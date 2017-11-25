"Барселона" объяснила отступные в 700 миллионов за Месси горьким опытом с трансфером Неймара

Бразилец воспользовался опцией и перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.
Сегодня 14:45
Ссылки по теме:
- Месси подписал новый контракт с "Барселоной" с отступными в 700 миллионов евро
- Неймар незадолго до перехода в ПСЖ в слезах просил президента "Барселоны" отменить сделку
Месси и Неймар. Фото: Bleacher Report
Директор каталонской "Барселоны" Гильермо Амор прокомментировал продление контракта с форвардом команды Лионелем Месси.
Ранее стало известно, что Месси подписал новый контракт с "Барселоной" до конца сезона-2020/21. Сумма отступных, прописанных в соглашении 30-летнего аргентинца, составила 700 миллионов евро.
"Мы никогда не нервничали. Лионель всегда был очень доволен "Барселоной", и мы хотим, чтобы он завершил карьеру здесь, как он и желает. Мы говорим о пункте (в контракте), учитывая опыт с Неймаром, мы должны защищать себя", - сказал Амор, чьи слова приводит Goal.com.
Неймар покинул "Барселону" минувшим летом. Представители бразильского нападающего воспользовались опцией в его контракте, выкупив игрока за 222 миллиона евро, после чего он перешел во французский "Пари Сен-Жермен" в статусе свободного агента. Сумма стала рекордной в истории мирового футбола.
Ранее стало известно, что Месси подписал новый контракт с "Барселоной" до конца сезона-2020/21. Сумма отступных, прописанных в соглашении 30-летнего аргентинца, составила 700 миллионов евро.
"Мы никогда не нервничали. Лионель всегда был очень доволен "Барселоной", и мы хотим, чтобы он завершил карьеру здесь, как он и желает. Мы говорим о пункте (в контракте), учитывая опыт с Неймаром, мы должны защищать себя", - сказал Амор, чьи слова приводит Goal.com.
Неймар покинул "Барселону" минувшим летом. Представители бразильского нападающего воспользовались опцией в его контракте, выкупив игрока за 222 миллиона евро, после чего он перешел во французский "Пари Сен-Жермен" в статусе свободного агента. Сумма стала рекордной в истории мирового футбола.