юлаев 19:30
Металлург Нк Барыс 18:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Спутник 1:2
Сарыарка Молот-Прикамье 1:2
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 1:4
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 19:00
Горняк Арлан 19:00
Кулагер Астана 17:00
Горняк Арлан 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Темиртау Номад 17:00
Темиртау Номад 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Астана Горняк
Иртыш Кулагер
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Иртыш Кулагер
Астана Горняк
Бейбарыс Темиртау
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 1:0
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 37:34
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 18:30
Суонси Сити Арсенал 21:00
Лестер Сити Челси 23:30
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 01:45
Леганес Атлетик 18:00
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Сельта Алавес 01:45
Валенсия Эспаньол 17:00
Севилья Реал М 01:45
Спортинг Х Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат Кукеси 20:00
Окжетпес Азербайджан (U-21)
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Тобол Тирана 20:00
Ордабасы Габала
Кайрат Оренбург
Кыран Сабаил
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Тараз 13:00
Атырау Есиль СК 15:00
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 13:00
ТНК "Казхром" Алматы 15:00
Алтай Павлодар 17:00
Алматы Алтай 13:00
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 22:00
Динамо Мс Астана 22:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 14:00
Акжайык Локомотив
Акжайык Маяк
Акжайык Маяк
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Коппейанс Босуэлл 05:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат
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В Астане открылась детская Академия баскетбола

В ней будут заниматься 60 детей.

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Фото Vesti.kz©
Фото Vesti.kz©

В столице открылась детская академия баскетбола, которая расположилась на территории ведущего вуза страны - "Назарбаев Университета". Спортивный центр распахнул двери по инициативе Президентского баскетбольного клуба "Астана" и Президентского спортивного клуба "Астана", передает корреспондент Vesti.kz.

"Сегодня мы присутствуем на большом событии. Президентский спортивный клуб "Астана" открывает свою Академию. Это долгожданное событие. Я очень рад, что мы с вами присутствуем на открытии детской баскетбольной Академии, которая будет функционировать при ПБК "Астана". Мы долго к этому шли и я надеюсь, что результатом нашего сегодняшнего с вами шага будут большие спортивные достижения. Верю, что мы сможем вырастить таких же олимпийских чемпионов, как наш Валерий Тихоненко", - открыл официальную церемонию открытия Академии депутат Сената Парламента Дархан Калетаев.


К началу работы Академии в ведущем баскетбольном клубе страны шли не один год. В первый поток набрали 60 детей, прошедших квалифицированный конкурсный отбор.

"Я считаю, что сегодня долгожданный день не только для Президентского клуба "Астана", но и для всей столицы. Открытие такой Академии мы поставили целью еще с момента создания ПБК "Астана". В декабре прошлого года организовали набор детей, а сегодня мы уже открываем нашу Академию.

Мы надеемся, что те дети, которые пришли к нам, через какое-то время пополнят состав нашей основной команды. И когда во всех регионах заработают вот такие спортивные центры, то мы получил большую группу своих, доморощенных спортсменов. Сегодня мы сделали первый шаг и будем продолжать такую работу. Будем открывать Академии и классы в других наших клубах," - рассказал о старте проекта исполнительный директор Президентского клуба "Астана" Аманбек Кульчиков.

По его словам, в Академию набрали детей от 7 до 14 лет - всего 60 воспитанников. Он заметил, что с учетом бюджета, который оставили для ПБК "Астана" на уровне прошлогоднего, пошли на объединение некоторых возрастных категорий - их будет четыре.



"Надо понимать, что проект не бесплатный. Хотелось бы поблагодарить "Назарбаев Университет" за поддержку и предоставление такого современного спортивного зала. Баскетбольный клуб "Астана" сейчас имеет бюджет, который в два или два с половиной раза меньше, чем было в прошлые годы. Мы пошли на уменьшение контрактов с игроками и тренером. За счет сэкономленных средств привлекли сербского тренера для детей. Купили очень качественный паркет, который позволяет играть даже профессиональным спортсменам. Поэтому, сами видите, какие условия созданы для детей. Остается только трудиться и расти в игровом плане", - подытожил Кульчиков.

Ближе с премудростями баскетбола юных казахстанцев будет учить сербский специалист Деян Парежанин. Генеральный менеджер ПБК "Астана" Валерий Тихоненко надеется, что приход европейского специалиста поможет заложить крепкую основу в подготовке будущих чемпионов.



"У меня внутри много эмоций. Мы давно ждали открытия Академии. Я думаю, этого ждал и весь Казахстан. Открыть Академию на таком уровне - это продвижение баскетбола в будущее. Наверное, без нашего спонсора "Самрук-Казына" этого бы не получилось. Мы сегодня начинаем новый проект.

Мы пригласили тренера из Сербии. Он прошел не только школу детского баскетбола, но и мужского, работая в системе белградского "Партизана". Опытный специалист, которому в помощь прикрепили двух казахстанцев - Антона Кирина и Исмаила Бимендина. Они будут у него перенимать опыт, как нужно грамотно работать с детьми. Пригласить иностранца - это не сама цель. Важно, чтобы он заложил основу, а наши местные специалисты со знанием дела продолжат начатое", - считает олимпийский чемпион.

По словам Тихоненко, важно не просто заниматься баскетболом или спортом, а привить детям здоровый образ жизни, чтобы они были социально акттивными, а не пропадали в своих современных гаджетах.

"Пускай два часа в день, но спорту ребенок должен уделять внимание, ведь это -здоровье и бодрость духа. Надо понимать, что без поддержки мы сами не смогли бы организовать такой центр. Нас поддержал Президентский клуб "Астана" и помогла наша большая спортивная семья. Всем спасибо за это!" - поблагодарил Тихоненко. 

В подтверждении слов прославленного спортсмена воспитанники Академии продемонстрировали собравшимся зрителям тот уровень, которого достигли за небольшой отрезок обучения. В частности, провели открытую тренировку и двухстороннюю с игроками клуба "Астана".

По словам капитана ПБК "Астана" Рустама Ергали, заметно, юные игроки упорно трудятся на тренировках и, несмотря на возраст, уже обладают неплохими игровыми навыками. Со своей стороны профессиональный игрок готов чаще приходить с партнерами на тренировки Академии и делиться опытом с детьми.

Подробнее об отборе и требованиям к занятиям в бесплатной баскетбольной Академии при ПБК "Астана" можно ознакомиться здесь.

Фото Vesti.kz©

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