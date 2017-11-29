Арум хочет в 2018 году организовать бой Пакьяо - Кроуфорд. Но я беспокоюсь за Мэнни - Роуч

Интересы обоих боксеров представляет промоутерская компания Top Rank.
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Фото с сайта championat.com
По словам тренера Мэнни Пакьяо Фредди Роуча, в планах промоутера Боба Арума провести поединок между его боксером и Теренсом Кроуфордом во второй половине 2018 года.
Промоутерская компания Top Rank, возглавляемая Арумом, представляет интересы обоих боксеров, что значительно упрощает организацию этого события.
"Арум хочет, чтобы Пакьяо дрался с Кроуфордом в будущем году. Если честно, такая перспектива вызывает у меня некоторое беспокойство. Это будет очень трудный бой для нас. Кроуфорд молод и силен, а лучшие годы Мэнни уже позади. Я, конечно же, буду тренировать его, и мы будем готовы, если поединок все-таки состоится. Сейчас Арум настаивает на его проведении.
Но я никогда на ввязываюсь в драку, если не уверен, что могу победить. Поэтому к бою с Кроуфордом мы будем готовы на 100 процентов и, думаю, сможем одержать победу", - цитирует слова Роуча Boxing.ru со ссылкой на Fight Hub.
Напомним, последний поединок экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо состоялся в июле этого года, когда он проиграл спорным решением судей малоизвестному австралийскому боксеру Джеффу Хорну. Реванш был запланирован на осень, но Пакьяо отказался от боя, сославшись на необходимость исполнять обязанности на посту сенатора Филиппин.
Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе (63,5 килограмма) Теренс Кроуфорд не так давно отказался от поясов и перешел в полусредний вес, после чего Всемирная боксерская организация (WBO) назначила его обязательным претендентом на титул, которым владеет Джефф Хорн. Боксеры могут встретиться в будущем году при условии, если Хорн одержит победу над Гэри Коркораном, поединок с которым состоится 13 декабря в Брисбене (Австралия).
Промоутерская компания Top Rank, возглавляемая Арумом, представляет интересы обоих боксеров, что значительно упрощает организацию этого события.
"Арум хочет, чтобы Пакьяо дрался с Кроуфордом в будущем году. Если честно, такая перспектива вызывает у меня некоторое беспокойство. Это будет очень трудный бой для нас. Кроуфорд молод и силен, а лучшие годы Мэнни уже позади. Я, конечно же, буду тренировать его, и мы будем готовы, если поединок все-таки состоится. Сейчас Арум настаивает на его проведении.
Но я никогда на ввязываюсь в драку, если не уверен, что могу победить. Поэтому к бою с Кроуфордом мы будем готовы на 100 процентов и, думаю, сможем одержать победу", - цитирует слова Роуча Boxing.ru со ссылкой на Fight Hub.
Напомним, последний поединок экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо состоялся в июле этого года, когда он проиграл спорным решением судей малоизвестному австралийскому боксеру Джеффу Хорну. Реванш был запланирован на осень, но Пакьяо отказался от боя, сославшись на необходимость исполнять обязанности на посту сенатора Филиппин.
Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе (63,5 килограмма) Теренс Кроуфорд не так давно отказался от поясов и перешел в полусредний вес, после чего Всемирная боксерская организация (WBO) назначила его обязательным претендентом на титул, которым владеет Джефф Хорн. Боксеры могут встретиться в будущем году при условии, если Хорн одержит победу над Гэри Коркораном, поединок с которым состоится 13 декабря в Брисбене (Австралия).