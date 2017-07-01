Москва - Чебоксары. Завершился первый этап "Шелкового пути"

Следующим городом по маршруту станет Уфа.
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Фото пресс-службы Президентского клуба "Астана"
Завершился первый этап раллийного марафона "Шелковый путь" (Silk Way Rally-2017), общая протяженность которого составила 722,93 километра. Экипаж команды Astana Motorsports прибыл шестым в своем зачете, сообщает пресс-служба Президентского клуба "Астана".
61,43 километра от общего маршрута составил спецучасток между Москвой и Чебоксарами. Стартовый этап был требовательным к точным настройкам автомобиля, а также к работе штурманов, которым предстояло найти верные направления.
Пилот экипажа Артур Ардавичус прокомментировал пройденный этап.
"Было много грязи, много мокрой травы, но при любом раскладе пилотировать на марафоне - одно удовольствие. Немного не повезло, что после старта пошел дождь, большую часть боевого участка ехали боком. В течении последующих этапов я все обстоятельнее буду знакомить казахстанскую аудиторию с повадками моего грузовика, но пока могу сказать, что техника потрясающая. Старались сильно не пачкаться, но все равно на мойке грязь комками отваливалась. Это только начало, впереди целая гонка. Мы в предвкушении".
По технической части гоночный грузовик казахстанской команды Iveco Powerstar на начальном этапе не испытал никаких технических проблем, отмечает механик Мишель Хъюсман.
"Машина не требует усиленного внимания, я надеюсь, не потребует и на последующих этапах. Артур и Серж лишь провели настройку камер обзора для большего комфорта", - сообщил Хъюсман.
Также впечатлениями от гонки поделился штурман экипажа команды Astana Motorsports Серж Брюнкенс.
"Мы сегодня ошиблись только в одном месте - проехали мимо поворота 60 метров. Я сказал Артуру сдать назад - мы не стали искать разворот и сразу же ушли по верному курсу на поворот. Мы заметили, что на этом моменте многие совершили ту же ошибку, но не торопились разворачиваться. Сегодня мы освоили отличный задел, и я думаю, что в будущих этапах мы будем внимательнее и ловчее".
Бивуак города Чебоксары, расположенный на территории аэроклуба, встретил гонщиков уже солнечной погодой. Механикам предстоит перебрать машины и проверить техническую готовность машин ко второму этапу "Чебоксары - Уфа", дистанция которого составит 785 километров. Расстояние спецучастка следующего этапа - 197 километров скоростных и техничных пилотажных трасс.
Напомним, что в седьмом издании трансконтинентального ралли-марафона "Шелковый путь" казахстанскую команду представляет экипаж Артура Ардавичуса в категории "Грузовики". Пилот Денис Березовский, ранее представлявший команду в зачете машин стандартных моделей, был вынужден пропустить гонку по состоянию здоровья
Фото пресс-службы Президентского клуба "Астана"
61,43 километра от общего маршрута составил спецучасток между Москвой и Чебоксарами. Стартовый этап был требовательным к точным настройкам автомобиля, а также к работе штурманов, которым предстояло найти верные направления.
Пилот экипажа Артур Ардавичус прокомментировал пройденный этап.
"Было много грязи, много мокрой травы, но при любом раскладе пилотировать на марафоне - одно удовольствие. Немного не повезло, что после старта пошел дождь, большую часть боевого участка ехали боком. В течении последующих этапов я все обстоятельнее буду знакомить казахстанскую аудиторию с повадками моего грузовика, но пока могу сказать, что техника потрясающая. Старались сильно не пачкаться, но все равно на мойке грязь комками отваливалась. Это только начало, впереди целая гонка. Мы в предвкушении".
По технической части гоночный грузовик казахстанской команды Iveco Powerstar на начальном этапе не испытал никаких технических проблем, отмечает механик Мишель Хъюсман.
"Машина не требует усиленного внимания, я надеюсь, не потребует и на последующих этапах. Артур и Серж лишь провели настройку камер обзора для большего комфорта", - сообщил Хъюсман.
Также впечатлениями от гонки поделился штурман экипажа команды Astana Motorsports Серж Брюнкенс.
"Мы сегодня ошиблись только в одном месте - проехали мимо поворота 60 метров. Я сказал Артуру сдать назад - мы не стали искать разворот и сразу же ушли по верному курсу на поворот. Мы заметили, что на этом моменте многие совершили ту же ошибку, но не торопились разворачиваться. Сегодня мы освоили отличный задел, и я думаю, что в будущих этапах мы будем внимательнее и ловчее".
Бивуак города Чебоксары, расположенный на территории аэроклуба, встретил гонщиков уже солнечной погодой. Механикам предстоит перебрать машины и проверить техническую готовность машин ко второму этапу "Чебоксары - Уфа", дистанция которого составит 785 километров. Расстояние спецучастка следующего этапа - 197 километров скоростных и техничных пилотажных трасс.
Напомним, что в седьмом издании трансконтинентального ралли-марафона "Шелковый путь" казахстанскую команду представляет экипаж Артура Ардавичуса в категории "Грузовики". Пилот Денис Березовский, ранее представлявший команду в зачете машин стандартных моделей, был вынужден пропустить гонку по состоянию здоровья
Фото пресс-службы Президентского клуба "Астана"