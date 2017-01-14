"Севилья" прервала рекордную беспроигрышную серию "Реала"

Кроме того, "Севилья" сократила до одного балла отставание от лидирующего "Реала".

Сегодня 08:03 Tweet

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"Севилья" одержала волевую победу над мадридским "Реалом" в матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу.



Встреча, прошедшая на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.



Первыми счет в матче открыли гости. На 67-й минуте Криштиану Роналду с пенальти вывел "Реал" вперед.



На 85-й минуте счет сравнялся, когда защитник мадридцев Серхио Рамос отправил мяч в свои ворота. Победу "Севилье" уже в компенсированное время принес новичок команды Стеван Йоветич.



Таким образом, прервалась рекордная беспроигрышная серия "Реала" под руководством Зинедина Зидана из 40 матчей. Мадридский клуб проиграл впервые с апреля прошлого года, когда случилось поражение от "Вольфсбурга" в Лиге чемпионов (1:2).



"Севилья" набрала 39 очков и идет на втором месте в чемпионате страны, сократив до одного балла отставание от "Реала", у которого есть игра в запасе.



