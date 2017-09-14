Покер Месси помог "Барселоне" разгромить "Эйбар" в чемпионате Испании

Аргентинец забил 300-й гол за каталонский клуб на "Камп Ноу" и возглавляет гонку бомбардиров Примеры.
Сегодня 08:31
Фото: Sky Sports
Каталонская "Барселона" нанесла разгромное поражение "Эйбару" в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне, завершилась со счетом 6:1 в пользу "сине-гранатовых". В составе победителей покер оформил Лионель Месси (20-я минута – с пенальти, 59-я, 62-я, 87-я), еще по голу на свой счет записали Паулиньо (38) и Денис Суарес (53). У "Эйбара" отличился Серхи Энрика (57-я).
"Барселона", одержавшая пятую победу подряд, набрала 15 очков и лидирует в турнирной таблице Примеры, "Эйбар" (6) идет 13-м.
Добавим, что Месси забил 300-й гол за каталонский клуб на "Камп Ноу" во всех турнирах. Аргентинец возглавляет гонку бомбардиров с девятью голами, у ближайшего преследователя Симоны Дзадзы ("Валенсия") четыре забитых мяча.
Всего на счету Месси 12 мячей за клуб на старте сезона – девять в чемпионате, два – в Лиге чемпионов и еще один в Суперкубке Испании.
Встреча, прошедшая на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне, завершилась со счетом 6:1 в пользу "сине-гранатовых". В составе победителей покер оформил Лионель Месси (20-я минута – с пенальти, 59-я, 62-я, 87-я), еще по голу на свой счет записали Паулиньо (38) и Денис Суарес (53). У "Эйбара" отличился Серхи Энрика (57-я).
"Барселона", одержавшая пятую победу подряд, набрала 15 очков и лидирует в турнирной таблице Примеры, "Эйбар" (6) идет 13-м.
Добавим, что Месси забил 300-й гол за каталонский клуб на "Камп Ноу" во всех турнирах. Аргентинец возглавляет гонку бомбардиров с девятью голами, у ближайшего преследователя Симоны Дзадзы ("Валенсия") четыре забитых мяча.
Всего на счету Месси 12 мячей за клуб на старте сезона – девять в чемпионате, два – в Лиге чемпионов и еще один в Суперкубке Испании.