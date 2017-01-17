"Реал" проиграл "Сельте" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании

Мадридский клуб потерпел второе поражение подряд.
Сегодня 09:02
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Фото с сайта goal.com
Мадридский "Реал" проиграл "Сельте" в первом матче четвертьфинала Кубка Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Яго Аспас (64-я минута) и Хонни Кастро (71-я). У "Реала" единственный гол забил Марсело (69-я).
Для "королевского клуба" это поражение стало вторым кряду. Ранее "Реал" уступил "Севилье" со счетом 1:2 в матче 18-го тура испанской Примеры, тем самым прервав свою рекордную беспроигрышную серию.
Ответный матч "Сельта" и "Реал" проведут 25 января.
Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Яго Аспас (64-я минута) и Хонни Кастро (71-я). У "Реала" единственный гол забил Марсело (69-я).
Для "королевского клуба" это поражение стало вторым кряду. Ранее "Реал" уступил "Севилье" со счетом 1:2 в матче 18-го тура испанской Примеры, тем самым прервав свою рекордную беспроигрышную серию.
Ответный матч "Сельта" и "Реал" проведут 25 января.