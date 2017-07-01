Москва - Чебоксары. Завершился первый этап "Шелкового пути"

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 2:0
Актобе Окжетпес 3:0
Атырау Тараз 1:3
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 1:4
Каспий Махтаарал 1:1
Жетысу Кызыл-Жар СК 2:1
Кайрат А Байконур 4:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 1:2
Рузаевка Иртыш (мол) 5:1
Тобол (мол) Актобе (мол) 0:1
Тараз (мол) Кайсар (мол) 7:0
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 1:1
СДЮШОР №7 Астана (мол) 2:0
Алтай УК Ордабасы (мол) 1:2
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 0:1
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 0:0
Судува Шахтер Сл 2:1
Елгава Ференцварош 0:1
Атлантас Кайрат 1:2
ХИК Коннахс Куэй ГАП 3:0
Лиепая Крузейдерс 2:0
Дунав Иртыш 0:2
Дифферданж 03 Зира 1:2
Рунавик НСИ Динамо Мн 0:2
Сараево Заря Бл 2:1 п. 5:6
Горица Ширак 2:2
Корк Сити Левадия 4:2
Валюр Вентспилс 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Славен Белупо 1:1
Краснодар Славия П 1:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 3:1
Болгария Казахстан 3:0
Германия Казахстан 3:0
Болгария Южная Корея 3:2
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Абдуллаев 1:0 ТКО
Жанузак Бобокалонов 3:0
Нуканов Джианг 1:0 ТКО
Залилов Абдинабиев 1:0 ТКО
Кыргызали Белас 1:0 ТКО
Ешенов Долгожиев 1:0 ТКО
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Дияс Родионова 2:0
Мартич Дияс 2:0
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Шахтер Окжетпес
Тараз Актобе
Кайсар Атырау
Тобол Акжайык
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 22:00
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 15:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

Москва - Чебоксары. Завершился первый этап "Шелкового пути"

Следующим городом по маршруту станет Уфа.

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Фото пресс-службы Президентского клуба "Астана"
Фото пресс-службы Президентского клуба "Астана"
Завершился первый этап раллийного марафона "Шелковый путь" (Silk Way Rally-2017), общая протяженность которого составила 722,93 километра. Экипаж команды Astana Motorsports прибыл шестым в своем зачете, сообщает пресс-служба Президентского клуба "Астана". 

61,43 километра от общего маршрута составил спецучасток между Москвой и Чебоксарами. Стартовый этап был требовательным к точным настройкам автомобиля, а также к работе штурманов, которым предстояло найти верные направления.

Пилот экипажа Артур Ардавичус прокомментировал пройденный этап.

"Было много грязи, много мокрой травы, но при любом раскладе пилотировать на марафоне - одно удовольствие. Немного не повезло, что после старта пошел дождь, большую часть боевого участка ехали боком. В течении последующих этапов я все обстоятельнее буду знакомить казахстанскую аудиторию с повадками моего грузовика, но пока могу сказать, что техника потрясающая. Старались сильно не пачкаться, но все равно на мойке грязь комками отваливалась. Это только начало, впереди целая гонка. Мы в предвкушении".

По технической части гоночный грузовик казахстанской команды Iveco Powerstar на начальном этапе не испытал никаких технических проблем, отмечает механик Мишель Хъюсман. 

"Машина не требует усиленного внимания, я надеюсь, не потребует и на последующих этапах. Артур и Серж лишь провели настройку камер обзора для большего комфорта", - сообщил Хъюсман.



Также впечатлениями от гонки поделился штурман экипажа команды Astana Motorsports Серж Брюнкенс.

"Мы сегодня ошиблись только в одном месте - проехали мимо поворота 60 метров. Я сказал Артуру сдать назад - мы не стали искать разворот и сразу же ушли по верному курсу на поворот. Мы заметили, что на этом моменте многие совершили ту же ошибку, но не торопились разворачиваться. Сегодня мы освоили отличный задел, и я думаю, что в будущих этапах мы будем внимательнее и ловчее".



Бивуак города Чебоксары, расположенный на территории аэроклуба, встретил гонщиков уже солнечной погодой. Механикам предстоит перебрать машины и проверить техническую готовность машин ко второму этапу "Чебоксары - Уфа", дистанция которого составит 785 километров. Расстояние спецучастка следующего этапа - 197 километров скоростных и техничных пилотажных трасс.

Напомним, что в седьмом издании трансконтинентального ралли-марафона "Шелковый путь" казахстанскую команду представляет экипаж Артура Ардавичуса в категории "Грузовики". Пилот Денис Березовский, ранее представлявший команду в зачете машин стандартных моделей, был вынужден пропустить гонку по состоянию здоровья

Фото пресс-службы Президентского клуба "Астана"
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