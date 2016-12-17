Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Булат Джумадилов провел урок физкультуры в Кокшетау

Это был 23 урок в рамках проекта "Физкульт-Ура".

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр боксерприменил свой опыт наставничества в рамках социального проекта "Физкульт-Ура", который проводится под эгидой Фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust, сообщает пресс-служба Президентского клуба "Астана". Помогли ему в этом начинании олимпийский чемпион, идейный вдохновитель социального проектаи бронзовый призер II Летних юношеских Олимпийских игр. "Физкульт-Ура" впервые стартовал в городе Кокшетау.Булата Джумадилова можно смело назвать живой легендой казахстанского спорта. Он является одним из первых спортсменов, который защищал честь суверенного Казахстана на Олимпийских играх. Благодаря ему и целой плеяде отечественных спортсменов, в число которых также входит Юрий Мельниченко, о нашей стране на заре становления узнали во всем мире. Это делает участие Джумадилова в социальном проекте весьма символичным и ценным на фоне празднования 25-летия Независимости Республики Казахстан.Как известно, Булат Джумадилов многие годы занимается тренерской работой и на открытых уроках в школах № 18 и 17 города Кокшетау двукратный призер Олимпиад применил новый формат занятия и современные разработки фитнес-индустрии."Сегодня мы попробовали провести для детей интересный урок физкультуры. Для этого прежде всего мы пустили в ход игровые формы занятия, где-то я использовал элементы своей методики, чтобы каждый ребенок научился правильно выполнять простые, но полезные упражнения, которые помогают в повседневной жизни", - рассказал Джумадилов.Лучшие казахстанские боксеры уже не раз становились наставниками социального проекта "Физкульт-Ура", в их числе: Данияр Елеусинов, Ермахан Ибраимов, Серик Сапиев, Дарига Шакимова. Поскольку бокс один из самых популярных и процветающих видов спорта в Казахстане, яркий пример спортсменов поможет привлечь детей к ведению здорового образа жизни и занятиям спортом.По традиции, активное участие на уроке принял олимпийский чемпион, спортивный менеджер Президентского клуба Юрий Мельниченко, который поделился планами проекта на ближайшее время и на будущий год."Сегодня мы завершили двадцать второй урок социального проекта "Физкульт-Ура" из двадцати пяти запланированных в честь 25-летия Независимости Казахстана. Таким образом, наш проект близится к завершению. Мы постарались охватить все регионы страны и провели уроки в десяти городах Казахстана. Впереди уроки в Атырау и заключительный в Астане. Конечно, мы понимаем, что нам удалось охватить не все города, ведь юных любителей спорта в нашей стране очень много, поэтому мы планируем продолжение и развитие идеи "Физкульт-Ура" в следующем году", - сообщил Мельниченко.