Олимпийские чемпионы поддержали изменения в законе о спорте

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Саутгемптон 4:2
Арсенал Лестер Сити 1:0
Кристал Пэлас Тоттенхэм 0:1
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Спартак М Урал 1:0
Оренбург Зенит 0:1
ЦСКА М Локомотив М 4:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эйбар Атлетик 0:1
Спортинг Х Эспаньол 1:1
Атлетико М Вильярреал 0:1
Барселона Осасуна 7:1
Депортиво Реал М 2:6
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Пескара Рома 1:4
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Вапрус Пярну 2:1
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Черногория (U-16) Казахстан (U-16) 2:0
Азербайджан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 0:3
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Венгрия Австрия 1:3
Казахстан Польша 1:0 ОТ
Венгрия Южная Корея 1:3
Украина Австрия 0:1
Казахстан Украина 4:2
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 5:0
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km) 19:00
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Теннис. Турнир ATP Будапешт (Венгрия) 2017
Кукушкин Лоренци 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Фаббиано Недовесов 2:1
Бурый, Молчанов Мартин, Недовесов 0:2
Джанг, Чу-Хуань Мартин, Недовесов 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Ян Бублик 0:2
Драганья, Драганья Елгин, Голубев 2:0
Шафранек Бублик 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Евсеев Киямов 2:1
Овчаров Хасанов 0:2
Вилелья Мартинес Ташбулатов 2:0
Евсеев Петрович 0:2
Вилелья Мартинес Хасанов 2:0
Аяп, Ботезан Гахов, Хасанов 0:2
Гахов, Хасанов Белинский, Котов 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Вардхан Хабибулин 2:0
Айнитдинова Меренкова 2:0
Попко Саидкаримов 2:0
Файзиев, Хабибулин Музаев, Пулатов 2:0
Дорошина Айнитдинова 2:0
Абдураимова, Веселинович Айнитдинова, Меренкова 2:0
Файзиев, Хабибулин Мацукевич, Тюрнев 2:0
Попко Каловелонис 2:1
Попко Файзиев 0:2
Абзалов, Фомин Файзиев, Хабибулин 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/4"
Калкенова Мордергер 0:2
Кабаж Авад, Йеролимос Калкенова, Ванг 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Ксун Дияс 0:2
Дияс Грамматикопулу 2:0
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Австралия Новая Зеландия 18:3
Япония США 8:10
Китай Казахстан 6:7
Китай Новая Зеландия 9:7
США Казахстан 15:10
Япония Австралия 12:13 Б
США Китай 18:6
Новая Зеландия Япония 18:6
Австралия Казахстан 10:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Лестер Сити 1:0
Кристал Пэлас Тоттенхэм 0:1
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 01:00
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Амкар Краснодар 20:00
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Алавес Эйбар 23:30
Севилья Сельта 00:30
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 2:1
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 3:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 17:25
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Гахов, Хасанов Белинский, Котов 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Попко Файзиев 0:2
Абзалов, Фомин Файзиев, Хабибулин 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Грамматикопулу 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Джанг, Чу-Хуань Мартин, Недовесов 0:2
Водное поло. Мировая лига 2016/17
США Китай 18:6
Новая Зеландия Япония 18:6
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Байер Шальке-04 00:30
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Хоффенхайм Айнтрахт Фр 21:30
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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 01:00
Вест Бромвич Лестер Сити 20:00
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Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
Эвертон Челси 19:05
Тоттенхэм Арсенал 21:30
Уотфорд Ливерпуль 01:00
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Амкар Краснодар 20:00
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ЦСКА М Спартак М 20:00
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Эйбар Леганес 22:30
Сельта Атлетик 00:45
Малага Севилья 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 00:45
Торино Сампдория 22:00
Рома Лацио 16:30
Кротоне Милан 19:00
Интер Наполи 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы
Тобол Иртыш
Кайсар Астана
Тараз Атырау
Окжетпес Актобе
Кайрат Акжайык 18:00
Акжайык Тобол
Астана Кайрат
Атырау Кайсар
Актобе Тараз
Окжетпес Шахтер
Иртыш Ордабасы
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кыран Кайрат А
Экибастуз Байконур
Жетысу Шахтер-Булат
Каспий Кызыл-Жар СК
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 22:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Рузаевка Акжайык (мол)
Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Алтай УК Окжетпес (мол)
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Флора 22:00
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Реал М Атлетико М 00:45
ФК Монако Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Аякс Лион 22:45
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км.
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Уалиханов Фаулер
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Казахстан Новая Зеландия 11:30
Япония Китай 12:50
Австралия США 14:10
Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 14:10
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
Китайский Тайбей (U-23) Узбекистан (U-23) 16:30
Казахстан (U-23) Китайский Тайбей (U-23) 16:30
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Лучший гол восьмого тура КПЛ?

