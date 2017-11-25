"Барселона" сделала Месси самым высокооплачиваемым футболистом мира

Недавно аргентинец подписал новый контракт с отступными в 700 миллионов евро.
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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, недавно продливший контракт с каталонским клубом, стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Об этом пишет Marca.
25 ноября "Барселона" объявила, что 30-летний Месси продлил контракт с клубом до конца сезона-2020/21. Сумма отступных, прописанных в соглашении, составляет 700 миллионов евро.
По данным испанского издания, годовой оклад Месси по новому контракту составляет 30 миллионов евро, а с учетом бонусов – 43 миллиона евро. Также аргентинец получил подъемные в размере 50 миллионов евро при подписании договора.
Таким образом, Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Ранее таковым считался его соотечественник Карлос Тевес, который в китайском "Шанхай Шеньхуа" зарабатывает 38 миллионов евро в год. Далее в списке идут: Неймар ("Пари Сен-Жермен", 36 миллионов евро), Криштиану Роналду ("Реал", 34), Оскар ("Шанхай СИПГ", 24), Гарет Бэйл ("Реал", 23), Эсекьель Лавесси ("Хэбэй Чайна Фортун", 22), Халк ("Шанхай СИПГ", 20), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", 17), Грациано Пелле ("Шаньдун Лунэн", 15).