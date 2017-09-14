"Реал" дома проиграл "Бетису" и увеличил отставание от "Барселоны" на семь очков

"Королевский клуб" впервые за шесть лет не выиграл в трех домашних матчах подряд.
Сегодня 09:29
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Фото: Reuters
Мадридский "Реал" на своем поле потерпел поражение от "Бетиса" в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая Мадриде, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Бетиса". Победный гол в компенсированное ко второму тайму время забил Антонио Санабрия (94+).
"Реал" с восемью очками занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей "Барселоны" на семь очков. "Бетис" с девятью баллами идет шестым.
Таким образом, "Реал" не смог продлить голевую серию до 74 встреч и не побил рекорд бразильского "Сантоса". Последний раз "королевский клуб" уходил с поля без гола в апреле 2016 года в матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (0:0).
Кроме того, как отмечает Sports.ru, "Реал" впервые с 1998 года проиграл "Бетису" и впервые за шесть лет не выиграл в трех домашних матчах подряд. Также мадридский клуб в третий раз за последние 48 лет не выиграл в Примере в трех стартовых домашних матчах. Ранее это случилось в сезонах-1969/70 и 1995/96. В обоих случаях мадридцы финишировали в итоге в чемпионате на шестом месте.
Встреча, прошедшая Мадриде, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Бетиса". Победный гол в компенсированное ко второму тайму время забил Антонио Санабрия (94+).
"Реал" с восемью очками занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей "Барселоны" на семь очков. "Бетис" с девятью баллами идет шестым.
Таким образом, "Реал" не смог продлить голевую серию до 74 встреч и не побил рекорд бразильского "Сантоса". Последний раз "королевский клуб" уходил с поля без гола в апреле 2016 года в матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (0:0).
Кроме того, как отмечает Sports.ru, "Реал" впервые с 1998 года проиграл "Бетису" и впервые за шесть лет не выиграл в трех домашних матчах подряд. Также мадридский клуб в третий раз за последние 48 лет не выиграл в Примере в трех стартовых домашних матчах. Ранее это случилось в сезонах-1969/70 и 1995/96. В обоих случаях мадридцы финишировали в итоге в чемпионате на шестом месте.