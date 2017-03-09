Олимпийские чемпионы поддержали изменения в законе о спорте

Сенаторы отправили документ на подпись Главе государства.

В Национальном олимпийском комитете Казахстана поддержали закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам физической культуры и спорта", сообщает пресс-служба организации.

Сегодня, 27 апреля, депутаты Сената рассмотрели и приняли данный закон, тем самым документ считается принятым и отправляется на подпись Главе государства.

"Представленным законопроектом впервые предлагается реальное совершенствование системы финансирования физической культуры и спорта, которая станет прозрачной, объективной, а главное - понятной. Во-первых, эта система, с учетом опыта ведущих спортивных держав, таких как Норвегия, Франция, Германия и других, будет основана на ранжировании видов спорта, культивируемых в Казахстане.

Это позволит выработать эффективную модель финансирования спорта, которая будет гарантировать объективное и независимое распределение финансирования на республиканском и областном уровнях.

Во-вторых, впервые законопроектом предлагается разграничение функций между органами государственного управления и общественными объединениями, включая Национальный олимпийский комитет. Местные исполнительные органы будут заниматься развитием массового спорта. Центральный уполномоченный орган - стратегическими задачами, координацией вопросов развития физкультуры и спорта, а также контролем за использованием бюджетных средств.

При этом усиливается роль Национального олимпийского комитета в развитии спорта высших достижений, поскольку именно он представляет консолидированную позицию республиканских спортивных федераций по олимпийским видам спорта в подготовке национальных сборных команд. Реализация данной функции предполагает получение государственного задания Национальным олимпийским комитетом в рамках утвержденных республиканских бюджетных программ путем заключения договора между ним и уполномоченным органом с указанием в нем показателей результатов", - говорится в пресс-релизе НОК РК.

Не остались в стороне и казахстанские спортсмены.

"Казахстанский спорт давно ждал принятия этого закона, - отметил вице-президент Казахстанской федерации бокса Юрий Цхай. - Именно президент Казахстанской федерации бокса Тимур Кулибаев первым озвучил эту проблему, и она была услышана, и теперь все виды спорта будут получать от государства по заслугам - по числу воспитанных мастеров, по числу спортивных секций и детей, которые в них занимаются, и в итоге по числу олимпийских медалей - это справедливо. Поскольку команда боксеров приносит стране больше всех олимпийских медалей, меня может только радовать этот подход, принятый в цивилизованном мире. Я думаю, что и те виды, которые до сих пор не были слишком активны и получали деньги по остаточному принципу, с принятием нового закона получат большой толчок и настоящие перспективы развития: отныне они могут начать по-настоящему работать на успех, а не для галочки в отчетности. Это большая реформа и, как я думаю, через несколько лет мы по-настоящему увидим, на что способны казахстанские спортсмены".

"Я знаю, что работа над этим законом шла очень долго, и хочу поздравить Национальный олимпийский комитет и всех моих товарищей - казахстанских спортсменов с тем, что он принят. Я думаю, это большая реформа, позитивные изменения мы увидим уже в ближайшие несколько месяцев, причем на всех уровнях, от детских спортивных школ до национальных сборных команд", - сказал олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов.

"В новом законе очень справедливо и обосновано определены критерии ранжирования видов спорта. Считаю это справедливым. Особенно это радует меня как легкоатлетку, так как наш вид спорта не только наиболее доступный и массовый, но и медалеемкий. Нормы закона обеспечивают скоординированную работу Министерства культуры и спорта, Национального олимпийского комитета, спортивных федераций и местных исполнительных органов. Мы, как спортсмены, понимаем, что все изменения направлены на создание условий и дальнейшее развитие казахстанского спорта", - поддержала олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ольга Рыпакова.

"Рад, что казахстанский спорт не стоит на месте, развивается и стремится к совершенству. Наше дело - завоевывать медали, а Министерства, НОК и федерации - создавать для этого условия. Думаю, что принятый закон даст нам еще большую поддержку, а мы постараемся также радовать страну результатами", - сказал олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин.

Как отмечает НОК РК, данные изменения также поддержали такие именитые спортсмены, как Жаксылык Ушкемпиров, Даулет Турлыханов, Серик Сапиев, Юрий Мельниченко, Гюзель Манюрова, Бахтияр Артаев, Асхат Житкеев, Адильбек Ниязымбетов и другие.