В следующем поединке Фируза Шарипова будет биться за два титула

Бой состоится в Алматы 30 декабря.
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На кону следующего поединка казахстанки Фирузы Шариповой будет стоять еще один титул. Помимо вакантного пояса чемпионки мира по версии IBO она также поборется за WBC Silver во втором полулегком весе, сообщает пресс-служба спортсменки.
Пояс WBC Silver является вторым по значимости титулом по линии WBC и дает право стать обязательной претенденткой на основной титул этой организации. Им на данный момент владеет непобежденная финская спортсменка Ева Вальстрем.
"Мы давно заявляли, что наша цель - это пояс чемпионки мира по версии WBC. Мы приглашали его обладательницу Еву Вальстрем на поединок с Фирузой в Алматы, но она ответила, что не готова с нами боксировать 30 декабря. В данный момент ведутся переговоры о проведении боя с Евой Вальстрем в апреле-мае. Но если и весной Ева откажется от поединка, ее лишат титула чемпионки мира. Фируза на правах обладательницы титула WBC Silver будет проводить бой за полноценный титул WBC либо с Вальстрем, либо с другой соперницей. Если Ева откажется от боя с Фирузой, то титул будет вакантен", - рассказал менеджер Шариповой Сергей Завилейский.
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Напомним, на предыдущем вечере бокса, организованном FSK Promotion в рамках международной выставки EXPO-2017 в Астане, Шарипова завоевала титулы по версиям WIBA и WBU в легком весе, победив болгарку Милену Колеву.
30 декабря казахстанка встретится с Джемиллой Гонтарюк из Бельгии. Поединок состоится на "Алматы Арене".