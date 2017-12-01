На профи-ринге 23-летний уроженец Экибастуза дебютировал 10 ноября.
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- Казахстанский боксер Турсынгалиев выиграл седьмой бой подряд за 22 дня в Мексике
Казахстанский боксер второго полулегкого веса Муса Турсынгалиев одержал седьмую победу, сообщает группа "Профи Бокс Казахстана".
Турсынгалиев провел седьмой поединок за 22 дня в рамках боксерского вечера в мексиканском городе Канкуне, нокаутировав мексиканца А. Хесуса (10-2) уже на второй минуте первого раунда.
На профи-ринге 23-летний уроженец Экибастуза дебютировал 10 ноября, после чего провел еще шесть боев. Все поединки состоялись в Мексике, а соперниками были местные боксеры.
При этом в зачет BoxRec вошел пока лишь один бой Турсынгалиева. Ранее эту ситуацию прокомментировал его менеджер Генри Ривалта, а вице-президент Федерации профи-бокса РК Виктор Демьяненко объяснил, какие критерии необходимы, чтобы поединок учитывался на BoxRec.