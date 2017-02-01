"Валенсия" вместо Максимовича арендовала другого полузащитника

Испанский клуб отказался платить "Астане" за его переход в зимнее трансферное окно.
1 февраля 10:45
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Неманья Максимович. Фото с сайта 24sports.com.cy
Полузащитник испанского футбольного клуба "Сельта" Фабиан Орельяна продолжит карьеру в "Валенсии".
"Летучие мыши" арендовали 31-летнего футболиста до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа трансфера, информирует официальный сайт клуба.
Если "Валенсия" активирует пункт, то Орельяна автоматически станет игроком команды с контрактом до 30 июня 2019 года. По информации СМИ, в этом случае сумма сделки составит три миллиона евро.
Орельяна играет за "Сельту" с 2011 года. В текущем розыгрыше Примеры опытный вингер провел лишь семь игр, забил два гола и отдал две результативные передачи. Также за свою карьеру 31-летний чилиец поиграл в составе "Гранады", "Хереса", "Удинезе" и "Аудакса".
Добавим, что состав "Валенсии" в зимнее трансферное окно (закрылось в Европе 31 января) мог пополнить полузащитник "Астаны" Неманья Максимович. Однако "летучие мыши" отказались платить казахстанскому клубу 300 тысяч евро за трансфер серба.
Таким образом, Максимович останется в "Астане" до лета, после чего отправится в "Валенсию". C испанским клубом он подписал контракт в начале января. Соглашение рассчитано до 2021 года и предусматривает возможность продления на еще один сезон. За это время Максимович заработает в "Валенсии" семь миллионов евро.
"Летучие мыши" арендовали 31-летнего футболиста до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа трансфера, информирует официальный сайт клуба.
Если "Валенсия" активирует пункт, то Орельяна автоматически станет игроком команды с контрактом до 30 июня 2019 года. По информации СМИ, в этом случае сумма сделки составит три миллиона евро.
Орельяна играет за "Сельту" с 2011 года. В текущем розыгрыше Примеры опытный вингер провел лишь семь игр, забил два гола и отдал две результативные передачи. Также за свою карьеру 31-летний чилиец поиграл в составе "Гранады", "Хереса", "Удинезе" и "Аудакса".
Добавим, что состав "Валенсии" в зимнее трансферное окно (закрылось в Европе 31 января) мог пополнить полузащитник "Астаны" Неманья Максимович. Однако "летучие мыши" отказались платить казахстанскому клубу 300 тысяч евро за трансфер серба.
Таким образом, Максимович останется в "Астане" до лета, после чего отправится в "Валенсию". C испанским клубом он подписал контракт в начале января. Соглашение рассчитано до 2021 года и предусматривает возможность продления на еще один сезон. За это время Максимович заработает в "Валенсии" семь миллионов евро.
Fabián Orellana joins #ValenciaCF#WelcomeOrellana https://t.co/Zku3m4By3m pic.twitter.com/qznIrDxgdI— Valencia CF English (@valenciacf_en) 31 января 2017 г.