"Севилья" прервала рекордную беспроигрышную серию "Реала"

Кроме того, "Севилья" сократила до одного балла отставание от лидирующего "Реала".
Сегодня 08:03
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Фото ©Getty Images
"Севилья" одержала волевую победу над мадридским "Реалом" в матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Первыми счет в матче открыли гости. На 67-й минуте Криштиану Роналду с пенальти вывел "Реал" вперед.
На 85-й минуте счет сравнялся, когда защитник мадридцев Серхио Рамос отправил мяч в свои ворота. Победу "Севилье" уже в компенсированное время принес новичок команды Стеван Йоветич.
Таким образом, прервалась рекордная беспроигрышная серия "Реала" под руководством Зинедина Зидана из 40 матчей. Мадридский клуб проиграл впервые с апреля прошлого года, когда случилось поражение от "Вольфсбурга" в Лиге чемпионов (1:2).
"Севилья" набрала 39 очков и идет на втором месте в чемпионате страны, сократив до одного балла отставание от "Реала", у которого есть игра в запасе.
Встреча, прошедшая на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Первыми счет в матче открыли гости. На 67-й минуте Криштиану Роналду с пенальти вывел "Реал" вперед.
На 85-й минуте счет сравнялся, когда защитник мадридцев Серхио Рамос отправил мяч в свои ворота. Победу "Севилье" уже в компенсированное время принес новичок команды Стеван Йоветич.
Таким образом, прервалась рекордная беспроигрышная серия "Реала" под руководством Зинедина Зидана из 40 матчей. Мадридский клуб проиграл впервые с апреля прошлого года, когда случилось поражение от "Вольфсбурга" в Лиге чемпионов (1:2).
"Севилья" набрала 39 очков и идет на втором месте в чемпионате страны, сократив до одного балла отставание от "Реала", у которого есть игра в запасе.