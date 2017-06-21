Ключевой пилот Astana Motorsports вынужден пропустить спортивный сезон

Денис Березовский является действующим чемпионом ралли "Шелковый путь".

Победитель "Шелкового Пути-2016" в составе команды Astana Motorsports Денис Березовский не сможет защитить свой титул. Один из самых результативных гонщиков Казахстана вынужден пропустить престижный ралли-марафон, а также весь текущий спортивный сезон по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба Президентского клуба "Астана".



На протяжении нескольких лет Березовский выступал на сложных мировых гонках и в числе первых покорял финишные линии. Профессиональная биография спортсмена включает огромное количество самых разных побед, которые превозносят его рейтинг и имидж команды Astana Motorsports в мировом автоспорте. Денис является обладателем Кубка мира по ралли-рейдам 2008 и 2015 годов, чемпионом ралли-марафона SilkWayRally-2016, бронзовым призером "Дакара" в 2017 году, а также неоднократным победителем различных кубковых гонок в классе Т-2 (стандартные модели), в которых пилот выступал последние годы за команду “Астана”.



К сожалению, достижения спортсмена вылились не только в завоеванные кубки и медали, но и серьезно отразились на его здоровье. После финиша последнего "Дакара" в топ-3 Денис столкнулся с серьезными проблемами со спиной, поясницей и шеей. Пройдя традиционную реабилитацию после марафона, гонщик получил диагноз, который выбьет его из спортивного графика на неопределенное время.





Сейчас состояние спортсмена остается стабильно плохим, но без ухудшения первичных показателей. Сам Денис надеется на самостоятельное восстановление без хирургического вмешательства, но не исключает, что операция может потребоваться.



"Врачи настаивают на безотложной операции, однако никто не дает гарантии, что после хирургического вмешательства я сохраню нынешнюю подвижность и способность переносить спортивные нагрузки. С другой стороны, есть слабая надежда на самовосстановление, но для этого нужен долгий и очень осторожный реабилитационный курс с упражнениями, иголками, массажами, вытяжками, таблетками, мазями, но и этот путь не дает гарантии моего полного восстановления. Я решил не торопиться с операцией, так как на протяжении двух месяцев лечения мое состояние не ухудшается. Если в течение ближайших месяцев результата лечения не будет - придется оперировать. Конечно, я очень расстроен тем, что пришлось полностью отказаться от этого сезона, ведь так хотелось проехать ралли "Казахстан", снова забрать трофей "Шелкового пути" и взять реванш за третье место у Toyota Auto body на "Дакаре". Но сейчас у меня свой личный марафон - это гонка за здоровьем, и если я ее выиграю, то в будущем принесу еще больше раллийных побед "Астане", - прокомментировал Березовский.





Команда тяжело переживает отсутствие "золотого" пилота, особенно сейчас - в преддверии ралли "Шелковый путь", где в прошлом году Березовский стал победителем.



"Денис - незаменимый гонщик, быстрый и с отличной реакцией. На дорогах есть такие специфичные участки, опасные и изворотливые, и я всегда говорил, что такие участки подвластны только ему. Мы очень переживаем за его здоровье и надеемся, что лечение пройдет результативно. Да, Денис пропускает сезон, но мы сейчас не думаем об упущенных кубках и победах, мы думаем о том, как скорее вернуть нашему бойцу здоровье и вновь встретить его в своих рядах", - поделился комментарием капитан команды Артур Ардавичус.





Несмотря на нынешнее состояние пилота, Astana Motorsports не списывает Березовского с ряда своих спортсменов. Напротив, ожидает его возвращения и готова оказать любого рода помощь для его лечения.



"Мы узнали о тяжелом состоянии Дениса весной, после "Дакара". По анализам было понятно, что ситуация серьезная и нужно качественное и долгое лечение. Вкратце диагноз таков: компрессионный перелом Л1 (верхняя часть поясничного отдела), сложная травма на пояснице, раздавлен диск и порваны связки. Это насколько самоотверженно человек отдавался своему делу, что заработал такие серьезные травмы! Подобный диагноз не может настигнуть человека в один момент - это результат многократных травм, которые человек игнорировал и терпел для того, чтобы снова и снова выходить на старт и бороться за звание лучшего. Денис - настоящий боец, и он неоднократно это доказывал. Мы окажем Денису помощь и поддержку любого характера для его скорейшей реабилитации. Весь состав "Астаны" с нетерпением ждет его возвращения!" - сообщил исполнительный директор Президентского клуба "Астана" Аманбек Кульчиков.





В январе 2018 года стартует главная гонка раллийного спорта - "Дакар -2018", где в предыдущем сезоне Денис Березовский принес команде третье

место в зачете стандартных машин. Пилот хорошо знаком с условиями марафона, понимает режим и правила гонки, что делает Березовского незаменимой частью команды на "Дакаре". Учитывая тот факт, что физическое состояние гонщика в настоящий момент не позволяет принять участие в марафоне в роли пилота, Денису была предложена позиция менеджера команды.



"Денис отлично знает техническую часть гонки и все ее условия. Он незаменим на "Дакаре" в силу своего профессионализма. Мы решили, что ему следует поехать с нами на гонку в 2018 году, но уже в роли командного менеджера - помогать мне и нашим квадроциклистам с организацией, содействовать в административных и технических вопросах. Я думаю, это самое оптимальное решение вопроса о его участии на "Дакаре", - добавил Артур Ардавичус.





Сам же Денис Березовский отмечает, что готов помочь команде в любом амплуа, но окончательное решение о поездке на "Дакар" будет принято после улучшения состояния здоровья или операции.



Добавим, что в текущем сезоне Astana Motorsports усилилась новой категорией "Квадроциклы". Сейчас проводится набор, обучение и тренировка новых членов команды и их дальнейший отбор для участия в марафонах. На ближайшем марафоне "Шелковый путь" команду представит экипаж Артура Ардавичуса в категории грузовиков.



