В казахстанском футболе решили запретить финансирование легионеров через госбюджет

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Астана Тараз 4:0
Ордабасы Тобол 1:2
Акжайык Кайсар 1:0
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Куаныш и К Дворец школьников 3:1
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Вест Бромвич Лестер Сити 20:00
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Вильярреал Спортинг Х 00:45
Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Эйбар Леганес 22:30
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы
Тобол Иртыш
Кайсар Астана
Тараз Атырау
Окжетпес Актобе
Кайрат Акжайык 18:00
Акжайык Тобол
Астана Кайрат
Атырау Кайсар
Актобе Тараз
Окжетпес Шахтер
Иртыш Ордабасы
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кыран Кайрат А
Экибастуз Байконур
Жетысу Шахтер-Булат
Каспий Кызыл-Жар СК
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 22:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Рузаевка Акжайык (мол)
Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Алтай УК Окжетпес (мол)
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Вапрус Пярну 22:00
Тулевик Флора 22:00
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Черногория (U-16) Казахстан (U-16) 15:00
Азербайджан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 15:00
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 15:00
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Польша 16:30
Венгрия Южная Корея 20:00
Украина Австрия 23:30
Казахстан Украина 23:30
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km) 19:00
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км.
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Бурый, Молчанов Мартин, Недовесов 08:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Уалиханов Санчес
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
Обсуждаемые

Лучший гол восьмого тура КПЛ?

В казахстанском футболе решили запретить финансирование легионеров через госбюджет

Ранее "Ордабасы" дополнительно заявил двух легионеров за 70 миллионов тенге.

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12 Комментариев
Фото пресс-службы ФК "Ордабасы"
Фото пресс-службы ФК "Ордабасы"
Председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Казахстана Ельсияр Канагатов рассказал о готовящихся поправках в законодательные акты, которые запретят финансирование легионеров через госбюджет в казахстанском футболе. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

"У профессиональных клубов есть свои спонсоры. Мы хотим путем ранжирования сделать так, чтобы финансировались больше приоритетные виды. Если откроем ДЮСШ, значит, нужно финансирование, если откроем ЦПОР, областные школы-интернаты – нужно финансирование. Если эта структура будет действовать, все финансы будут уходить на приоритетные виды.

Я тоже против этого (прим. - вопрос о том, что Алексей Щеткин получал девять миллионов тенге в месяц). Мы хотим этим законом оплату за счет бюджетных средств легионерам вообще прекратить. Если хочешь пригласить легионера, найди спонсора, частные деньги. За счет ранжирования видов спорта мы хотим выстроить такую систему", - сказал Канагатов в кулуарах Сената в ходе обсуждения поправок в законодательные акты по вопросам физической культуры и спорта.

Заместитель министра культуры и спорта РК Сакен Мусайбеков также прокомментировал сложившуюся ситуацию с финансированием в казахстанском футболе.

"Согласно этому закону мы в первый раз в истории отдаем государственное задание из министерства в Национальный комитет только по олимпийским видам спорта для того, чтобы развить федерации по видам спорта. У нас есть достижения на международном уровне, мы будем выбирать по пяти критериям. Достижение на международном уровне будет основным. Мы будем выбирать по материально-технической базе, будем выбирать по кадровому резерву, есть ли тренеры, спортсмены в каждой области, по историческому принципу, в каких видах спорта у нас хорошие результаты и согласно климатическим условиям. После определения будет финансирование. Это не говорит о том, что другие виды спорта не будут финансироваться.

Вернусь к футболу. Не будет такого, что захотели - отдали на футбол из 100 процентов бюджета 40-45, в некоторых областях доходило до 50 процентов на содержание профессионального клуба. В это время в ущерб получалось массовому спорту, спорту высших достижений", - сказал он.

Отметим, что Щеткин, ныне выступающий за костанайский "Тобол", не является легионером и выступает за сборную Казахстана по футболу. Информация о его зарплате стала известна после того, как его бывший клуб "Актобе" опубликовал зарплатную ведомость за 2016 год. Из нее стало известно, что Щеткин получал девять миллионов тенге в месяц и был самым высокооплачиваемым игроком клуба.

