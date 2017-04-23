В казахстанском футболе решили запретить финансирование легионеров через госбюджет

Ранее "Ордабасы" дополнительно заявил двух легионеров за 70 миллионов тенге.
Сегодня 12:07
Ссылки по теме:
- Я ж не украл эти деньги! - Алексей Щеткин о своей зарплате в "Актобе"
- Высокие зарплаты? Все футболисты их отрабатывают. Это очень тяжелый труд - Мурат Тлешев
- Данило Сирино в "Актобе" получает 57 тысяч евро в месяц - СМИ
- В КПЛ играл футболист с зарплатой 70 000 евро в месяц, потому что схемы, откаты... - Кожагапанов
Фото пресс-службы ФК "Ордабасы"
Председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Казахстана Ельсияр Канагатов рассказал о готовящихся поправках в законодательные акты, которые запретят финансирование легионеров через госбюджет в казахстанском футболе. Об этом сообщает Tengrinews.kz.
"У профессиональных клубов есть свои спонсоры. Мы хотим путем ранжирования сделать так, чтобы финансировались больше приоритетные виды. Если откроем ДЮСШ, значит, нужно финансирование, если откроем ЦПОР, областные школы-интернаты – нужно финансирование. Если эта структура будет действовать, все финансы будут уходить на приоритетные виды.
Я тоже против этого (прим. - вопрос о том, что Алексей Щеткин получал девять миллионов тенге в месяц). Мы хотим этим законом оплату за счет бюджетных средств легионерам вообще прекратить. Если хочешь пригласить легионера, найди спонсора, частные деньги. За счет ранжирования видов спорта мы хотим выстроить такую систему", - сказал Канагатов в кулуарах Сената в ходе обсуждения поправок в законодательные акты по вопросам физической культуры и спорта.
Заместитель министра культуры и спорта РК Сакен Мусайбеков также прокомментировал сложившуюся ситуацию с финансированием в казахстанском футболе.
"Согласно этому закону мы в первый раз в истории отдаем государственное задание из министерства в Национальный комитет только по олимпийским видам спорта для того, чтобы развить федерации по видам спорта. У нас есть достижения на международном уровне, мы будем выбирать по пяти критериям. Достижение на международном уровне будет основным. Мы будем выбирать по материально-технической базе, будем выбирать по кадровому резерву, есть ли тренеры, спортсмены в каждой области, по историческому принципу, в каких видах спорта у нас хорошие результаты и согласно климатическим условиям. После определения будет финансирование. Это не говорит о том, что другие виды спорта не будут финансироваться.
Вернусь к футболу. Не будет такого, что захотели - отдали на футбол из 100 процентов бюджета 40-45, в некоторых областях доходило до 50 процентов на содержание профессионального клуба. В это время в ущерб получалось массовому спорту, спорту высших достижений", - сказал он.
Отметим, что Щеткин, ныне выступающий за костанайский "Тобол", не является легионером и выступает за сборную Казахстана по футболу. Информация о его зарплате стала известна после того, как его бывший клуб "Актобе" опубликовал зарплатную ведомость за 2016 год. Из нее стало известно, что Щеткин получал девять миллионов тенге в месяц и был самым высокооплачиваемым игроком клуба.
В 2015 году аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев озвучил месячный заработок бывших легионеров "Актобе". Так, Данило Сирино получал 57 000 евро, Андерсон Сантана - 61 тысячу долларов, Данило Неко - 67 тысяч евро, а Маркос Пиззелли - 75 тысяч долларов. Годом ранее руководитель алматинского "Кайрата" Кайрат Боранбаев высказал мнение, что зарплаты футболистов в Казахстане являются завышенными.
В текущем сезоне казахстанской премьер-лиги "Ордабасы" стал единственной командой, которая за дополнительную плату заявила двух легионеров. В составе шымкентского клуба десять иностранных футболистов при разрешенных восьми. Дополнительные два легионера обошлись "Ордабасы" в 70 миллионов тенге.
"У профессиональных клубов есть свои спонсоры. Мы хотим путем ранжирования сделать так, чтобы финансировались больше приоритетные виды. Если откроем ДЮСШ, значит, нужно финансирование, если откроем ЦПОР, областные школы-интернаты – нужно финансирование. Если эта структура будет действовать, все финансы будут уходить на приоритетные виды.
Я тоже против этого (прим. - вопрос о том, что Алексей Щеткин получал девять миллионов тенге в месяц). Мы хотим этим законом оплату за счет бюджетных средств легионерам вообще прекратить. Если хочешь пригласить легионера, найди спонсора, частные деньги. За счет ранжирования видов спорта мы хотим выстроить такую систему", - сказал Канагатов в кулуарах Сената в ходе обсуждения поправок в законодательные акты по вопросам физической культуры и спорта.
Заместитель министра культуры и спорта РК Сакен Мусайбеков также прокомментировал сложившуюся ситуацию с финансированием в казахстанском футболе.
"Согласно этому закону мы в первый раз в истории отдаем государственное задание из министерства в Национальный комитет только по олимпийским видам спорта для того, чтобы развить федерации по видам спорта. У нас есть достижения на международном уровне, мы будем выбирать по пяти критериям. Достижение на международном уровне будет основным. Мы будем выбирать по материально-технической базе, будем выбирать по кадровому резерву, есть ли тренеры, спортсмены в каждой области, по историческому принципу, в каких видах спорта у нас хорошие результаты и согласно климатическим условиям. После определения будет финансирование. Это не говорит о том, что другие виды спорта не будут финансироваться.
Вернусь к футболу. Не будет такого, что захотели - отдали на футбол из 100 процентов бюджета 40-45, в некоторых областях доходило до 50 процентов на содержание профессионального клуба. В это время в ущерб получалось массовому спорту, спорту высших достижений", - сказал он.
Отметим, что Щеткин, ныне выступающий за костанайский "Тобол", не является легионером и выступает за сборную Казахстана по футболу. Информация о его зарплате стала известна после того, как его бывший клуб "Актобе" опубликовал зарплатную ведомость за 2016 год. Из нее стало известно, что Щеткин получал девять миллионов тенге в месяц и был самым высокооплачиваемым игроком клуба.
В 2015 году аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев озвучил месячный заработок бывших легионеров "Актобе". Так, Данило Сирино получал 57 000 евро, Андерсон Сантана - 61 тысячу долларов, Данило Неко - 67 тысяч евро, а Маркос Пиззелли - 75 тысяч долларов. Годом ранее руководитель алматинского "Кайрата" Кайрат Боранбаев высказал мнение, что зарплаты футболистов в Казахстане являются завышенными.
В текущем сезоне казахстанской премьер-лиги "Ордабасы" стал единственной командой, которая за дополнительную плату заявила двух легионеров. В составе шымкентского клуба десять иностранных футболистов при разрешенных восьми. Дополнительные два легионера обошлись "Ордабасы" в 70 миллионов тенге.