Вооруженные таможенники обыскали яхту Криштиану Роналду

Ранее испанская прокуратура завела дело на игрока "Реала" по обвинению в неуплате налогов.
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Фото: Splash News / Getty Images
Вооруженные сотрудники испанской таможни провели обыск на яхте нападающего мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду. Об этом сообщает The Sun.
Португалец с семьей и беременной подругой Джорджиной Родригес отдыхает на Балеарских островах. Роналду с близкими сошел на берег острова Форментера, чтобы поужинать в ресторане, когда его яхту обыскали.
Обыск продолжался полтора часа. Отмечается, что футболист сохранял спокойствие и не общался с людьми, участвовавшими в рейде. Причины подобных действий таможенников неизвестны.
13 июня испанская прокуратура завела дело в отношении Роналду по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 год. По официальной версии, спортсмен скрывал реальные доходы с помощью специально созданной бизнес-структуры.
32-летний форвард пригрозил "Реалу" уходом в другую команду. По его мнению, мадридский клуб недостаточно активно защищал его интересы, однако позже Роналду передумал и решил остаться в мадридском клубе.
Португалец с семьей и беременной подругой Джорджиной Родригес отдыхает на Балеарских островах. Роналду с близкими сошел на берег острова Форментера, чтобы поужинать в ресторане, когда его яхту обыскали.
Обыск продолжался полтора часа. Отмечается, что футболист сохранял спокойствие и не общался с людьми, участвовавшими в рейде. Причины подобных действий таможенников неизвестны.
13 июня испанская прокуратура завела дело в отношении Роналду по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 год. По официальной версии, спортсмен скрывал реальные доходы с помощью специально созданной бизнес-структуры.
32-летний форвард пригрозил "Реалу" уходом в другую команду. По его мнению, мадридский клуб недостаточно активно защищал его интересы, однако позже Роналду передумал и решил остаться в мадридском клубе.