Олимпийские чемпионы поддержали изменения в законе о спорте

Сенаторы отправили документ на подпись Главе государства.

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1 Комментариев
Данияр Елеусинов. Фото Данияр Майлыбаев©
Данияр Елеусинов. Фото Данияр Майлыбаев©

В Национальном олимпийском комитете Казахстана поддержали закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам физической культуры и спорта", сообщает пресс-служба организации.

Сегодня, 27 апреля, депутаты Сената рассмотрели и приняли данный закон, тем самым документ считается принятым и отправляется на подпись Главе государства.

"Представленным законопроектом впервые предлагается реальное совершенствование системы финансирования физической культуры и спорта, которая станет прозрачной, объективной, а главное - понятной. Во-первых, эта система, с учетом опыта ведущих спортивных держав, таких как Норвегия, Франция, Германия и других, будет основана на ранжировании видов спорта, культивируемых в Казахстане.

Это позволит выработать эффективную модель финансирования спорта, которая будет гарантировать объективное и независимое распределение финансирования на республиканском и областном уровнях.

Во-вторых, впервые законопроектом предлагается разграничение функций между органами государственного управления и общественными объединениями, включая Национальный олимпийский комитет. Местные исполнительные органы будут заниматься развитием массового спорта. Центральный уполномоченный орган - стратегическими задачами, координацией вопросов развития физкультуры и спорта, а также контролем за использованием бюджетных средств.

При этом усиливается роль Национального олимпийского комитета в развитии спорта высших достижений, поскольку именно он представляет консолидированную позицию республиканских спортивных федераций по олимпийским видам спорта в подготовке национальных сборных команд. Реализация данной функции предполагает получение государственного задания Национальным олимпийским комитетом в рамках утвержденных республиканских бюджетных программ путем заключения договора между ним и уполномоченным органом с указанием в нем показателей результатов", - говорится в пресс-релизе НОК РК.

Не остались в стороне и казахстанские спортсмены.

"Казахстанский спорт давно ждал принятия этого закона, - отметил вице-президент Казахстанской федерации бокса Юрий Цхай. - Именно президент Казахстанской федерации бокса Тимур Кулибаев первым озвучил эту проблему, и она была услышана, и теперь все виды спорта будут получать от государства по заслугам - по числу воспитанных мастеров, по числу спортивных секций и детей, которые в них занимаются, и в итоге по числу олимпийских медалей - это справедливо. Поскольку команда боксеров приносит стране больше всех олимпийских медалей, меня  может только радовать этот подход, принятый в цивилизованном мире. Я думаю, что и те виды, которые до сих пор не были слишком активны и получали деньги по остаточному принципу, с принятием нового закона получат большой толчок и настоящие перспективы развития: отныне они могут начать по-настоящему работать на успех, а не для галочки в отчетности. Это большая реформа  и, как я думаю, через несколько лет мы по-настоящему увидим, на что способны казахстанские спортсмены". 

"Я знаю, что работа над этим законом шла очень долго, и хочу поздравить Национальный олимпийский комитет и всех моих товарищей - казахстанских спортсменов с тем, что он принят. Я думаю, это большая реформа, позитивные изменения мы увидим уже в ближайшие несколько месяцев, причем на всех уровнях, от детских спортивных школ до национальных сборных команд", - сказал олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов.

"В новом законе очень справедливо и обосновано определены критерии ранжирования видов спорта. Считаю это справедливым. Особенно это радует меня как легкоатлетку, так как наш вид спорта не только наиболее доступный и массовый, но и медалеемкий. Нормы закона обеспечивают скоординированную работу Министерства культуры и спорта, Национального олимпийского комитета, спортивных федераций и местных исполнительных органов. Мы, как спортсмены, понимаем, что все изменения направлены на создание условий и дальнейшее развитие казахстанского спорта", - поддержала олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ольга Рыпакова.

"Рад, что казахстанский спорт не стоит на месте, развивается и стремится к совершенству. Наше дело - завоевывать медали, а Министерства, НОК и федерации - создавать для этого условия. Думаю, что принятый закон даст нам еще большую поддержку, а мы постараемся также радовать страну результатами", - сказал олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин.

Как отмечает НОК РК, данные изменения также поддержали такие именитые спортсмены, как Жаксылык Ушкемпиров, Даулет Турлыханов, Серик Сапиев, Юрий Мельниченко, Гюзель Манюрова, Бахтияр Артаев, Асхат Житкеев, Адильбек Ниязымбетов и другие.

  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
Mara Сегодня 17:12
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1286
Надо создавать оплачиваемые команды на уровне минимум районов. чтобы сельская молодёжь смогла показать себя и пробиться на более высокий уровень.
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