В 2015 году аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев озвучил месячный заработок бывших легионеров "Актобе". Так, Данило Сирино получал 57 000 евро, Андерсон Сантана - 61 тысячу долларов, Данило Неко - 67 тысяч евро, а Маркос Пиззелли - 75 тысяч долларов. Годом ранее руководитель алматинского "Кайрата" Кайрат Боранбаев высказал мнение, что зарплаты футболистов в Казахстане являются завышенными.

В текущем сезоне казахстанской премьер-лиги "Ордабасы" стал единственной командой, которая за дополнительную плату заявила двух легионеров. В составе шымкентского клуба десять иностранных футболистов при разрешенных восьми. Дополнительные два легионера обошлись "Ордабасы" в 70 миллионов тенге.
  Комментариев: 12
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Комментарии

 
 
Сеиткамал Каримсаков Сегодня 12:18
Статус: Профи
Рейтинг: 436
вот это правильно
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Asset Сегодня 12:26
Статус: Профи
Рейтинг: 338
Усачу все сходит с рук, у него хорошая крыша.
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Куандык Ахметжанов Сегодня 12:27
Статус: Профи
Рейтинг: 378
Отдать в частные руки фут.команды ,если таковые найдутся ,частник деньгами своими сорить не будет.государство должно создать и содержать академий по разным видам спорта!
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Кастер Нурсерик Сегодня 12:28
Статус: Юниор
Рейтинг: 69
дұрыс болды, бәрібір пайдалары тиіп жатқаны шамалы
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besken omarov Сегодня 12:33
Статус: Фанат
Рейтинг: 48
оте жаксы болды енди ар клуб спонсор табады астанага киын болады себеби самрык казына акша бермесе бари битти кайрат жаксы легтермен чемпион болады
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Damir Ka Сегодня 12:35
Статус: Фанат
Рейтинг: 30
Я даже не знал, что легионеры пинают мячи за гос. бюджет. Как то, перед социально-уязвимым слоем населения стыдно...
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Mara Сегодня 12:38
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1277
У нас на КЗ. всё как в вертикали власти Верхам всё низам крохи. Нужен как у всех в Европе не менеее 5 лиг. ! лига была разделена на запад и восток. сделали одну а куда делась 12 команд. Ихние деньги ушли на оплату лигионеров ?
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ТТ 44 Сегодня 12:42
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2008
Еееееее казағым ай.. Пора это давно сделать. Столько денег украдено. Кошмар даже. Правильно. Лучше поздно чем никогда.
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Седой из Астаны Сегодня 12:43
Статус: Профи
Рейтинг: 430
Давно пора! Хватит легов бесталковых содержать! Пора развивать дюсш...
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Бейбут Есмурзин Сегодня 12:58
Статус: МСМК
Рейтинг: 975
А когда этот закон вступит в силу интересно? Может через года 2,3. И хоккейстам тоже урезать все равно ЧМ не будем и тренерам свой же есть.
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123 Сегодня 13:10
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1715
Хорошего понятно много даст для развития спорта в КЗ. А что это нам даст плохого: уровень футбола упадет в разы, каз футболерам не у кого будет учиться футболу и брать пример, каз футболеры будут опять запрашивать гигантские зарплаты, т.к. не будет конкуренции со стороны качественных не запрашивающих много легионеров. Поэтому опять будут раздуваться зарплатные ведомости и бюджеты клубов больше чем было с легионерами. А наши незаменимые футболеры будут жить еще богато и никуда заграницу хотеть играть не будут.. А так как все это будет внутри страны, то коррупция с откатами возрастет во много раз. Европейские кубки будем доходить не далее 1 раунда, отсутствие международного опыта у наших футболеров сразу скажется на уровне сборной.Сборная будет уровня Гибралтара, что будет сильно расстраивать болел. А футболерам то что, з/п огромную они и так будут получать. На стадионы ходить уже не будут так как дворовый футбол можно будет и во дворе посмотреть. Люди будут недовольны. Футбол их уже не развлекает и не патриотирует. Детскому футболу не с кого брать пример и гордиться достижениями. Он тоже начнет потихоньку спадать. Заметьте детский футбол начал сильно развиваться когда пошли успехи Астаны в еврокубках. Короче и т.д. и т.п. неготива и отрицательных последствий.
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Aрман Шагалин Сегодня 13:11
Статус: Фанат
Рейтинг: 23
Спонсоры тоже не дураки.....это деньги на ветер! У нас нет и не будет частных клубов.Пока госбюджет поддерживает футбол он будет...
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