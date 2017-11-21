Месси подписал новый контракт с "Барселоной" с отступными в 700 миллионов евро

Прежнее соглашение аргентинца истекало летом 2018 года.
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Фото: Goal.com
Каталонская "Барселона" официально объявила о подписании нового контракта с нападающим команды Лионелем Месси.
Новое соглашение с 30-летним аргентинцем рассчитано до окончания сезона-2020/21. В нем прописана сумма отступных в размере 700 миллионов евро.
Прежний контракт Месси с "Барселоной" истекал летом 2018 года.
В текущем сезоне Месси провел 12 матчей в Примере и забил в этих играх 12 голов, сделав четыре результативные передачи.
Новое соглашение с 30-летним аргентинцем рассчитано до окончания сезона-2020/21. В нем прописана сумма отступных в размере 700 миллионов евро.
Прежний контракт Месси с "Барселоной" истекал летом 2018 года.
В текущем сезоне Месси провел 12 матчей в Примере и забил в этих играх 12 голов, сделав четыре результативные передачи.
He made his debut 4,788 days ago.— FC Barcelona (@FCBarcelona) 25 ноября 2017 г.
He has played 602 games.
He has scored 523 goals.
He has won 30 trophies.
The story continues.#Messi2021 pic.twitter.com/XPdIhvaqgI