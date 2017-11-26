Может, это спарринги? - Демьяненко о том, почему BoxRec учитывает только один из пяти боев казахстанского новичка

Все поединки прошли в Мексике.
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Вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко назвал корреспонденту Vesti.kz возможные причины того, почему четыре поединка боксера полулегкого веса Мусы Турсынгалиева (5-0, 4 КО) не были внесены в его профиль на сайте BoxReс.com.
"Турсынгалиев проводит по три боя в неделю. Это просто нереально. Возможно, он там спарринги какие-то проводит? Я не знаю. BoxRec требует, чтобы был зал, форум и видео с боя. BoxRec не рассматривает бои, если там не имеется отчета супервайзера и комиссии. Если они боксируют в США, то в этих делах они разбираться должны. Если BoxRec не включает его поединки в свой реестр, значит, имеются какие-то недоработки.
Даже три боя в месяц - это много, а он успел провести уже пять - это просто нереально. Не нужно гнаться за количеством. Раньше, допустим, 18 боев - это был хороший послужной список. Сейчас больше внимания уделяется тому, кто был твоим соперником", - отметил Демьяненко.
На счету Турсынгалиева пять побед во всех проведенных боях в Мексике. При этом все поединки он провел за последние три недели. Дебют казахстанца случился 10 ноября, когда он нокаутировал соперника в третьем раунде, после чего одержал еще четыре победы над местными боксерами.
Сейчас в профиле 23-летнего Турсынгалиева на BoxRec значится лишь один поединок. Ранее эту ситуацию прокомментировал менеджер казахстанского боксера Генри Ривалта.