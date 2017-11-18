"Барселона" установила личный рекорд по количеству пропущенных голов в Примере

Команда уверенно лидирует в таблице.
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Победа "Барселоны в матче с "Леганесом" (3:0) в матче Примеры позволил каталонцам установить очередное достижение, передает "Чемпионат.сом".
В стартовых 12-ти матчах чемпионата Испании команда пропустила всего четыре гола, что является рекордом клуба из Барселоны. Немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген отстоял на ноль в своем восьмом матче Примеры текущего сезона.
Рекорд чемпионата Испании по этому показателю принадлежит "Атлетико". В 1995 году команда из Мадрида в стартовой дюжине игр сезона пропустила лишь трижды.
С 34 очками "Барселона" уверенно лидирует в таблице, опережая "Валенсию" на семь баллов, а "Реал" - на 11. Но при этом конкуренты "сине-гранатовых" пока не сыграли свои матчи 12-го тура.