Менеджер казахстанского боксера объяснил, почему у них "украли" два боя

По факту, Муса Турсынгалиев провел три боя, а не один.
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Фото предоставлено командой Мусы Турсынгалиева
Менеджер казахстанского боксера-профессионала Мусы Турсынгалиева Генри Ривалта объяснил корреспонденту Vesti.kz, почему поединок с Рикардо Моргадо считается дебютным для 23-летнего спортсмена, несмотря на то, что он уже успел провести два поединка.
Первый профессиональный бой Турсынгалиев провел 10 ноября, а еще через четыре дня снова поднялся на ринг. Но авторитетный ресурс BoxRec.com не учитывает эти бои.
"Так получилось потому, что события прошли за последние десять дней. BoxRec сообщают обо всех поединках в понедельник, то есть они берут еще от пяти до десяти дней, чтобы опубликовать объяснение. Журналисты BoxRec всего лишь на 60 процентов точны, как и весь мир. Поэтому у Мусы нет его статистики, где было бы 3-0", - поделился Ривалта.
Менеджер не исключает, что действительные показатели боксеру "вернут" в ближайшие дни.
Добавим, что 23-летний Турсынгалиев выступает на профессиональном ринге во втором полулегком весе и выиграл три проведенных боя за неделю в Мексике.
Первый профессиональный бой Турсынгалиев провел 10 ноября, а еще через четыре дня снова поднялся на ринг. Но авторитетный ресурс BoxRec.com не учитывает эти бои.
"Так получилось потому, что события прошли за последние десять дней. BoxRec сообщают обо всех поединках в понедельник, то есть они берут еще от пяти до десяти дней, чтобы опубликовать объяснение. Журналисты BoxRec всего лишь на 60 процентов точны, как и весь мир. Поэтому у Мусы нет его статистики, где было бы 3-0", - поделился Ривалта.
Менеджер не исключает, что действительные показатели боксеру "вернут" в ближайшие дни.
Добавим, что 23-летний Турсынгалиев выступает на профессиональном ринге во втором полулегком весе и выиграл три проведенных боя за неделю в Мексике.