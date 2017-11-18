Дубль Луиса Суареса принес "Барселоне" разгромную победу в матче чемпионата Испании

Каталонцы лидируют в таблице.
18 ноября 23:24
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Фото с официального сайта Ла Лиги
Футболисты "Барселоны" разгромили "Леганес" в гостевом матче чемпионата Испании.
Встреча завершилась со счетом 3:0. Дубль у "Барселоны" оформил уругвайский форвард Луис Суарес, отличившийся на 28-й и 60-й минутах, а окончательный результат на 90-й установил бразильский хавбек Паулиньо.
С 34 очками "Барселона" уверенно лидирует в таблице, опережая "Валенсию" на семь баллов, а "Реал" - на 11. Но при этом конкуренты "сине-гранатовых" пока не сыграли свои матчи 12-го тура.
Встреча завершилась со счетом 3:0. Дубль у "Барселоны" оформил уругвайский форвард Луис Суарес, отличившийся на 28-й и 60-й минутах, а окончательный результат на 90-й установил бразильский хавбек Паулиньо.
С 34 очками "Барселона" уверенно лидирует в таблице, опережая "Валенсию" на семь баллов, а "Реал" - на 11. Но при этом конкуренты "сине-гранатовых" пока не сыграли свои матчи 12-го тура.